बांकीपुर में प्रशांत किशोर की बड़ी जीत के 5 बड़े फैक्टर, बीजेपी का अभेद्य किला कैसे ढहा?
बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने बीजेपी का गढ़ भेद दिया. आखिर वो कौन से पांच बड़े कारण हैं जिससे प्रचंड जीत मिली. रिपोर्ट- अविनाश
Published : August 3, 2026 at 6:16 PM IST
पटना : चुनावी रणनीतिकार और जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने पहली बार चुनाव लड़ते हुए बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज कर बिहार की राजनीति में बड़ा संदेश दिया है. वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में जन सुराज ने 243 में अधिकांश सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी का खाता नहीं खुल सका था. उस समय राघोपुर से प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने की चर्चा थी, हालांकि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा.
अब बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने एक रणनीति के तहत मैदान में उतरकर उन्होंने न सिर्फ जीत हासिल की बल्कि बिहार की राजनीति के लिए एक बड़ा संदेश भी दिया. बांकीपुर कोई सामान्य सीट नहीं बल्कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट थी जिसपर वह हमेशा अजेय रहे. प्रशांत किशोर की इस सीट पर जीत की पांच बड़ी वजह गिना रहे हैं.
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सवर्ण वोट बैंक में सेंध बनी सबसे बड़ी वजह : राजनीतिक विश्लेषक प्रो. रणधीर कुमार के अनुसार ''यूजीसी कानून समेत कुछ अन्य मुद्दों को लेकर सवर्ण समाज के एक वर्ग में नाराजगी थी. बांकीपुर में सवर्ण मतदाता जीत-हार तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं और इस बार प्रशांत किशोर इस वोट बैंक में प्रभावी सेंध लगाने में सफल रहे.''
विशेषज्ञों का मानना है कि बीजेपी के पारंपरिक वोटरों का एक हिस्सा मतदान से दूर रहा, जबकि बड़ी संख्या में सवर्ण मतदाताओं ने प्रशांत किशोर का समर्थन किया. भरत एनकाउंटर मामले को लेकर भी इस वर्ग में असंतोष का असर देखने को मिला.
मतगणना स्थल से प्रशांत किशोर का बयान... pic.twitter.com/fxanSdJXzd— Jan Suraaj (@jansuraajonline) August 3, 2026
बीजेपी विरोधी माहौल और उम्मीदवार चयन का असर : प्रो. रणधीर कुमार का कहना है कि ''बांकीपुर तीन दशक से अधिक समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है. इस बार प्रशांत किशोर के मैदान में उतरने से मुकाबला पूरी तरह बदल गया. नामांकन के दौरान बीजेपी नेताओं की ओर से दिए गए कुछ बयान भी विपक्ष के पक्ष में माहौल बनाने वाले साबित हुए.''
वहीं उम्मीदवार चयन को लेकर पार्टी के भीतर भी असंतोष की चर्चा रही. विशेषज्ञों के मुताबिक इन परिस्थितियों का सीधा लाभ प्रशांत किशोर को मिला.
Gen Z और रोजगार के मुद्दों ने बदला चुनावी समीकरण : राजनीतिक विशेषज्ञ प्रिय रंजन भारती का मानना है कि ''पेपर लीक, नौकरी और रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर युवाओं, खासकर Gen Z वर्ग में नाराजगी थी. हाल के छात्र आंदोलनों और जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन का प्रभाव भी युवाओं के बीच दिखाई दिया.'' विशेषज्ञों के अनुसार इन मुद्दों ने बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाया और इसका लाभ प्रशांत किशोर को मिला.
मजबूत बूथ मैनेजमेंट ने दिलाई बढ़त : प्रिय रंजन भारती के अनुसार- ''प्रशांत किशोर लंबे समय से चुनावी रणनीति बनाने के लिए जाने जाते हैं और वर्ष 2022 से लगातार बिहार में संगठन मजबूत करने में जुटे थे. बांकीपुर उपचुनाव में उन्होंने 100 से अधिक चुनावी सेंटर संचालित किए. बूथ स्तर पर अनुभवी कार्यकर्ताओं की तैनाती की गई, जिनमें विभिन्न दलों के पूर्व चुनावी कार्यकर्ता भी शामिल थे. पूरी टीम ने मतदान तक लगातार काम किया, जिसका फायदा चुनाव परिणाम में दिखाई दिया.''
साइलेंट वोटर ने आखिरी समय में बदला खेल : विशेषज्ञों का कहना है कि बांकीपुर उपचुनाव में केवल 34.30 प्रतिशत मतदान हुआ, जबकि 2025 विधानसभा चुनाव में करीब 41 प्रतिशत मतदान हुआ था. कम मतदान के बीच बड़ी संख्या में साइलेंट वोटरों ने अंतिम समय में प्रशांत किशोर के पक्ष में मतदान किया. विशेषज्ञों के अनुसार महिलाओं, दलितों, अति पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम मतदाताओं के एक हिस्से का समर्थन उनकी जीत में महत्वपूर्ण साबित हुआ.
कमजोर विपक्ष का भी मिला फायदा : राजनीतिक जानकारों का मानना है कि प्रशांत किशोर को विपक्ष की कमजोर चुनावी रणनीति का भी लाभ मिला. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार समाप्त होने से तीन दिन पहले ही पटना पहुंचे, जिससे उनके अभियान का अपेक्षित असर नहीं दिखा. महागठबंधन भी पूरी तरह एकजुट नजर नहीं आया. विशेषज्ञों के मुताबिक इसका असर यह हुआ कि राजद के पारंपरिक वोट बैंक का एक हिस्सा प्रशांत किशोर की ओर शिफ्ट हो गया.
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