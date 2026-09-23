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जमुई में नंदन यादव के गांव प्रतापपुर पहुंची ETV भारत की टीम, ग्रामीणों ने पूछा- 'कहां है गर्भवती भाभी'

"ये प्रतापपुर का रमानी टोला है. उसके घर में कोई नहीं है. पूरा परिवार जेल में है. काहे जेल में है हम नहीं जानते हैं." - ग्रामीण बुजुर्ग महिला, प्रतापपुर गांव

"लड़की की मां कैसे उसके पहाड़ी पर आने दी. कैसे गलती से आ गई? रात को क्यों आई? मां नहीं देखेगी बेटी को. वायरल वीडियो गलत है."- ग्रामीण महिला, प्रतापपुर गांव

वहीं एक दूसरी महिला ने कहा कि नंदन के घर पर ताला लटक रहा है. नंदन को पुलिस को ले गई है. उसकी भाभी गर्भवती है उसे भी पुलिस अपने साथ ले गई है. हम जानना चाहते हैं उसका परिवार कहां है? इस दौरान महिला ने कहा कि सिर्फ लड़की को ही दोष दिया जा रहा है. लड़की का कोई दोष नहीं है? लड़की की मां ने कैसे उसे इतनी दूर आने के लिए अकेले छोड़ दिया.

"मुझे घटना की कोई जानकारी नहीं है. पुलिस आई थी सबको उठाकर ले गई. हरेराम भी इसी गांव (प्रतापपुर) का है. नंदन को कोई और बुलाकर पहाड़ी में ले गया था. मडवा गांव वाला वीडियो बनाया है. नंदन कुछ नहीं किया है. "- ग्रामीण महिला, प्रतापपुर गांव

गांव में मौजूद महिलाओं और अन्य ग्रामीणों से जब ईटीवी भारत की टीम ने कैमरे पर बात करने की कोशिश की, तो एक गहरी खामोशी देखने को मिली. पहले तो किसी ने बात नहीं की. काफी प्रयास के बाद कुछ महिलाओं ने नाम उजागर न करने की शर्त पर बात की और कहा कि नंदन गाड़ी चलाता था और उसके पिता गाय भैंस चराते हैं. दो भाई है. नंदन यादव छोटा है. इस दौरान महिलाओं ने लड़की को कटघरे में खड़ा किया.

जमुई बदसलूकी मामले में तीन नाबालिगों को मडवा गांव और दो को प्रतापुर गांव से पकड़ा गया है. इनमें मुख्य आरोपी नंदन यादव और वीडियो वायरल करने वाला हरेराम शामिल है. प्रतापपुर गांव पहुंचने पर ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान सबसे पहली तस्वीर जो सामने आई, वह मुख्य आरोपी नंदन यादव के घर की थी. नंदन यादव के घर के मुख्य दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लटका मिला. घर के बाहर और आसपास पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है. पुलिस की लगातार दबिश और हालिया कार्रवाई के बाद परिवार का कोई भी सदस्य घर पर मौजूद नहीं है.

जमुई: बिहार के जमुई में बदसलूकी और पुलिसिया कार्रवाई के बाद आरोपियों के गांव (ग्राउंड जीरो) पर सन्नाटा पसरा हुआ है. जमुई जिले से लगभग 12-15 किलोमीटर की दूरी पर प्रतापुर गांव है, जहां के गोबरटोली के नंदन यादव और हरेराम यादव रहने वाले हैं. दूसरी तरफ मडवा गांव है, जहां से तीन नाबालिग आरोपी का संबंध है. ईटीवी भारत संवाददाता मामले की तह तक जाने और जमीनी हकीकत को दर्शकों के सामने लाने के लिए ग्राउंड पर पहुंचे. इस हाई-प्रोफाइल मामले के मुख्य आरोपी नंदन यादव के प्रतापपुर गांव में के लोगों से जब टीम ने बात की तो लोगों ने पूरी घटना के बारे में बताया.

ईटीवी भारत की टीम सिर्फ नंदन के घर तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि संवाददाता राजेश कुमार ने उस सटीक लोकेशन का भी रुख किया जहां आरोपी नंदन यादव और उसका सहयोगी हरेराम पुलिस से बचने के लिए छिपे हुए थे. भौगोलिक रूप से देखें तो मडवा पहाड़ी के ठीक एक तरफ प्रतापपुर गांव बसा हुआ है. यह पहाड़ी इलाका छिपने के लिहाज से काफी मुफीद माना जाता है और आरोपियों ने पुलिस को चकमा देने के लिए इसी दुर्गम इलाके का सहारा लिया था.

