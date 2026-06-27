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बांकीपुर उपचुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर? बोले PK- 'जो कुछ भी करना पड़ेगा, वो सब किया जाएगा'

पटना: जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है. प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर बांकीपुर सीट से विधानसभा का उपचुनाव लड़ना पड़ा तो वे चुनाव लड़ेंगे. उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए जो कुछ करना पड़े वो करेंगे. बांकीपुर सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई है.

क्या आप बांकीपुर उपचुनाव लड़ेंगे?: पटना में एक सभा के दौरान जनसुराज नेता प्रशांत किशोर से जब पूछा गया कि, क्या आप बांकीपुर से चुनाव लड़ेंगे?. इस सवाल पर उन्होंने कहा कि, बीजेपी को हराने के लिए, सम्राट चौधरी को उनकी जगह बताने के लिए, मोदी और अमित शाह को बताने के लिए कि आपने गलत इंसान को मुख्यमंत्री के तौर बिहार पे थोपा है, इसके लिए जो भी करना पड़े वो किया जाएगा.

प्रशांत किशोर (ETV Bharat)

BJP बांकीपुर हारने वाली है- PK: उन्होंने आगे कहा कि, अगर बांकीपुर से चुनाव लड़ना पड़े तो बांकीपुर से चुनाव लड़ेंगे. बांकीपुर विधानसभा बीजेपी 40-45 साल से नहीं हारी. 2015 में जब लालू-नीतीश और कांग्रेस का गठबंधन था तब भी बांकीपुर नहीं हारे थे, अब बांकीपुर के विधायक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए. बीजेपी के लिए यह प्रतिष्ठा का सीट है. इसलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी बांकीपुर हारने वाली है.

''हम लोगों ने तय किया है कि बीजेपी ने जनसुराज को हराने के लिए जो काम हम लोगों के साथ किया 10-10 हजार बांटकर वोट खरीदा, बराबर हिसाब करेंगे.'' - प्रशांत किशोर, नेता, जनसुराज के संस्थापक

'EVM का बटन दबाइये, भाजपा को हराइए': वहीं बांकीपुर में एक सभा के दौरान जनसुराज नेता ने कहा, मोदी जी से बात करना है, मोदी जी को सूचना देना है कि आप अच्छा आदमी को मुख्यमंत्री नहीं बनाए है. महंगाई और भ्रष्ट्राचार से हम लोग परेशान है. ऐसे में आपके पास अभी एक रास्ता है. अभी जब बांकीपुर में चुनाव होगा, ईवीएम आएगा. उसपर जब बटन दबाइयेगा तब मोदी के कान में झनझनाएगा.

''अगर आप मोदी को हराएं तो मोदी के घर में घंटी बजेगा कि जिस बांकीपुर में 45 साल से बीजेपी नहीं हारी थी. अगर आपने बीजेपी को हरा दिया तो मोदी के कान में झन-झन बजने लगेगा तब पता चलेगा कि बांकीपुर की जनता बेवकूफ नहीं है.'' - प्रशांत किशोर, नेता, जनसुराज के संस्थापक