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Explainer : बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत में अपना बिहार क्यों ढूंढ रहे हैं 3 करोड़ प्रवासी?

पटना : "बिहार के लोग नौकरी करने के लिए बाहर नहीं जाना चाहते, उन्हें बाहर जाने के लिए मजबूर किया जाता है." बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करने के बाद जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जब शिक्षा, रोजगार और पलायन को अपनी जीत का सबसे बड़ा मुद्दा बताया, तो यह बयान केवल एक चुनावी प्रतिक्रिया नहीं था. यह उस दर्द को आवाज देने की कोशिश थी, जिसे बिहार का लगभग हर परिवार किसी न किसी रूप में वर्षों से जी रहा है.

प्रवासियों का भरोसा बनेंगे प्रशांत? : गांव से शहर और राज्य से दूसरे राज्यों तक फैला पलायन बिहार की सबसे बड़ी सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों में गिना जाता है. ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या बांकीपुर की जीत बिहार के करोड़ों प्रवासियों के बीच एक नए राजनीतिक भरोसे की शुरुआत बन सकती है?

करीब तीन करोड़ प्रवासी : बिहार देश के उन राज्यों में शामिल है, जहां से सबसे अधिक लोग रोजगार, शिक्षा और बेहतर जीवन की तलाश में दूसरे राज्यों का रुख करते हैं. दिल्ली, मुंबई, नोएडा, पुणे, सूरत, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और यहां तक कि कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और खाड़ी देशों तक बड़ी संख्या में बिहारी काम कर रहे हैं. चुनाव के समय वे भले बिहार में मौजूद नहीं रहते हों, लेकिन उनका परिवार आज भी गांव और शहरों में रहता है. ऐसे में उनकी राय और उनकी उम्मीदें चुनावी राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं.

बिहार सबसे अधिक पलायन वाला राज्य : केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बिहार के करीब 2.90 करोड़ लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में रह रहे हैं. बिहार देश के सबसे अधिक पलायन वाले राज्यों में शामिल है. राष्ट्रीय स्तर पर जहां अंतर्देशीय पलायन की दर करीब 6.1 प्रतिशत है, वहीं बिहार में यह लगभग 15.8 प्रतिशत है. यानी पलायन बिहार के लिए केवल सामाजिक या आर्थिक नहीं, बल्कि बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है.

पीके के बयान से क्यों जुड़ रहे हैं प्रवासी? : प्रशांत किशोर ने अपनी जीत के बाद कहा कि बिहार के लोग मजबूरी में पलायन करते हैं. उनका दावा है कि बांकीपुर की जनता ने शिक्षा, रोजगार और पलायन जैसे मुद्दों पर मतदान किया. यही वजह है कि दिल्ली, मुंबई, नोएडा, चेन्नई और दूसरे शहरों में रह रहे प्रवासी बिहारियों के बीच उनकी जीत को लेकर चर्चा शुरू हो गई है.

'बिहार में नौकरी मिलती तो मुंबई नहीं आते' : मुंबई में पिछले 15 वर्षों से कार्यरत आरा निवासी रवि रंजन कहते हैं कि- ''अगर बिहार में उनके क्षेत्र में रोजगार होता तो उन्हें कभी राज्य छोड़ना नहीं पड़ता. पहली बार किसी नेता को जीत के बाद भी रोजगार और पलायन की बात करते देख रहे हैं. केवल भाषण से कुछ नहीं होगा, उद्योग और रोजगार के अवसर बिहार में बढ़ाने होंगे.''

'अगर अवसर होते तो दिल्ली क्यों आते?' : दिल्ली में आईटी (इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) क्षेत्र में काम कर रहे सुयश प्रसाद का कहना है कि पलायन केवल बेरोजगारी का परिणाम नहीं है. बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और जीवन स्तर की तलाश भी लोगों को बाहर ले जाती है. उनका मानना है कि यदि बिहार में आधुनिक उद्योग और पर्याप्त रोजगार होते तो लाखों युवाओं को राज्य छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती.

'युवा मेहनती है, लेकिन रोजगार का बाजार नहीं' : दिल्ली में निजी क्षेत्र में कार्यरत धीरेंद्र सिंह कहते हैं कि बिहार के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है. समस्या यह है कि राज्य में उद्योग, कॉरपोरेट सेक्टर और स्किल आधारित रोजगार का ढांचा विकसित नहीं हो पाया है. इसलिए इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और आईटी की पढ़ाई करने वाले युवाओं को भी दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है.

''हमें अपनी योग्यता के अनुरूप अवसर नहीं मिला. आखिरकार रोजगार के लिए दिल्ली आना पड़ा. बिहार में उद्योगों की संख्या बेहद कम है. बड़े कॉरपोरेट कार्यालय नहीं हैं और निजी क्षेत्र में करियर बनाने के अवसर भी सीमित हैं. ऐसे में लाखों युवाओं के सामने दूसरे राज्यों में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता. हर साल बड़ी संख्या में छात्र इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, आईटी और दूसरे पेशेवर कोर्स करके निकलते हैं, लेकिन राज्य में उनके लिए रोजगार का बाजार ही विकसित नहीं हो पाया है.''- धीरेन्द्र सिंह, दिल्ली के प्रवासी

'आईटी कंपनियां आएंगी तो लोग लौटेंगे' : कनाडा में कार्यरत वेदांत धारी सिन्हा का कहना है कि अब केवल मजदूर ही नहीं, बल्कि इंजीनियर, डॉक्टर, आईटी प्रोफेशनल और शोधकर्ता भी बिहार छोड़ रहे हैं. यदि राज्य में आईटी पार्क, स्टार्टअप इकोसिस्टम और बड़े उद्योग विकसित किए जाएं तो बड़ी संख्या में लोग वापस लौट सकते हैं.