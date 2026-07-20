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'बांकीपुर उपचुनाव बिहार की राजनीति में नया संदेश देगा', प्रशांत किशोर ने किया 'परिवर्तन' का दावा

..झंडे से पहले चेहरे बदलते हैं: प्रशांत किशोर का दावा है कि यह चुनाव बड़े नेताओं की भीड़ और मंचों की चमक से नहीं, बल्कि गली-मोहल्लों में घूम रहे आम लोगों की भागीदारी से तय होगा. उन्होंने कहा कि अगर आप बांकीपुर की गलियों में निकलेंगे तो पाएंगे कि भाजपा के नेताओं से ज्यादा लोग जन सुराज के साथ घूम रहे हैं. फर्क सिर्फ इतना है कि वे मंत्री या सांसद नहीं हैं, बल्कि इसी इलाके के आम लोग हैं.

'पोस्टर नहीं, भरोसे से जीते जाते हैं चुनाव': प्रशांत किशोर ने कहा कि जन सुराज ने चुनाव की घोषणा से कुछ महीने पहले ही क्षेत्र में संवाद शुरू किया था और उसी दौरान उन्हें लोगों के भीतर बदलाव की इच्छा महसूस हुई. भाजपा को भी इस बदलते माहौल का एहसास हुआ. इसी कारण उसने पूरी ताकत चुनाव में झोंक दी. चुनाव की घोषणा समय से पहले करा दी गई.

"जो सीट भाजपा का अभेद्य किला कही जाती थी, वहां आज उसके मंत्री, सांसद और नेता घर-घर जाकर वोट मांग रहे हैं. यह बताता है कि मुकाबला पहले जैसा नहीं रहा. जन सुराज के पास भले ही बड़े राजनीतिक चेहरे नहीं हैं, लेकिन उनके साथ स्थानीय लोगों का विश्वास है. इस चुनाव में सबसे बड़ा स्टार कोई नेता नहीं, बल्कि खुद बांकीपुर का मतदाता है."- प्रशांत किशोर, प्रत्याशी, जन सुराज पार्टी, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र

बांकीपुर में भाजपा ने केंद्रीय मंत्रियों से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक को चुनाव प्रचार में झोंक दिया है. इस पर प्रशांत किशोर इसे भाजपा की घबराहट बताते हैं. वह कहते हैं कि जिस सीट पर पहले बड़े नेताओं को आने की जरूरत महसूस नहीं होती थी, वहां आज हर गली और हर वार्ड में प्रचार हो रहा है. उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि अगर जन सुराज की कोई ताकत नहीं होती तो भाजपा को 40 स्टार प्रचारक उतारने की जरूरत क्यों पड़ती?

'लालू के डर से बीजेपी को वोट': जन सुराज उम्मीदवार कहते हैं कि बीजेपी को बांकीपुर में हमेशा व्यापक जनसमर्थन मिला लेकिन उसका बड़ा कारण लालू प्रसाद के शासन की वापसी का डर था. उनके अनुसार, जब मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच होता था तो कई मतदाता मन से नहीं, बल्कि परिस्थितियों के कारण भाजपा के पक्ष में मतदान करते थे. वे कहते हैं, 'अब लोगों को लग रहा है कि भाजपा और राजद के अलावा भी एक विकल्प मौजूद है. इस बार माहौल अलग दिखाई दे रहा है.'

जन सुराज नया विकल्प: प्रशांत किशोर ने दावा किया कि बांकीपुर के मतदाता अब जन सुराज को तीसरे विकल्प के रूप में देख रहे हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा के भीतर असंतुष्ट कार्यकर्ता, सरकार के कामकाज से नाराज समर्थक और बदलाव चाहने वाले युवा इस बार एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं.

वह कहते हैं, 'यह चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूं. यह चुनाव बांकीपुर की जनता लड़ रही है. पिछले करीब तीन दशकों से यहां बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता हैं, जो विकल्प के अभाव में भाजपा को वोट देते रहे. उनमें से कई भाजपा के समर्थक हैं लेकिन बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी हैं, जो सिर्फ इसलिए भाजपा के साथ रहे क्योंकि वे राष्ट्रीय जनता दल को वोट नहीं देना चाहते थे.'

प्रशांत किशोर का दावा: ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में प्रशांत किशोर ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि भाजपा इस चुनाव को जितना आसान समझ रही थी, उतना यह अब रह नहीं गया है. उन्होंने कहा कि बांकीपुर की जनता पहली बार ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां उसके सामने सिर्फ दो गठबंधनों में से किसी एक को चुनने की मजबूरी नहीं है.

