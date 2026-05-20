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क्षतिग्रस्त पुलों पर बैरिकेडिंग से जमुई की लाइफलाइन बंद, बंगाल जाने वालों की बढ़ीं मुश्किलें

लाइफलाइन माने जाने वाले मार्ग पर लगा प्रतिबंध ( ETV Bharat )

10 साल पहले बने पुल कुछ ही वर्षों में हुए जर्जर : स्थानीय लोगों के अनुसार दोनों पुल करीब दस वर्ष पहले बनाए गए थे, लेकिन एक-दो साल के भीतर ही क्षतिग्रस्त हो गए. इसके बावजूद अब तक न तो पुलों की मरम्मत हुई और न ही नए निर्माण की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया गया. लगातार हादसों की आशंका बढ़ने के बाद प्रशासन ने एहतियातन वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी.

लाइफलाइन माने जाने वाले मार्ग पर लगा प्रतिबंध : जमुई-सोनो मार्ग जिले के लिए लाइफलाइन माना जाता है. यह रास्ता बायपास के रूप में भी इस्तेमाल होता था, जिससे बाहर से आने वाले वाहन बिना जमुई शहर में प्रवेश किए सीधे सोनो और आगे झारखंड-बंगाल की ओर निकल जाते थे. लेकिन नरियाना और मांगोबंदर के पास बने दो पुल वर्षों से क्षतिग्रस्त पड़े हैं, जिसके कारण प्रशासन ने पुलों पर बेरिकेडिंग कर छोटे-बड़े वाहनों की आवाजाही रोक दी है.

20 किलोमीटर लंबा चक्कर लगाने को मजबूर लोग : पुल बंद होने से अब जमुई से सोनो, चकाई होते हुए झारखंड और बंगाल जाने वाले वाहनों को गिद्धौर-झाझा मार्ग होकर गुजरना पड़ रहा है. इससे यात्रियों को करीब 20 से 30 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है. साथ ही जमुई, गिद्धौर, झाझा और सोनो बाजार में ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है, जिससे घंटों जाम की स्थिति बनी रहती है.

10 साल पहले बने पुल कुछ ही वर्षों में हुए जर्जर (ETV Bharat)

ग्रामीण इलाकों में बढ़ी परेशानी : इस मार्ग से जुड़े कई दर्जन गांवों के लोगों की परेशानी और बढ़ गई है. स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि अब उन्हें पैदल या लंबा रास्ता तय कर यात्रा करनी पड़ रही है. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि हर चुनाव में केवल आश्वासन मिलता है, लेकिन सड़क और पुल की समस्या का स्थायी समाधान अब तक नहीं किया गया.

बीडीओ ने बताया सुरक्षा के लिए उठाया कदम : खैरा प्रखंड के बीडीओ शशि शेखर सुमन ने कहा कि पुल काफी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं. इसी कारण भारी वाहनों और चार पहिया वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है. हालांकि दुपहिया वाहन और पैदल यात्रियों के आने-जाने पर रोक नहीं है.

ग्रामीण इलाकों में बढ़ी परेशानी (ETV Bharat)

जल्द बनेगा अस्थायी कोजवे : जमुई सांसद अरुण भारती ने कहा कि ''मैने क्षतिग्रस्त पुलों का निरीक्षण किया है. प्रशासन से बातचीत कर समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है. 4-5 जून तक अस्थायी कोजवे निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है, जिससे लोगों को तात्कालिक राहत मिलेगी. साथ ही स्थायी समाधान के लिए भी आगे कार्रवाई की जाएगी.''

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