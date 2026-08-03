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'30 साल का गढ़ 30 दिनों में ढह गया..' प्रशांत किशोर बोले- 'काम करे सरकार नहीं तो ऐसा होगा हाल'

'राजा बनने से बिहार की तरक्की नहीं' : बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि किसी अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को बिहार का राजा बनाने से राज्य की तरक्की कभी संभव नहीं है; यही वजह है कि जनता अब सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह आग्रह कर रही है कि बिहार में किसी ऐसे योग्य और अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाए, जो प्रदेश के बच्चों की शिक्षा, रोजगार और चौमुखी तरक्की के लिए एक ठोस विजन के साथ काम कर सके.

''30 वर्ष का गढ़ 30 दिनों में ढह गया. केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार पढ़ाई और रोजगार का काम करे, नहीं करेगी तो ऐसा ही हाल होगा.'' - प्रशांत किशोर, बांकीपुर प्रत्याशी, जनसुराज

सरकार को पीके की चेतावनी : इस ऐतिहासिक उलटफेर के बीच मतगणना स्थल पर मीडिया से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने सत्तारूढ़ दल पर कड़ा प्रहार किया. प्रशांत किशोर ने केंद्र और राज्य सरकार को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि सरकारों को अब केवल पढ़ाई और रोजगार के बुनियादी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना होगा, और यदि वे ऐसा करने में विफल रहती हैं, तो भविष्य में भी उनका यही हाल होगा.

''किसी अपराधी को बिहार का राजा बनाएंगे तो राज्य की तरक्की नहीं होगी। जनता मोदी जी से यही आग्रह कर रही है किसी अच्छे व्यक्ति को सीएम बनाएं जो हम लोग के बच्चों की पढ़ाई, रोजगार और तरक्की पर काम करे.''- प्रशांत किशोर, बांकीपुर प्रत्याशी, जनसुराज

'अच्छे चरित्र का मुख्यमंत्री बने' : प्रशांत किशोर ने जनता से मिले इस भारी जनसमर्थन और आशीर्वाद के प्रति आभार जताते हुए संकल्प लिया कि उनकी पहली कोशिश विधानसभा में जनता की इन बुनियादी मांगों और आवाजों को प्रमुखता से रखने की होगी. बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि जनता ने यह साफ कर दिया है कि वे भले ही किसी कुशवाहा समाज के व्यक्ति को ही नेतृत्व सौंपें, लेकिन वह व्यक्ति चरित्रवान और योग्य होना चाहिए ताकि बिहार का वास्तविक विकास हो सके.

बिहार को मिले पैसेंजर ट्रेन : बुनियादी सुविधाओं में क्षेत्रीय असमानता पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि गुजरात के लोग भले ही लाखों करोड़ रुपये की बुलेट ट्रेन में सफर करें, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसके बदले बिहार के गरीब लोगों को कम से कम समय पर चलने वाली पैसेंजर ट्रेनें तो मिलनी ही चाहिए.

बिहार के भविष्य की लड़ाई : अंत में, लोकतंत्र की खूबसूरती का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव में किसी व्यक्ति की हार-जीत एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन यह चुनाव बांकीपुर की स्थानीय नाली-गली की समस्याओं को लेकर नहीं, बल्कि बिहार के भविष्य और बदलाव की एक बड़ी वैचारिक लड़ाई थी, जिसका सकारात्मक असर अगले दो महीनों में बांकीपुर के धरातल पर दिखने लगेगा.

सम्राट चौधरी का विकल्प चुने बीजेपी : प्रशांत किशोर ने साफ किया कि यह उनकी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, बल्कि वह केवल इतना चाहते हैं कि सम्राट चौधरी के विकल्प के रूप में किसी ऐसे अच्छे चरित्र और मजबूत विजन वाले कुशवाहा नेता को आगे लाया जाए जो राज्य को सही दिशा दे सके, क्योंकि जनता ने बीजेपी को पूरे 5 साल के लिए देश और राज्य की सेवा करने का जनादेश दिया है.

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