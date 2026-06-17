Success Story : 'मजदूरी हम करेंगे पढ़ाई तुम करो..' ठेला चलाने वाले पिता की बेटी बनी बिहार पुलिस में सिपाही
जमुई में ठेला चलाने वाले पिता के संघर्ष और अपनी मेहनत के चलते रजनी बिहार पुलिस में सिपाही पद पर चयनित हुई. Report- Rajesh Kumar
Published : June 17, 2026 at 8:20 PM IST
जमुई : रजनी आज बिहार पुलिस में सिपाही पद पर चयनित हो गई. लेकिन तमाम झंझावातों के बीच वह आज इस मुकाम पर पहुंची है. रजनी के जीवन में गरीबी चरम पर थी, अभाव थे, कर्ज था, मजदूरी थी, लेकिन कुछ था तो वह हौसला था. पिता के पसीने, मां के त्याग और बेटी की मेहनत ने मिलकर वह कहानी लिख दी, जो आज हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है.
मजबूत इरादों ने रजनी को बनाया फौलादी : रजनी कुमारी की सफलता बताती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हों, अगर इरादे मजबूत हों तो सपने जरूर पूरे होते हैं. ''जो फूल हाथों में पले, वे झर रहे हैं धूल में. जिन पर विपत्तियों के थपेड़े हैं पड़े, वे खिल रहे हैं शूल में.'' रजनी का जीवन भी कुछ इन्ही चंद लाइनों जैसा उभरा और सफलता के कदम चूमकर निखर आया.
मजदूर की बेटी का कारनामा : गरीबी, अभाव और संघर्षों के बीच पली बढ़ी रजनी ने वह कर दिखाया, जिसका सपना उसके माता पिता वर्षों से अपनी आंखों में संजोए हुए थे. ठेला चलाने वाले पिता और मजदूरी करने वाली मां की बेटी आज बिहार पुलिस में चयनित होकर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे पासवान टोले का गौरव बन गई है.
बिहार पुलिस में सिपाही पद पर चयन : रजनी के बिहार पुलिस में सिपाही पद पर चयन की खबर जैसे ही गांव पहुंची, पूरे टोले में उत्सव जैसा माहौल बन गया. हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था—रजनी. जमुई मुख्यालय से महज दो तीन किलोमीटर दूर भजौर गांव का पासवान टोला आज खुशी से झूम रहा है.
पासवान टोले की पहली बेटी बनी बिहार पुलिस : इस छोटे से टोले में करीब दस परिवार रहते हैं, जिनकी आजीविका का मुख्य साधन मजदूरी है. यहां आज तक कोई बेटी बिहार पुलिस में नहीं पहुंच सकी थी, लेकिन रजनी कुमारी ने इतिहास रच दिया.
पुआल की छत, टाट की दीवार और बड़े सपने : रजनी का घर कोई आलीशान मकान नहीं, बल्कि नहर और तालाब किनारे बने दो छोटे कमरों वाला कच्चा मकान है. पुआल की छौनी और टाट से बने इस घर में ही रसोई है, बैठने की जगह है और परिवार का आशियाना भी है. यहीं से पढ़कर उसने अपने लक्ष्य को पूरा किया.
''बहुत खुशी की बात है. भविष्य बन गया पोती का. मेहनत की और सफल हो गई, मेरा तो पांच बेटा है, सभी मजदूरी करते हैं. सभी का परिवार बाल-बच्चे नहीं पढ़ पाये न उनके बच्चे अभी कुछ बन पाऐ हैं, लेकिन मेरे एक बेटे की बेटी (पोती) ने बिहार पुलिस परीक्षा में सफलता पाई है, पूरे परिवार का नाम रौशन कर दिया.''-श्यामपरी देवी, रजनी की दादी
मुश्किलों में मजबूत होते गए इरादे : घर की आर्थिक स्थिति ऐसी रही कि कई बार दो वक्त की रोटी जुटाना भी चुनौती बन गया. लेकिन इस छोटे से घर में रहने वाले लोगों के सपने हमेशा बड़े रहे. संघर्षों में भी रजनी ने अपने लक्ष्य को डिगने नहीं दिया. वह टूटी नहीं बल्कि हर मुश्किलों में उसके इरादे दृढ होते जा रहे थे.
पिता ने कर्ज लेकर खरीदा ठेला : रजनी के पिता दशरथ पासवान बताते हैं कि केवल मजदूरी से परिवार चलाना और बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना संभव नहीं था. ऐसे में उन्होंने कर्ज लेकर ठेला खरीदा, ताकि उनकी बेटी पढ़ सके.
बेटी की पढ़ाई न रूके इसे लिए खींचते रहे ठेला : रजनी के पिता, हर दिन सुबह चार बजे घर से निकल जाना, जो भी काम मिले उसे स्वीकार करना और देर रात तक मेहनत करना, उनकी दिनचर्या बन गई. उन्होंने कभी काम छोटा बड़ा नहीं देखा. उनका एक ही लक्ष्य था—बेटी की पढ़ाई किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगी.
