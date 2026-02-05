ETV Bharat / bharat

बिहार में फिर से चुनाव हो, प्रशांत किशोर ने कैश ट्रांसफर को लेकर SC में दायर की याचिका

जन सुराज पार्टी ने दायर याचिका में दावा किया है कि चुनाव के दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया गया.

SC Jan Suraaj Fresh Bihar Polls
पार्टी नेता प्रशांत किशोर (फाइल फोटो) (IANS)
By Sumit Saxena

Published : February 5, 2026 at 1:45 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों की वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. पार्टी का दावा है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (MCC) के दौरान राज्य सरकार द्वारा महिला वोटरों के खातों में सीधे 10,000 रुपये ट्रांसफर करना, वोटरों को गलत तरीके से प्रभावित करने की सोची-समझी कोशिश थी. पार्टी ने राज्य में नए चुनाव कराने की मांग की है.

एडवोकेट आदित्य सिंह के जरिए दायर याचिका में कहा गया है कि मौजूदा मामले में बिहार सरकार ने 6 अक्टूबर, 2025 को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान, अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया और निष्पक्ष चुनावों के सिद्धांतों के खिलाफ जाकर, इस डीबीटी स्कीम में 25-35 लाख (अनुमानित) नए लाभार्थियों को शामिल किया.

याचिका में कहा गया कि यह काम बिहार सरकार का एक सोचा-समझा प्लान था, जिसका मकसद गलत तरीके से असर डालकर बड़े पैमाने पर वोटरों को प्रभावित करना था. याचिका में कहा गया कि इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार सरकार का यह काम साफ तौर पर एक भ्रष्ट तरीका है, जो आखिरकार पूरे बिहार चुनाव नतीजों को खराब करता है और इसलिए इन्हें रद्द घोषित किया जाना चाहिए.

याचिका में कहा गया, 'बिहार सरकार ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और निष्पक्ष चुनावों के नियमों का उल्लंघन करते हुए जीविका दीदी योजना के लाखों मौजूदा और नए रजिस्टर्ड लाभार्थियों के खातों में 10,000 रुपये की रकम बांटकर एक कदम आगे बढ़ गई है.'

याचिका में कहा गया है कि बिहार सरकार के कहने पर यह कार्रवाई गलत इरादे से की गई थी, जो मतदाताओं को बड़े पैमाने पर गलत तरीके से प्रभावित करके अपने सोचे-समझे प्लान को आगे बढ़ाने के लिए थी. इसमें कहा गया, 'यह इस बात को और साबित करता है कि बिहार सरकार ने चुनावों में भ्रष्टाचार किया, जिससे आखिरकार पूरे बिहार चुनाव के नतीजे खराब हो गए और उन्हें रद्द घोषित किया जाना चाहिए.'

याचिका में कहा गया है कि डीबीटी स्कीम में नए लाभार्थियों को शामिल करना और उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान स्कीम के इन नए लाभार्थियों को पैसे का फायदा देना, मतदाताओं को सीधे/अप्रत्यक्ष रूप से सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में वोट देने के लिए लुभाना है और यह रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, 1951 की धारा 123 के तहत रिश्वत, घूस और भ्रष्ट आचरण माना जाएगा.

राजनीतिक पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि वह चुनाव आयोग को निर्देश दे कि वह 2025 के विधानसभा चुनाव के नतीजों को रद्द कर दे और बिहार विधानसभा के लिए नए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाए. इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमाल्य बागची की बेंच के सामने होने की संभावना है. बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने राज्य में कुल 243 सीटों में से 202 सीटें जीतकर सत्ता बरकरार रखी, जबकि I.N.D.I.A. ब्लॉक को कांग्रेस की छह सीटों सहित सिर्फ 35 सीटें मिली.

