बिहार के दो युवा किसान, 52 दुर्लभ धान की किस्मों को कर रहे संरक्षित

हाइब्रिड खेती के दौर में जमुई के किसान पारंपरिक बीजों का संरक्षण कर रहे हैं. किसानों को जागरूकता और जैविक खेती का संदेश दे रहे.

जमुई के युवा किसान निरंजन का अनोखा अभियान
By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 11, 2026 at 5:43 PM IST

9 Min Read
रिपोर्ट : राजेश कुमार

जमुई : बदलते समय के साथ खेती की पद्धतियां भी तेजी से बदल रही हैं. आज अधिकांश किसान हाइब्रिड बीज और रासायनिक खाद पर निर्भर होते जा रहे हैं, जिसके कारण पारंपरिक बीजों की कई प्रजातियां धीरे-धीरे विलुप्त हो रही हैं. ऐसे समय में बिहार के जमुई जिले के दो युवा किसान इन दुर्लभ और प्राचीन बीजों को बचाने का अनोखा अभियान चला रहे हैं.

52 किस्मों के बीजों का संरक्षण : खैरा प्रखंड अंतर्गत डुमरकोला गांव के रहने वाले युवा किसान निरंजन यादव और उनके सहयोगी स्वारथ पिछले करीब डेढ़ दशक से पारंपरिक धान, गेहूं और अन्य अनाजों की प्रजातियों को खोजकर संरक्षित करने का काम कर रहे हैं. अब तक ये दोनों किसान धान की 52 से अधिक पारंपरिक किस्मों, कई प्राचीन गेहूं और साग-सब्जियों के बीजों को सुरक्षित कर चुके हैं. इनमें कुछ बीज ऐसे भी हैं जिनका इतिहास हजारों साल पुराना माना जाता है.

देखिए रिपोर्ट

पिता से मिली खेती की सीख : निरंजन यादव एक साधारण किसान परिवार से आते हैं. परिवार में दो भाई और एक बहन हैं. उनके पिता खेती करते थे और बचपन से ही निरंजन को उनके साथ खेतों में काम करने का मौका मिलता था. खेत-खलिहान और बीजों के प्रति उनका लगाव उसी समय से बढ़ने लगा था.

पढ़ाई छोड़ शुरू की खेती : करीब 15 साल पहले उनके पिता का निधन हो गया, जिसके बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी निरंजन के कंधों पर आ गई. आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उन्हें इंटर तक पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी और पूरी तरह खेती-किसानी में लगना पड़ा.

इसी दौरान उन्होंने महसूस किया कि खेती में तेजी से बदलाव हो रहा है. किसान हाइब्रिड बीज और रासायनिक खाद पर निर्भर होते जा रहे हैं, जबकि पुराने देशी बीज और पारंपरिक खेती की विधियां धीरे-धीरे खत्म होती जा रही हैं. यही सोच उनके लिए जुनून बन गई और उन्होंने विलुप्त होते बीजों को खोजने और बचाने का अभियान शुरू किया.

AMUI FARMER SAVING TRADITIONAL SEEDS
औषधीय गुणों से भरपूर है 52 प्रकार के यह बीज

ऐसे शुरू हुआ प्राचीन बीजों को बचाने का अभियान : निरंजन बताते हैं कि उन्होंने अलग-अलग जगह जाकर उन लोगों से संपर्क किया जो अब भी पारंपरिक बीजों को संरक्षित कर रहे थे. जहां भी पुराने बीजों की जानकारी मिलती, वे वहां पहुंच जाते और उनसे बीज लेकर संग्रहित करने लगते. धीरे-धीरे उनके पास दुर्लभ बीजों का बड़ा संग्रह तैयार हो गया.

औषधीय गुणों से भरपूर है 52 प्रकार के यह बीज : आज उनके पास धान की कई ऐतिहासिक किस्में मौजूद हैं. इनमें काला नमक धान, साठी धान, काला जीरा धान, ठंडे पानी में पकने वाले मैजिक चावल शामिल है. इसके अलावा उनके पास सोना मोती या पैगम्बरी गेहूं भी संरक्षित है, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा माना जाता है. जो अपने औषधीय गुणों, उच्च पोषण और पारंपरिक महत्व के लिए जानी जाती हैं. एक धान का इतिहास 4500 साल पुराना है. काला जीरा धान को 'चावलों का राजकुमार' कहा जाता है.

AMUI FARMER SAVING TRADITIONAL SEEDS
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

ठंडे पानी में तैयार हो जाता है ‘मैजिक चावल’ : निरंजन बताते हैं कि उनके पास मौजूद एक धान की किस्म को मैजिक राइस कहा जाता है. इस चावल की खासियत यह है कि इसे पकाने के लिए आग की जरूरत नहीं होती. अगर इसे लगभग 45 मिनट तक ठंडे पानी में भिगो दिया जाए तो यह खाने के लिए तैयार हो जाता है.

