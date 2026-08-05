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Explainer : बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत में अपना बिहार क्यों ढूंढ रहे हैं 3 करोड़ प्रवासी?

उपचुनाव में जीत के बाद बांकीपुर से परदेस तक क्या प्रवासी बिहारियों के नए भरोसे का नाम बने प्रशांत किशोर? पढ़ें रिपोर्ट- बृजम पांडेय

प्रशांत किशोर
प्रशांत किशोर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 5, 2026 at 9:01 PM IST

8 Min Read
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पटना : "बिहार के लोग नौकरी करने के लिए बाहर नहीं जाना चाहते, उन्हें बाहर जाने के लिए मजबूर किया जाता है." बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करने के बाद जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जब शिक्षा, रोजगार और पलायन को अपनी जीत का सबसे बड़ा मुद्दा बताया, तो यह बयान केवल एक चुनावी प्रतिक्रिया नहीं था. यह उस दर्द को आवाज देने की कोशिश थी, जिसे बिहार का लगभग हर परिवार किसी न किसी रूप में वर्षों से जी रहा है.

प्रवासियों का भरोसा बनेंगे प्रशांत? : गांव से शहर और राज्य से दूसरे राज्यों तक फैला पलायन बिहार की सबसे बड़ी सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों में गिना जाता है. ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या बांकीपुर की जीत बिहार के करोड़ों प्रवासियों के बीच एक नए राजनीतिक भरोसे की शुरुआत बन सकती है?

करीब तीन करोड़ प्रवासी : बिहार देश के उन राज्यों में शामिल है, जहां से सबसे अधिक लोग रोजगार, शिक्षा और बेहतर जीवन की तलाश में दूसरे राज्यों का रुख करते हैं. दिल्ली, मुंबई, नोएडा, पुणे, सूरत, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और यहां तक कि कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और खाड़ी देशों तक बड़ी संख्या में बिहारी काम कर रहे हैं. चुनाव के समय वे भले बिहार में मौजूद नहीं रहते हों, लेकिन उनका परिवार आज भी गांव और शहरों में रहता है. ऐसे में उनकी राय और उनकी उम्मीदें चुनावी राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं.

बिहार सबसे अधिक पलायन वाला राज्य : केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बिहार के करीब 2.90 करोड़ लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में रह रहे हैं. बिहार देश के सबसे अधिक पलायन वाले राज्यों में शामिल है. राष्ट्रीय स्तर पर जहां अंतर्देशीय पलायन की दर करीब 6.1 प्रतिशत है, वहीं बिहार में यह लगभग 15.8 प्रतिशत है. यानी पलायन बिहार के लिए केवल सामाजिक या आर्थिक नहीं, बल्कि बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है.

पीके के बयान से क्यों जुड़ रहे हैं प्रवासी? : प्रशांत किशोर ने अपनी जीत के बाद कहा कि बिहार के लोग मजबूरी में पलायन करते हैं. उनका दावा है कि बांकीपुर की जनता ने शिक्षा, रोजगार और पलायन जैसे मुद्दों पर मतदान किया. यही वजह है कि दिल्ली, मुंबई, नोएडा, चेन्नई और दूसरे शहरों में रह रहे प्रवासी बिहारियों के बीच उनकी जीत को लेकर चर्चा शुरू हो गई है.

'बिहार में नौकरी मिलती तो मुंबई नहीं आते' : मुंबई में पिछले 15 वर्षों से कार्यरत आरा निवासी रवि रंजन कहते हैं कि- ''अगर बिहार में उनके क्षेत्र में रोजगार होता तो उन्हें कभी राज्य छोड़ना नहीं पड़ता. पहली बार किसी नेता को जीत के बाद भी रोजगार और पलायन की बात करते देख रहे हैं. केवल भाषण से कुछ नहीं होगा, उद्योग और रोजगार के अवसर बिहार में बढ़ाने होंगे.''

'अगर अवसर होते तो दिल्ली क्यों आते?' : दिल्ली में आईटी (इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) क्षेत्र में काम कर रहे सुयश प्रसाद का कहना है कि पलायन केवल बेरोजगारी का परिणाम नहीं है. बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और जीवन स्तर की तलाश भी लोगों को बाहर ले जाती है. उनका मानना है कि यदि बिहार में आधुनिक उद्योग और पर्याप्त रोजगार होते तो लाखों युवाओं को राज्य छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती.

'युवा मेहनती है, लेकिन रोजगार का बाजार नहीं' : दिल्ली में निजी क्षेत्र में कार्यरत धीरेंद्र सिंह कहते हैं कि बिहार के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है. समस्या यह है कि राज्य में उद्योग, कॉरपोरेट सेक्टर और स्किल आधारित रोजगार का ढांचा विकसित नहीं हो पाया है. इसलिए इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और आईटी की पढ़ाई करने वाले युवाओं को भी दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है.