पटना: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन के राज्यसभा सांसद बनने के बाद बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के अलावे जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी इस सीट से उम्मीदवार हैं. हर किसी की जुबां पर यही सवाल है कि नवंबर 2025 में जब पार्टी कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई थी तो फिर पीके क्यों इसी सीट से अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं. आखिर पिछले 9 महीनों में ऐसा क्या बदल गया, जो वह जीत का दावा कर रहे हैं?

प्रशांत किशोर का कहना है कि जन सुराज के साथ सिर्फ उनके कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि भाजपा और राजद के ऐसे समर्थक भी जुड़े हैं, जो मौजूदा राजनीति से निराश हैं. उनके मुताबिक चुनाव प्रचार में स्थानीय लोगों की भागीदारी ही सबसे बड़ी ताकत बन रही है. भाजपा के संगठन की ताकत को स्वीकार करते हुए कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन संगठन तभी प्रभावी होता है, जब उसके कार्यकर्ताओं का मन भी उसी ऊर्जा के साथ काम कर रहा हो. इस बार सभी बदलाव चाहते हैं.

बुजुर्ग महिला के साथ प्रशांत किशोर (सौ. जन सुराज X हैंडल)

सितारों का समर्थन: पंकज त्रिपाठी, शत्रुघ्न सिन्हा और खेसारी लाल यादव जैसे चर्चित नामों के समर्थन पर उन्होंने कहा कि यह किसी व्यक्ति का समर्थन नहीं, बल्कि बेहतर राजनीति की सोच का समर्थन है. उन्होंने कहा कि यह प्रशांत किशोर का आंदोलन नहीं है, यह उस सोच का आंदोलन है जिसमें लोग चाहते हैं कि राजनीति में योग्य और ईमानदार लोगों को अवसर मिले. अगर समाज का कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति इस बदलाव के पक्ष में बोल रहा है तो वह इसी भावना का समर्थन कर रहा है.

'बांकीपुर बीजेपी की जागीर नहीं': प्रशांत किशोर ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र में सत्ता का सबसे बड़ा संकट तब शुरू होता है, जब उसे जनता का विश्वास स्थायी लगने लगता है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के कुछ नेताओं की ओर से ऐसे बयान दिए गए कि पार्टी किसी कुत्ते-बिल्ली को भी टिकट दे दे, जनता उसे जिता देगी. उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें मतदाताओं को स्वीकार नहीं हैं. मतदाता किसी दल की जागीर नहीं है. जिस दिन जनता को विकल्प मिल जाता है, उसी दिन अहंकार की राजनीति कमजोर पड़ने लगती है.

प्रशांत किशोर (सौ. जन सुराज X हैंडल)

करोड़ों रुपये की संपत्ति पर क्या बोले?: नामांकन के दौरान उनके हलफनामे में करोड़ों रुपये की संपत्ति का जिक्र सामने आया था. इस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि मेहनत और शिक्षा से अर्जित संपत्ति पर सवाल उठाना उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि हम किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आते. हमारे दादा मजदूरी करते थे और बैलगाड़ी चलाते थे. हमारे पिता डॉक्टर थे. हमने पढ़ाई के बल पर काम किया, देश-विदेश में पेशेवर जीवन जिया और उसी से कमाई की. जो भी संपत्ति है, वह पूरी तरह घोषित है, उस पर टैक्स दिया गया है और उसका पूरा हिसाब सार्वजनिक है.

जन सुराज नेता ने यह भी कहा कि उन्होंने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा बिहार में राजनीतिक बदलाव की कोशिशों में लगाया है. 100 करोड़ से अधिक राशि उन्होंने दान की है. प्रशांत किशोर ने कहा कि राजनीति में किसी के पास पैसा होना अपराध नहीं है. अपराध तब है, जब पैसा गलत तरीके से कमाया गया हो या उसे छिपाया गया हो. उन्होंने दावा किया कि उनकी सारी संपत्ति सार्वजनिक है और उन्होंने कभी कोई बेनामी संपत्ति नहीं बनाई.

चुनावी अभियान पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में उन्होंने बिहार के गांव-गांव तक पैदल यात्रा की है और आज भी बांकीपुर में लगातार लोगों के बीच पैदल जाकर संवाद कर रहे हैं. उनके मुताबिक दूसरे उम्मीदवारों से अधिक वह पैदल घूम रहे हैं और लोगों का समर्थन मिल रहा है.