पथरीला और झाड़ियों से भरा स्थान

राजेश कुमार ने मडवा पहाड़ी के उसी ढलान और पथरीले स्थान से ग्राउंड रिपोर्टिंग की, जहां पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ जैसी स्थिति बनी थी. इसी मडवा पहाड़ी के पास घेराबंदी के दौरान मुख्य आरोपी नंदन यादव ने भागने की कोशिश करते हुए पुलिस पर हमला कर दिया था. आत्मरक्षा में पुलिस ने फायरिंग की जो नंदन के दाहिने पैर में जा लगी. ग्राउंड जीरो से मिली तस्वीरों और वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह इस पथरीले और झाड़ियों से भरे इलाके में अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन चलाया था.

ग्राउंड जीरो (ETV Bharat)

ईटीवी भारत के पास अब नंदन यादव और हरेराम के गांव प्रतापपुर, उनके घर और उस मडवा पहाड़ी के विशेष और विस्तृत वीडियो फुटेज मौजूद हैं, जो इस पूरी घटना की क्रोनोलॉजी और जमीनी हकीकत को बयां करते हैं. इस ग्राउंड रिपोर्ट से साफ है कि जमुई बदसलूकी मामले में पुलिस की सख्त कार्रवाई के बाद अपराधियों के हौसले भले ही पस्त हुए हों, लेकिन प्रतापपुर गांव के आम लोग अभी भी इस पूरे घटनाक्रम के खौफ से उबर नहीं पाए हैं.

जानें जमुई बदसलूकी मामला

19 सितंबर को शाम करीब 7 बजे 10वीं कक्षा के छात्र-छात्रा कोचिंग के बाद स्कूटी से जमुई और लखीसराय जिलों की सीमा को जोड़ने वाले दुर्गम पहाड़ी इलाके में गए थे. सुनसान इलाके में कुछ बदमाशों ने दोनों को रोक लिया. बदमाशों ने दोनों को डराया धमकाया और छात्रा के साथ अश्लील हरकतें की गईं. इस दौरान बदमाशों ने घटना का वीडियो भी बना लिया. डर और लोकलाज के डर से पीड़िता ने पुलिस से शिकायत नहीं की.

ईटीवी भारत की टीम पहुंची प्रतापपुर (ETV Bharat)

20 सितंबर को हरेराम ने वीडियो वायरल कर दिया. घटना की देशभर में आलोचना होने लगी. 21 सितंबर को एसआईटी का गठन किया गया और लड़की की पहचान करके पुलिस ने उसके पिता को एफआईआर करने को कहा. एफआईआर के बाद ताबड़तोड़ छापेमारी की गई और 3 नाबालिग आरोपियों को पकड़ा गया. वहीं 22 सितंबर को पुलिस प्रतापुर गांव पहुंची और मुख्य आरोपी नंदन यादव को दबोचा. साथ ही हरेराम को भी पकड़ा गया.

SP ने प्रेस कांफ्रेंस कर दी जानकारी

पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि एक संवेदनशील घटना घटी थी, जिसकी सूचना पुलिस को 21 सितंबर को मिली थी. पुलिस द्वारा त्वरित कारवाई करके पीड़िता की पहचान की गई. आवेदन लेकर एफआईआर किया गया और तत्काल एसआईटी का गठन कर कार्रवाई शुरू कर दी गई.

उन्होंने कहा कि एसआईटी टीम लगातार छापेमारी कर रही थी. मामले में 21 सितंबर को तीन नाबालिग आरोपियों को निरुद्ध किया गया था और 22 सितंबर को पुलिस ने सटीक सूचना पर मुख्य आरोपी हरेराम यादव को नदी किनारे बहियार में घेर लिया जो भागने के प्रयास में घायल हो गया. उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. पुलिस को पूछताछ में हरेराम ने बताया कि आसपास एक और आरोपी नंदलाल यादव ( गमछा वाला) छुपा हुआ है.

प्रतापपुर गांव (ETV Bharat)

"तत्काल और पुलिस बल को मौके पर बुलाया गया और चारों तरफ से पूरे इलाके की घेराबंदी की गई तो पुलिस को देखते ही एक संदिग्ध व्यक्ति भागने लगा. रोकने पर उसने पुलिस पर गोली चला दी. पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई. गोली नंदन यादव के पैर में लगी. तत्काल दोनों को सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दोनों का इलाज किया गया है. घटना में अभी तक कुल पांच लोगों को दबोचा गया है."- विश्वजीत दयाल,एसपी,जमुई

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