''हमें अपनी योग्यता के अनुरूप अवसर नहीं मिला. आखिरकार रोजगार के लिए दिल्ली आना पड़ा. बिहार में उद्योगों की संख्या बेहद कम है. बड़े कॉरपोरेट कार्यालय नहीं हैं और निजी क्षेत्र में करियर बनाने के अवसर भी सीमित हैं. ऐसे में लाखों युवाओं के सामने दूसरे राज्यों में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता. हर साल बड़ी संख्या में छात्र इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, आईटी और दूसरे पेशेवर कोर्स करके निकलते हैं, लेकिन राज्य में उनके लिए रोजगार का बाजार ही विकसित नहीं हो पाया है.''- धीरेन्द्र सिंह, दिल्ली के प्रवासी

'आईटी कंपनियां आएंगी तो लोग लौटेंगे' : कनाडा में कार्यरत वेदांत धारी सिन्हा का कहना है कि अब केवल मजदूर ही नहीं, बल्कि इंजीनियर, डॉक्टर, आईटी प्रोफेशनल और शोधकर्ता भी बिहार छोड़ रहे हैं. यदि राज्य में आईटी पार्क, स्टार्टअप इकोसिस्टम और बड़े उद्योग विकसित किए जाएं तो बड़ी संख्या में लोग वापस लौट सकते हैं.

''बिहार में अच्छी शिक्षा हासिल करने वाला युवा यदि सरकारी नौकरी नहीं पाता तो उसके सामने निजी क्षेत्र के विकल्प बेहद सीमित रह जाते हैं. यही वजह है कि वह बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, गुरुग्राम, नोएडा या फिर विदेश का रुख करता है. यदि राज्य में आईटी पार्क, टेक्नोलॉजी कंपनियां, स्टार्टअप इकोसिस्टम और बड़े औद्योगिक निवेश विकसित किए जाएं तो बड़ी संख्या में लोग वापस लौटना चाहेंगे. यदि रोजगार राज्य के भीतर मिलेगा तो पलायन स्वतः कम होने लगेगा.''- वेदांत धारी सिन्हा, कनाडा में रहने वाले प्रवासी

'रोजगार के साथ सुरक्षित माहौल भी जरूरी' : अमेरिका में रहने वाली भागलपुर की वंदना प्रभाकर कहती हैं कि उनके समय में पहले कानून-व्यवस्था भी पलायन का बड़ा कारण थी. अब हालात पहले से बेहतर हुए हैं, लेकिन यदि रोजगार, उद्योग और सुरक्षा का माहौल मजबूत होगा तो अधिक लोग बिहार में ही रहना पसंद करेंगे.

''बिहार छोड़ने का फैसला केवल बेहतर नौकरी या शिक्षा की तलाश तक सीमित नहीं था. उस दौर में राज्य की कानून-व्यवस्था भी लोगों के पलायन की बड़ी वजह थी. उस समय हालात ऐसे थे कि लोग रात में घर से बाहर निकलने से डरते थे. कई जगह दिन के समय भी अकेले आना-जाना चुनौती माना जाता था. खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर परिवार हमेशा चिंतित रहता था. ऐसे माहौल में बेहतर भविष्य और सुरक्षित जीवन की तलाश मुझे राज्य से बाहर ले गई.''- वंदना प्रभाकर, NRI, अमेरिका में रहने वाली प्रवासी

क्या कहते हैं विशेषज्ञ : समाजशास्त्री प्रो. बीएन प्रसाद का कहना है कि बिहार में पलायन केवल रोजगार का प्रश्न नहीं है. कमजोर औद्योगिक विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता और प्राकृतिक आपदाएं भी इसके बड़े कारण हैं.

''बिहार में पलायन की समस्या को केवल कानून-व्यवस्था या गरीबी तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता. राज्य में रोजगार सृजन, औद्योगिक निवेश, शहरीकरण और कौशल आधारित अर्थव्यवस्था का धीमा विकास इसकी बड़ी वजह है. जब तक स्थानीय स्तर पर सम्मानजनक रोजगार नहीं बनेंगे, तब तक पलायन की रफ्तार थमना मुश्किल है. यही कारण है कि इस बार चुनावी बहस में पलायन एक केंद्रीय मुद्दे के रूप में उभरा है.''- प्रो. बीएन प्रसाद, समाजशास्त्री

'मजबूरी में होने वाला पलायन' : राजनीतिक विश्लेषक प्रवीण बागी के मुताबिक मजबूरी में होने वाला पलायन किसी भी राज्य के विकास मॉडल पर सवाल खड़ा करता है. स्थानीय स्तर पर सम्मानजनक रोजगार, बेहतर शिक्षा और उद्योग ही इसका स्थायी समाधान हैं.

क्या बदल जाएगी बिहार की राजनीति? : विशेषज्ञों का मानना है कि बिहार के करोड़ों प्रवासी आज भी अपने गांव, परिवार और समाज से गहराई से जुड़े हैं. वे आर्थिक रूप से भी राज्य की बड़ी ताकत हैं और चुनावी माहौल को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं.

मुद्दा बना तो राजनीति पर पड़ेगा असर : यदि प्रशांत किशोर पलायन के मुद्दे को केवल चुनावी भाषण तक सीमित न रखकर रोजगार, उद्योग, निवेश और कौशल विकास के स्तर पर ठोस परिणाम दिखा पाते हैं, तो प्रवासी बिहारियों के बीच उन्हें व्यापक राजनीतिक समर्थन मिल सकता है और एक बार फिर बिहार के सबसे पुराने सवाल 'पलायन' को राजनीतिक विमर्श के केंद्र में ला खड़ा किया है.

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