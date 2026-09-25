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जमुई पीड़िता की तस्वीर शेयर करने पर घिरे CM सम्राट चौधरी, तेजस्वी ने POCSO के तहत कार्रवाई की मांग की

जमुई पॉक्सो केस में सम्राट पर तेजस्वी का निशाना ( ETV Bharat )