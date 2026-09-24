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जमुई छेड़छाड़ का आरोपी नंदन यादव का पिता भी निकला 'कातिल', 23 साल बाद हुई गिरफ्तारी

जमुई एसपी विश्वजीत दयाल के अनुसार, गनौरी यादव पर केस दर्ज किया गया था लेकिन वह फरार चल रहा था. बेटे द्वारा जमुई छेड़छाड़ केस में पिता गनौरी से पूछताछ के दौरान ही 2003 के हत्याकांड का मामला समाने आया. गनौरी यादव की गिरफ्तारी लंबित कार्रवाई के तहत की गई है. पुलिस अब उसे अदालत के समक्ष पेश कर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी करेगी. यह भी जांच करने की कोशिश की जा रही है कि उस समय उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था या नहीं.

जमुई के प्रतापपुर गांव में अप्रैल 2003 में दो भाइयों की हत्या हुई थी. इस मामले में दर्ज प्राथमिकी में गनौरी यादव समेत कुल 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था. पुलिस के अनुसार, गनौरी यादव लंबे समय से इस मामले में फरार चल रहा था.

''गनौरी यादव पर केस के दौरान की चार्जशीट दाखिल हुआ था, लेकिन वो फरार चल रहा था. उसकी गिरफ्तारी के दौरान ही उसके बारे में जानकारी सामने आई है. हम लोग इस पर काम कर रहे हैं कि गनौरी यादव के खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी हुआ था या नहीं, या ये किस तरह से अभी तक बचा हुआ था. गनौरी यादव को गिरफ्तार करने के बाद जमुई कोर्ट में पेश किया गया. यहां कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. पुलिस गनौरी यादव की क्राइम कुंडली खंगाल रही है.''- विश्वजीत दयाल, एसपी, जमुई

क्या था जमुई का पूरा मामला?

जमुई में एक नाबालिग छात्रा के साथ सड़क पर कथित तौर पर बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद मामला पुलिस के संज्ञान में आया था. वायरल वीडियो में कुछ युवकों पर छात्र-छात्रा को रोककर अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगे थे. पुलिस ने वीडियो और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच शुरू की और आरोपियों की पहचान व गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई तेज की.

नंदन की गिरफ्तारी के बाद कार्रवाई तेज

इससे पहले मंगलवार को नाबालिग छात्रा से बदसलूकी के मामले में मुख्य आरोपी नंदन यादव को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान घायल होने के बाद गिरफ्तार किया था. इसके बाद पुलिस ने उसके परिवार और उसके संपर्क में रहने वाले लोगों से पूछताछ शुरू की. इसी कार्रवाई के दौरान गनौरी यादव की गिरफ्तारी हुई. इसी मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी बताए जा रहे नंदन यादव को मंगलवार को मुठभेड़ के दौरान घायल होने के बाद गिरफ्तार किया. हालांकि, नंदन के पिता गनौरी यादव की गिरफ्तारी इसी छेड़छाड़ मामले में नहीं, बल्कि वर्ष 2003 के पुराने दोहरे हत्याकांड में लंबित गिरफ्तारी के तहत हुई है.

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