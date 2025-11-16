ETV Bharat / bharat

प्रशांत किशोर के 236 उम्मीदवारों की जमानत जब्त, 35 सीटों पर जीत-हार के मार्जिन से अधिक वोट मिले

भले ही बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर नाकाम साबित हुए लेकिन 35 सीटों पर उनकी वजह से जीत-हार तय हुई है. पढ़ें पूरी खबर..

Prashant Kishor
प्रशांत किशोर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 16, 2025 at 2:15 PM IST

3 Min Read
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबकी नजर चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर पर थी, जिन्होंने अपना पार्टी बनाकर सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ा लेकिन उनका खाता तक नहीं खुला. 98 फीसदी उम्मीदवारों की जमानत भी नहीं बची. इसके बावजूद 35 ऐसी सीटें रहीं, जहां उन्होंने एनडीए और महागठबंधन का खेल बिगाड़ दिया. अगर इनके कैंडिडेट नहीं होते तो शायर परिणाम कुछ अलग होता.

236 सीटों पर जमानत जब्त: प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी (जेएसपी) ने सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था लेकिन एक-दो उम्मीदवार नामांकन के दिन बीजेपी से जाकर मिल गएय वहीं एक-दो प्रत्याशियों ने बिना पार्टी की सहमति के नाम वापस ले लिए. इस तरह 238 सीटों पर जेएसपी ने चुनाव लड़ा. इनमें से 236 सीटों पर उनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई.

Prashant Kishor
भीड़ के बीच प्रशांत किशोर (ETV Bharat)

35 सीटों पर खेल बिगाड़ा: वहीं 35 सीटों पर प्रशांत किशोर ने प्रमुख गठबंधन का खेल बिगाड़ दिया. ये ऐसी सीटें हैं, जहां एनडीए की जीत और महागठबंधन की हार में प्रशांत किशोर की पार्टी की भूमिका रही है. इनमें हार-जीत का जितना अंतर रहा है, उतना ही वोट जन सुराज पार्टी के उम्मीदवारों को मिले. 2 सीटों पर पीके की वजह से अन्य दलों को लाभ पहुंचा है.

एनडीए को 19 सीटों पर फायदा: जेडीयू को प्रशांत किशोर की वजह से 10 सीटों पर फायदा मिला. यानी इन सीटों पर महागठबंधन उतने ही मतों से हारा, जितना कि जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी को वोट मिले. वहीं, बीजेपी को 5, एलजेपीआर को 3 और आरएलएम को 1 सीटों पर जेएसपी की वजह से फायदा हुआ और महागठबंधन का खेल बिगड़ गया.

Prashant Kishor
जन सुराज नेता प्रशांत किशोर (ETV Bharat)

14 सीटों पर महागठबंधन को लाभ: इसी तरह महागठबंधन को प्रशांत किशोर के कारण 14 सीटों पर लाभ हुआ. इनमें 9 सीटें आरजेडी कोटे की है, जहां एनडीए की हार में जन सुराज पार्टी को प्राप्त मतों की भूमिका रही. वहीं कांग्रेस को 2, सीपीएम को एक, सीपीआई माले को एक और आईआईपी को एक सीट पर प्रशांत किशोर के कैंडिडेट को मिले वोटों से फायदा पहुंचा.

अन्य दलों की बल्ले-बल्ले: प्रशांत किशोर की वजह से एनडीए और महागठबंधन के साथ-साथ एआईएमआईएम और बीएसपी को भी लाभ हुआ है. इन दोनों दलों के एक-एक उम्मीदवार को जन सुराज पार्टी को मिले मतों के कारण जीत नसीब हो सकी.

Prashant Kishor
बिहार में प्रशांत किशोर नाकाम (ETV Bharat)

बिहार चुनाव का परिणाम: बिहार चुनाव में एनडीए को प्रचंड जीत मिली है. बीजेपी को 89, जेडीयू को 85, एलजेपीआर को 19, हम को 5 और आरएलएम को 4 सीटों पर सफलता मिली है. वहीं आरजेडी को 25, कांग्रेस को 6, सीपीआई माले को 2 और सीपीएम-आईआईपी को एक-एक सीटों पर जीत मिली है. इसके अलावे एआईएमआईएम को 5 और बीएसपी को एक सीट पर कामयाबी मिली है.