''इतिहास में इसका उल्लेख अहोम राजाओं की सेना से जुड़ा हुआ मिलता है. युद्ध के दौरान सैनिक इस चावल को अपने साथ रखते थे और केवल पानी में भिगोकर खा लेते थे, जिससे आग जलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी.'' - निरंजन यादव, किसान

AMUI FARMER SAVING TRADITIONAL SEEDS
प्राजीन बीजों से करते हैं खेती

बुद्ध से जुड़ा है काला नमक धान : निरंजन के संग्रह में मौजूद काला नमक धान को ''बुद्ध का महाप्रसाद'' भी कहा जाता है. इसका इतिहास लगभग तीन हजार साल पुराना माना जाता है. सिद्धार्थनगर के पास कपिलवस्तु क्षेत्र में खुदाई के दौरान इसके अवशेष मिलने की भी बात कही जाती है. लोककथाओं के अनुसार, भगवान बुद्ध ने कपिलवस्तु लौटने पर लोगों को इस धान के बीज दिए थे. यह चावल अपनी तेज सुगंध और पौष्टिकता के लिए प्रसिद्ध है और शुगर के मरीजों के लिए भी उपयोगी माना जाता है. काला नमक चावल की सबसे बड़ी विशेषता इसकी तेज सुगंध है. पकने के बाद इसकी खुशबू आसपास के घरों तक फैल जाती है.

सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा सोना मोती गेहूं : निरंजन के पास संरक्षित सोना मोती या पैगम्बरी गेहूं को भी बेहद प्राचीन किस्म माना जाता है. कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इसका इतिहास लगभग 4500 से 5000 साल पुराना है और इसके प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में भी मिले हैं. यह गेहूं फाइबर से भरपूर होता है और स्वास्थ्य के लिए काफी लाभकारी माना जाता है.

AMUI FARMER SAVING TRADITIONAL SEEDS
निरंजन यादव के पास है 52 से अधिक पारंपरिक किस्मों के बीज

बिना जुते खेत में भी उगता है साठी धान : निरंजन के अनुसार, साठी धान कम समय में तैयार होने वाली पारंपरिक धान की किस्म है. यह धान लगभग 60 दिनों में तैयार हो जाता है. साठी धान का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में भी मिलता है. हिंदू धर्म के कई व्रत और अनुष्ठानों में साठी के चावल का विशेष महत्व माना जाता है.

''उत्तर प्रदेश और बिहार में छठ पूजा और पिंडदान जैसे धार्मिक संस्कारों में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसे शुद्ध और पारंपरिक धान माना जाता है. आयुर्वेद में साठी धान, जिसे संस्कृत में ‘षष्टिका’ कहा जाता है, को सभी अनाजों में सबसे उत्तम और सुपाच्य माना गया है. यह पेट के लिए हल्का होता है और बीमार या कमजोर पाचन वाले लोगों के लिए इसे आदर्श आहार माना जाता है.''- निरंजन यादव, किसान

जमीन के ऊपर भी उग सकता है आलू : स्वारथ बताते हैं कि वे लोग विलुप्त होती धान और गेहूं की किस्मों को इकट्ठा कर उन्हें बीज के रूप में संरक्षित करते हैं. साथ ही किसानों को पारंपरिक फसलों की खेती के लिए प्रेरित भी करते हैं. वे लोग सामान्य लागत पर किसानों को इन बीजों की उपलब्धता भी कराते हैं. स्वारथ के अनुसार, उनके पास आलू की एक ऐसी किस्म भी है जो जमीन के अंदर नहीं बल्कि जमीन के ऊपर उगती है. जहां मिट्टी पथरीली होती है, वहां इस तरह के आलू की खेती आसानी से की जा सकती है. इसके अलावा उनके पास टमाटर की करीब डेढ़ दर्जन किस्मों के बीज भी संरक्षित हैं, जिनमें लाल, पीले और गुलाबी रंग के टमाटर शामिल हैं.

AMUI FARMER SAVING TRADITIONAL SEEDS
धान की है दुर्लभ प्रजातियां

किसानों को दे रहे बीज और कर रहे जागरूक : निरंजन और उनके साथी स्वारथ न केवल इन बीजों को संरक्षित कर रहे हैं बल्कि अपने खेतों में इनकी खेती भी कर रहे हैं. साथ ही आसपास के किसानों को पारंपरिक बीजों के फायदे बता रहे हैं और उन्हें बीज भी उपलब्ध करा रहे हैं. स्थानीय किसान देवेंद्र कुमार बताते हैं कि पहले वे सिर्फ बाजार से मिलने वाले हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब निरंजन के प्रयासों से उन्हें पुराने बीजों के गुणों और जैविक खेती के फायदे समझ में आ रहे हैं.

जैविक खेती को मिल रहा बढ़ावा : इन पारंपरिक बीजों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनकी खेती में रासायनिक खाद की जरूरत बहुत कम पड़ती है. गोबर और जैविक खाद के इस्तेमाल से अच्छी पैदावार मिलती है और मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहती है. खेतों में नमी भी अधिक समय तक बनी रहती है, जिससे कम सिंचाई में भी फसल तैयार हो जाती है.

AMUI FARMER SAVING TRADITIONAL SEEDS
जैविक तरीके से करते है पुराने बीजों से खेती

सरकार से सीड बैंक बनाने की मांग : युवा किसान निरंजन का कहना है कि अगर सरकार जिला और प्रखंड स्तर पर सीड बैंक स्थापित करे तो विलुप्त हो रही बीज प्रजातियों को सुरक्षित रखा जा सकता है. इससे नई पीढ़ी को पारंपरिक खेती के बारे में जानने का अवसर मिलेगा और किसान फिर से देशी बीजों की खेती की ओर लौट सकेंगे.

जमुई के युवा किसान निरंजन यादव का यह प्रयास केवल बीजों को संरक्षित करने तक सीमित नहीं है. वे किसानों को जागरूक कर रहे हैं, पारंपरिक खेती को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए कृषि विरासत को बचाने का महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं.

