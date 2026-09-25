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जमुई पीड़िता की तस्वीर शेयर करने पर घिरे CM सम्राट चौधरी, तेजस्वी ने POCSO के तहत कार्रवाई की मांग की

जमुई की नाबालिग पीड़िता से मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करने को लेकर तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी पर निशाना साधा. रिपोर्ट-अविनाश कुमार

जमुई पॉक्सो केस में सम्राट पर तेजस्वी का निशाना
जमुई पॉक्सो केस में सम्राट पर तेजस्वी का निशाना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 25, 2026 at 6:55 AM IST

3 Min Read
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पटना: जमुई में नाबालिग लड़की के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले में अब तस्वीर को लेकर सियासी विवाद शुरू हो गया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को पीड़िता और उसके परिवार से मुलाकात की. इसके बाद मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल से मुलाकात की तस्वीर साझा की गई. तस्वीर में पीड़िता और उसके परिजनों के चेहरे स्पष्ट नजर आ रहे थे. इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए POCSO एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की है.

CM ने परिवार को दिया स्पीडी ट्रायल का भरोसा

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने लोक सेवक आवास पर जमुई की पीड़ित बच्ची और उसके परिवार से मुलाकात की. मुख्यमंत्री ने बच्ची को निर्भय होकर आगे बढ़ने और परिवार को जल्द न्याय का भरोसा दिया. उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्रवाई से परिवार संतुष्ट है और सभी दोषियों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल के जरिए एक महीने के भीतर कठोर सजा सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी.

तस्वीर को लेकर तेजस्वी का हमला

मुख्यमंत्री की पोस्ट सामने आने के बाद तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर उसी तस्वीर को ब्लर करके साझा किया. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल से नाबालिग पीड़िता की पहचान उजागर हुई है. तेजस्वी ने इसे POCSO एक्ट का उल्लंघन बताते हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की.

तेजस्वी यादव ने अपनी पोस्ट में लिखा कि ''POCSO एक्ट के तहत नाबालिग पीड़ित की पहचान गोपनीय रखना जरूरी है.'' उन्होंने आरोप लगाया कि ''पीड़िता की परिजनों के साथ तस्वीर साझा करके उसकी पहचान सार्वजनिक की गई.'' तेजस्वी ने मुख्यमंत्री के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि कानून का उल्लंघन करने पर भी कार्रवाई होनी चाहिए.

POCSO में पीड़ित की पहचान का प्रावधान

POCSO Act की धारा 23 नाबालिग पीड़ित की पहचान सार्वजनिक करने से संबंधित प्रतिबंध लगाती है. इस प्रावधान का उद्देश्य बच्चे की पहचान और निजता की रक्षा करना है. जमुई मामले में भी पुलिस ने सोशल मीडिया पर पीड़िता की पहचान उजागर करने वाली सामग्री को लेकर कार्रवाई की चेतावनी दी है.

जमुई मामले में अब तक कार्रवाई

जमुई में 19 सितंबर को कोचिंग से लौट रहे नाबालिग लड़के और लड़की के साथ कथित तौर पर मारपीट और छेड़छाड़ की घटना हुई थी. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की. मामले में POCSO समेत संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच की जा रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है.

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