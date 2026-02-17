ETV Bharat / bharat

ईटीवी भारत से खास बातचीत में बोले लोजपा सांसद, आज की तारीख में अगर कोई बेचारा है तो वो हैं लालू यादव और तेजस्वी यादव

देवघर पहुंचे लोजपा सांसद अरुण भारती ने बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा की. साथ ही ईटीवी भारत से बातचीत में कई मामलों पर राय दी.

Jamui LJP MP Arun Bharti prayers at Baba Baidyanath Dham in Deoghar
जमुई के लोजपा सांसद अरुण भारती (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 17, 2026 at 2:31 PM IST

देवघर: जमुई के लोजपा सांसद अरुण भारती मंगलवार को देवघर पहुंचे. देवघर पहुंचने के बाद उन्होंने बैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा की. मंदिर में पूजा करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान कहा कि बिहार में जो सरकार बनी है, वो अब विकास का नया कीर्तिमान रचने का काम करेगा.

सांसद अरुण भारती ने कहा कि एनडीए की सरकार हमेशा ही विकास के लिए अग्रसर रही है और आने वाले समय में भी विकास को लेकर गंभीर रहेगी. जिसका परिणाम कहीं ना कहीं लोगों के बीच आने वाले वर्षों में देखने को मिलेगा.

ईटीवी भारत से लोजपा सांसद अरुण भारती की खास बातचीत (ETV Bharat)

वहीं उन्होंने हाल फिलहाल में राजद के विधायक कुमार सरबजीत के द्वारा दिए गए बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि राजद के विधायक ने सदन में जो भी बयान दिया, वह मर्यादित नहीं था. पिछड़ों, दलित, अल्पसंख्यक, सामान्य के साथ समाज के सभी वर्गों के लिए बेहतर काम किया. उसके बावजूद भी राष्ट्रीय जनता दल के नेता उन्हें बेचारा कहते हैं तो यह कहीं से भी उचित नहीं है. उन्होंने बेबाकी के साथ कहा कि आज की डेट में अगर कोई बेचारा है तो वो लालू यादव हैं और तेजस्वी यादव हैं जो अपने संगठन को खड़ा नहीं कर पा रहे हैं.

वहीं उन्होंने हाल फिलहाल में लोकसभा में हुई तीखी नोंक झोंक और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा दिए बयान पर इशारों इशारों में कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि पर आपत्तिजनक बयानबाजी जायज नहीं है. इसको लेकर वह और उनकी पार्टी भी विरोध करते हैं. उन्होंने कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि का आकलन उनके दो पहलुओं पर होती है. किसी एक पहलू पर टिप्पणी करना कहीं से भी उचित नहीं है.

झारखंड में संगठन के विस्तार पर जमुई के लोजपा सांसद अरुण भारती ने कहा कि झारखंड में भी एनडीए मजबूत होगी. वर्तमान में लोकसभा के इकलौते विधायक जनार्दन पासवान के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया जा रहा है. जो आने वाले समय में प्रत्येक जिले में नेताओं और कार्यकर्ताओं को यह बताएगी कि कैसे लोक जनशक्ति पार्टी (आर) झारखंड में भी सरकार बनाने में मुख्य भूमिका निभाएगी

