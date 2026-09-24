ETV Bharat / bharat

जमुई छेड़छाड़ का आरोपी नंदन यादव का पिता भी निकला 'कातिल', 23 साल बाद हुई गिरफ्तारी

जमुई नाबालिग छेड़छाड़ का मुख्य आरोपी नंदन यादव का पिता गनौरी यादव को पुलिस ने 2003 के दोहरे हत्याकांड में फरार आरोपी बताकर दबोचा. पढ़ें-

2003 double murder case
नंदन यादव का बाप निकला कातिल हुई गिरफ्तारी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 24, 2026 at 8:12 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जमुई: बिहार के जमुई में नाबालिग छात्रा से बदसलूकी के मामले में मुख्य आरोपी नंदन यादव की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके परिवार से जुड़े पुराने आपराधिक मामलों की भी पड़ताल शुरू कर दी है. इसी क्रम में पुलिस ने नंदन के पिता गनौरी यादव को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, गनौरी यादव की गिरफ्तारी नाबालिग छात्रा से बदसलूकी के मौजूदा मामले में नहीं हुई है. उसे वर्ष 2003 में दर्ज दोहरे हत्याकांड के एक पुराने मामले में पकड़ा गया है.

अप्रैल 2003 के दोहरे हत्याकांड में था नाम

जमुई के प्रतापपुर गांव में अप्रैल 2003 में दो भाइयों की हत्या हुई थी. इस मामले में दर्ज प्राथमिकी में गनौरी यादव समेत कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था. पुलिस के अनुसार, गनौरी यादव लंबे समय से इस मामले में फरार चल रहा था.

विश्वजीत दयाल, एसपी, जमुई (ETV Bharat)

पुराने मामले में अब हुई गिरफ्तारी

जमुई एसपी विश्वजीत दयाल के अनुसार, गनौरी यादव पर केस दर्ज किया गया था लेकिन वह फरार चल रहा था. बेटे द्वारा जमुई छेड़छाड़ केस में पिता गनौरी से पूछताछ के दौरान ही 2003 के हत्याकांड का मामला समाने आया. गनौरी यादव की गिरफ्तारी लंबित कार्रवाई के तहत की गई है. पुलिस अब उसे अदालत के समक्ष पेश कर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी करेगी. यह भी जांच करने की कोशिश की जा रही है कि उस समय उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था या नहीं.

''गनौरी यादव पर केस के दौरान की चार्जशीट दाखिल हुआ था, लेकिन वो फरार चल रहा था. उसकी गिरफ्तारी के दौरान ही उसके बारे में जानकारी सामने आई है. हम लोग इस पर काम कर रहे हैं कि गनौरी यादव के खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी हुआ था या नहीं, या ये किस तरह से अभी तक बचा हुआ था. गनौरी यादव को गिरफ्तार करने के बाद जमुई कोर्ट में पेश किया गया. यहां कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. पुलिस गनौरी यादव की क्राइम कुंडली खंगाल रही है.''- विश्वजीत दयाल, एसपी, जमुई

क्या था जमुई का पूरा मामला?

जमुई में एक नाबालिग छात्रा के साथ सड़क पर कथित तौर पर बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद मामला पुलिस के संज्ञान में आया था. वायरल वीडियो में कुछ युवकों पर छात्र-छात्रा को रोककर अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगे थे. पुलिस ने वीडियो और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच शुरू की और आरोपियों की पहचान व गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई तेज की.

नंदन की गिरफ्तारी के बाद कार्रवाई तेज

इससे पहले मंगलवार को नाबालिग छात्रा से बदसलूकी के मामले में मुख्य आरोपी नंदन यादव को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान घायल होने के बाद गिरफ्तार किया था. इसके बाद पुलिस ने उसके परिवार और उसके संपर्क में रहने वाले लोगों से पूछताछ शुरू की. इसी कार्रवाई के दौरान गनौरी यादव की गिरफ्तारी हुई. इसी मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी बताए जा रहे नंदन यादव को मंगलवार को मुठभेड़ के दौरान घायल होने के बाद गिरफ्तार किया. हालांकि, नंदन के पिता गनौरी यादव की गिरफ्तारी इसी छेड़छाड़ मामले में नहीं, बल्कि वर्ष 2003 के पुराने दोहरे हत्याकांड में लंबित गिरफ्तारी के तहत हुई है.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

NANDAN YADAV FATHER
GAUNARI YADAV ARRESTED
जमुई नाबालिग छेड़छाड़
जमुई 2003 डबल मर्डर केस
JAMUI BAD TOUCH CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.