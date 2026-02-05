ETV Bharat / bharat

बिहार में फिर से चुनाव हो, प्रशांत किशोर ने कैश ट्रांसफर को लेकर SC में दायर की याचिका

पार्टी नेता प्रशांत किशोर (फाइल फोटो) ( IANS )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्ली: प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों की वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. पार्टी का दावा है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (MCC) के दौरान राज्य सरकार द्वारा महिला वोटरों के खातों में सीधे 10,000 रुपये ट्रांसफर करना, वोटरों को गलत तरीके से प्रभावित करने की सोची-समझी कोशिश थी. पार्टी ने राज्य में नए चुनाव कराने की मांग की है. एडवोकेट आदित्य सिंह के जरिए दायर याचिका में कहा गया है कि मौजूदा मामले में बिहार सरकार ने 6 अक्टूबर, 2025 को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान, अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया और निष्पक्ष चुनावों के सिद्धांतों के खिलाफ जाकर, इस डीबीटी स्कीम में 25-35 लाख (अनुमानित) नए लाभार्थियों को शामिल किया. याचिका में कहा गया कि यह काम बिहार सरकार का एक सोचा-समझा प्लान था, जिसका मकसद गलत तरीके से असर डालकर बड़े पैमाने पर वोटरों को प्रभावित करना था. याचिका में कहा गया कि इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार सरकार का यह काम साफ तौर पर एक भ्रष्ट तरीका है, जो आखिरकार पूरे बिहार चुनाव नतीजों को खराब करता है और इसलिए इन्हें रद्द घोषित किया जाना चाहिए. याचिका में कहा गया, 'बिहार सरकार ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और निष्पक्ष चुनावों के नियमों का उल्लंघन करते हुए जीविका दीदी योजना के लाखों मौजूदा और नए रजिस्टर्ड लाभार्थियों के खातों में 10,000 रुपये की रकम बांटकर एक कदम आगे बढ़ गई है.'