लड़ाई भाजपा के खिलाफ: प्रशांत किशोर का कहना है कि यह चुनाव केवल विधायक चुनने का नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति को नया संदेश देने का अवसर है. उन्होंने कहा कि उनकी सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार से है. बिहार की जनता ने 2025 के विधानसभा चुनाव में अपना जनादेश दे दिया है और सरकार अगले साढ़े चार साल तक बनी रहेगी लेकिन उपचुनाव जनता को यह बताने का मौका देता है कि वह सरकार के कामकाज से संतुष्ट है या नहीं?

पीके ने दावा किया कि बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने पहले भाजपा को इसलिए वोट दिया था ताकि बिहार में जंगलराज जैसी स्थिति दोबारा न लौटे लेकिन एक समय जंगल राज में जो सहभागी था, वही भगवा ओढ़कर राज्य में मुख्यमंत्री बना हुआ है.

सम्राट चौधरी पर हमला: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर हमला बोलते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि लोगों के बीच यह चर्चा है कि भाजपा ने सामाजिक समीकरण साधने के लिए नेतृत्व का फैसला किया लेकिन किसी भी समाज का प्रतिनिधित्व करने का मतलब यह नहीं कि उसी समाज के सबसे उपयुक्त व्यक्ति के बजाय किसी भी व्यक्ति को नेतृत्व सौंप दिया जाए, जिसके दामन में दाग हो.

पैसे लेते हैं आप?: बातचीत के दौरान भाजपा की ओर से वायरल किए जा रहे उस वीडियो का भी जिक्र हुआ, जिसमें प्रशांत किशोर से मुलाकात के नाम पर धन लेने संबंधी दावा किया जा रहा है. इसे पूरी तरह भ्रामक बताते हुए उन्होंने कहा, 'आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में किसी की भी आवाज और वीडियो के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है. अपने समर्थकों से कभी व्यक्तिगत मुलाकात के बदले पैसे देने की बात नहीं कही. केवल इतना कहा था कि यदि लोग व्यवस्था परिवर्तन के अभियान से जुड़ना चाहते हैं तो अपनी क्षमता के अनुसार आर्थिक सहयोग करें, ताकि संगठन को मजबूत किया जा सके.'

प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि अगर कोई व्यक्ति बदलाव चाहता है तो उसे केवल सोशल मीडिया पर समर्थन देने से काम नहीं चलेगा. लोकतांत्रिक आंदोलन चलाने के लिए कार्यकर्ता भी चाहिए और संसाधन भी. हमने लोगों से स्वैच्छिक सहयोग की बात कही थी, उसे तोड़-मरोड़कर पेश किया गया. हमने कहा था कि संसाधन से मदद नहीं कर सकते हैं तो 1000 रुपये की राशि से सहयोग कर दीजिए.

जन सुराज सूत्रधार ने दावा किया कि चाहे नतीजा कुछ भी हो, बांकीपुर का चुनाव बिहार की राजनीति में एक नया संदेश देगा. उन्होंने कहा, 'जीत-हार लोकतंत्र का हिस्सा है लेकिन सबसे बड़ी जीत तब होती है, जब मतदाता को यह एहसास हो जाए कि उसके पास चुनने के लिए दो नहीं, कई विकल्प हैं. लोकतंत्र विकल्पों से मजबूत होता है, मजबूरियों से नहीं.'

2025 चुनाव का परिणाम: पिछले साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव में बांकीपुर सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था. भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नितिन नबीन को 98,299 मत मिले थे, जबकि राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी रेखा गुप्ता को 46,363 वोट प्राप्त हुए थे. वहीं, जन सुराज पार्टी की कैंडिडेट वंदना कुमारी को मात्र 7,717 मत हासिल हुए थे.

बांकीपुर में त्रिकोणीय मुकाबला: बांकीपुर में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है. प्रशांत किशोर के सामने भारतीय जनता पार्टी से नीरज कुमार सिन्हा उम्मीदवार हैं, जबकि राष्ट्रीय जनता दल से रेखा गुप्ता प्रत्याशी हैं. हालांकि बीजेपी ने पहले अभिषेक सिन्हा 'बंटी' को कैंडिडेट बनाया था लेकिन 24 घंटे में ही उनकी जगह नीरज को टिकट देना पड़ा.

कब है उपचुनाव?: उपचुनाव के लिए बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे, जबकि 3 अगस्त को मतगणना होगी. 2025 चुनाव में बीजेपी के नितिन नबीन ने आरजेडी की रेखा गुप्ता को 51,936 मतों से करारी शिकस्त दी थी.

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