''हम लोगों ने ठान लिया था कि चाहे कितनी भी परेशानी आए, लेकिन बेटी को पढ़ाएंगे. आज हमारी मेहनत सफल हो गई. रजनी सिर्फ मेरी बेटी नहीं, पूरे पासवान टोले की पहली बेटी है जो बिहार पुलिस बनी है.''- दशरथ पासवान, रजनी के पिता
मां के संघर्ष में छिपी है सफलता की कहानी : रजनी की मां सुनीता देवी की आंखों में आज खुशी के आंसू हैं. वह बताती हैं कि परिवार ने ऐसे दिन भी देखे जब कर्ज लेना पड़ा. पति ठेला चलाते थे, जबकि वह खुद, सास ससुर और परिवार के अन्य सदस्य मजदूरी कर घर चलाते थे.
''कई बार हालात इतने कठिन हुए कि आगे क्या होगा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन परिवार ने कभी हार नहीं मानी. जरूरत पड़ने पर चाचा चाची और अन्य रिश्तेदारों ने भी मदद की.''- सुनीता देवी, रजनी की मां
'आज सारी मेहनत सफल हो गई' : अपनी बेटी की सफलता का जिक्र करते हुए सुनीता देवी का गला भर आता है. वह कहती हैं- ''यह खुशी के आंसू हैं. बहुत कठिन दिन देखे हैं, लेकिन आज लगता है कि सारी मेहनत सफल हो गई.''
पूरे परिवार ने मिलकर बनाया सफलता का रास्ता : रजनी की कहानी केवल एक बेटी की सफलता नहीं, बल्कि पूरे संयुक्त परिवार के संघर्ष और सहयोग की कहानी है. दशरथ पासवान पांच भाई हैं. सभी का परिवार अलग अलग रहता है, लेकिन जब भी जरूरत पड़ी, सभी ने एक दूसरे का साथ दिया. किसी ने आर्थिक मदद की तो किसी ने मनोबल बढ़ाया. यही पारिवारिक एकता रजनी की सफलता की मजबूत नींव बनी.
'मजदूरी हम करेंगे, पढ़ाई तुम करो' : रजनी बताती हैं कि उनके माता पिता ने कभी बच्चों को मजदूरी करने के लिए बाहर नहीं भेजा. उन्होंने साफ कहा था कि मेहनत मजदूरी वे खुद करेंगे, लेकिन बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकेगी.
''मां पापा ने हमसे कहा था कि चाहे उन्हें दिन रात मेहनत करनी पड़े, लेकिन वे हमें पढ़ाएंगे. तब हमने भी ठान लिया था कि उनके सपनों को जरूर पूरा करेंगे.''- रजनी, बिहार पुलिस में चयनित युवा
पढ़ाई के साथ तैयारी, लक्ष्य सिर्फ सरकारी नौकरी : रजनी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बक्सर में प्राप्त की. इसके बाद मैट्रिक और इंटर की पढ़ाई जमुई हाई स्कूल से पूरी की. वर्तमान में वह स्नातक तृतीय वर्ष की छात्रा हैं.
पढ़ाई के साथ-साथ पुलिस की तैयारी : पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी शुरू की. उनका लक्ष्य स्पष्ट था—सरकारी नौकरी हासिल करनी है. परिवार के सहयोग और अपनी कड़ी मेहनत के दम पर उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली.
बड़े भाई ने दी सफलता की पहली खबर : रजनी बताती हैं कि परीक्षा परिणाम आने के बाद सबसे पहले उनके बड़े भाई ने उन्हें सफलता की सूचना दी. रजनी ने उन पलों को याद कर बताया कि वह उस क्षण को कभी नहीं भूल सकतीं.
''भैया ने कहा कि रजनी, तुम सफल हो गई हो. उस पल को मैं कभी नहीं भूल सकती. पूरे परिवार की आंखों में खुशी थी. ऐसा लगा जैसे मां पापा का वर्षों पुराना सपना सच हो गया हो.''- रजनी, बिहार पुलिस में चयनित युवा
संघर्ष से निकला संदेश : रजनी मानती हैं कि हर माता पिता अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का सपना देखते हैं. इसलिए बच्चों का भी कर्तव्य है कि वे मेहनत करें और अपने परिवार के संघर्षों को सम्मान दें. उनका कहना है कि सफलता केवल व्यक्ति की नहीं होती, बल्कि पूरे परिवार की होती है, जिसने हर मुश्किल में साथ दिया हो.
पासवान टोले की बेटी बनी उम्मीद की नई किरण : रजनी कुमारी की सफलता यह साबित करती है कि संसाधनों की कमी सपनों की उड़ान नहीं रोक सकती. पुआल की छत के नीचे बैठकर पढ़ने वाली बेटी आज खाकी वर्दी पहनने जा रही है.
ये भी पढ़ें-
- सोशल मीडिया के आइडिया ने बनाया करोड़पति, बिहार के दो दोस्तों ने खड़ा किया 'सासू मां' ब्रांड
- वैभव सूर्यवंशी जैसा गॉड गिफ्टेड है बिहार का वंडर बॉय अंश, 90 आवाजों में करता है मिमिक्री
- 'गरीबी ऐसी की फीस के पैसे नहीं..' RO रिपेयर करने वाले का बेटा करेगा IIT, जेईई एडवांस में लाया 791 रैंक
- सिलाई मशीन ने बदली दुनिया..हाउसवाइफ से बनी एंटरप्रेन्योर, सलाना 30 लाख का टर्नओवर