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हाथ जोड़ती रही नाबालिग लड़की, दरिंदे बीच सड़क से उठाकर ले गए; बिहार में मॉब हरासमेंट का वीडियो वायरल

जमुई में नाबालिग छात्र-छात्रा से कथित बदसलूकी का वीडियो वायरल हुआ है. पुलिस ने स्वत: संज्ञान लेकर FIR दर्ज कर जांच कर रही है. रिपोर्ट-राजेश

जमुई में लड़की से बदसलूकी
जमुई में लड़की से बदसलूकी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 21, 2026 at 11:44 AM IST

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जमुई : बिहार में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार उठते सवालों के बीच जमुई से सामने आए एक वायरल वीडियो ने सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है. सड़क पर प्रेमी जोड़े को रोककर कथित तौर पर दुर्व्यवहार किए जाने के वीडियो ने बिहार को शर्मसार किया है. वीडियो वायरल होने के बाद जमुई प्रशासन हरकत में आया.

'सोशल मीडिया सामग्री के आधार पर पुलिस ने दर्ज की FIR'

जमुई के जिलाधिकारी नवीन ने बताया कि घटना 19 सितंबर की शाम जमुई सदर थाना क्षेत्र में हुई. उनके अनुसार, घटना को लेकर पुलिस को तत्काल कोई शिकायत नहीं मिली थी. बाद में सोशल मीडिया पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की, पीड़ितों की पहचान की और प्राथमिकी दर्ज की गई. डीएम ने कहा कि मामले में दोषियों को चिन्हित कर लिया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

नवीन, जिलाधिकारी, जमुई
नवीन, जिलाधिकारी, जमुई (ETV Bharat)

''यह घटना जमुई जिले के जमुई सदर थाना क्षेत्र में 19 सितंबर के शाम की है. इस घटना के संबंध मे पुलिस को कोई शिकायत नहीं मिली थी, पर सोशल मीडिया पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर पुलिस ने अनुसंधान करते हुए पीड़ितों की पहचान की और पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गयी है. दोषियों को चिन्हित कर लिया गया है. उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है.'' - नवीन, जिलाधिकारी, जमुई

मड़वा पहाड़ से लौट रहे थे नाबालिग छात्र-छात्रा

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों नाबालिग 10वीं के छात्र-छात्रा हैं और जमुई शहर के रहने वाले बताए गए हैं. 19 सितंबर को दोनों कोचिंग के बाद स्कूटी से मड़वा पहाड़ गए थे. लौटने के दौरान रास्ते में कुछ युवकों ने उन्हें रोक लिया और उनके साथ काफी देर तक बदसलूकी करते रहे. इसी दौरान घटना का वीडियो बनाए जाने की बात कही जा रही है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुए दो वीडियो

घटना से जुड़े दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए. एक वीडियो करीब एक मिनट दो सेकंड और दूसरा करीब 35 सेकंड का बताया जा रहा है. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने पुलिस और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की. वीडियो में देखा जा सकता है कि असामाजिक तत्वों ने लड़की को घेर लिया था और फिर छेड़छाड़ और बदसलूकी की सारी सीमाएं पार कर गए और लड़की को उठाकर ले गए.

पुलिस ने खुद शुरू की कार्रवाई

इस मामले की खास बात यह है कि डीएम के मुताबिक घटना के संबंध में पुलिस को शुरुआत में कोई शिकायत नहीं मिली थी. सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने स्वतः उपलब्ध सामग्री के आधार पर जांच आगे बढ़ाई. जांच के दौरान पुलिस ने पीड़ितों की पहचान की और इसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई. अब पुलिस घटना में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है.

जांच में सामने आएगा घटना का पूरा सच

फिलहाल पुलिस की कार्रवाई और जांच जारी है. डीएम के मुताबिक दोषियों को चिन्हित कर लिया गया है. फिलहाल, जमुई का यह मामला एक बार फिर यह सवाल जरूर उठाता है कि सार्वजनिक स्थानों पर महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? सड़क पर इस तरह की शर्मसार करने वाली हरकत खुलेआम होगी तो कानून व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है. फिलहाल देखना ये है कि चिह्नित आरोपियों पर पुलिस कब तक कठोर कार्रवाई करती है.

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