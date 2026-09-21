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हाथ जोड़ती रही नाबालिग लड़की, दरिंदे बीच सड़क से उठाकर ले गए; बिहार में मॉब हरासमेंट का वीडियो वायरल

जमुई : बिहार में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार उठते सवालों के बीच जमुई से सामने आए एक वायरल वीडियो ने सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है. सड़क पर प्रेमी जोड़े को रोककर कथित तौर पर दुर्व्यवहार किए जाने के वीडियो ने बिहार को शर्मसार किया है. वीडियो वायरल होने के बाद जमुई प्रशासन हरकत में आया.

'सोशल मीडिया सामग्री के आधार पर पुलिस ने दर्ज की FIR'

जमुई के जिलाधिकारी नवीन ने बताया कि घटना 19 सितंबर की शाम जमुई सदर थाना क्षेत्र में हुई. उनके अनुसार, घटना को लेकर पुलिस को तत्काल कोई शिकायत नहीं मिली थी. बाद में सोशल मीडिया पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की, पीड़ितों की पहचान की और प्राथमिकी दर्ज की गई. डीएम ने कहा कि मामले में दोषियों को चिन्हित कर लिया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

नवीन, जिलाधिकारी, जमुई (ETV Bharat)

''यह घटना जमुई जिले के जमुई सदर थाना क्षेत्र में 19 सितंबर के शाम की है. इस घटना के संबंध मे पुलिस को कोई शिकायत नहीं मिली थी, पर सोशल मीडिया पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर पुलिस ने अनुसंधान करते हुए पीड़ितों की पहचान की और पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गयी है. दोषियों को चिन्हित कर लिया गया है. उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है.'' - नवीन, जिलाधिकारी, जमुई

मड़वा पहाड़ से लौट रहे थे नाबालिग छात्र-छात्रा

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों नाबालिग 10वीं के छात्र-छात्रा हैं और जमुई शहर के रहने वाले बताए गए हैं. 19 सितंबर को दोनों कोचिंग के बाद स्कूटी से मड़वा पहाड़ गए थे. लौटने के दौरान रास्ते में कुछ युवकों ने उन्हें रोक लिया और उनके साथ काफी देर तक बदसलूकी करते रहे. इसी दौरान घटना का वीडियो बनाए जाने की बात कही जा रही है.