ETV Bharat / bharat

जमशेदपुर का अनोखा अय्यप्पा मंदिर, जहां हनुमान जी को चढ़ाई जाती है उड़द दाल के वड़े की माला

जमशेदपुर में अनोखा अय्यप्पा मंदिर है. यह दक्षिण भारतीय लोगों के लिए आस्था का केंद्र है. सबसे खास है यहां चढ़ने वाली वड़े की माला.

JAMSHEDPUR UNIQUE AYYAPPA TEMPLE
डिजाइन इमेज (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 15, 2025 at 1:10 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट

जमशेदपुर: आमतौर पर लोग मंदिरों में भगवान को फल, मिठाई या विभिन्न प्रकार के प्रसाद चढ़ाते हैं. श्री राम भक्त बजरंगबली हनुमान जी को विशेष रूप से लड्डू का प्रसाद चढ़ाया जाता है. लेकिन झारखंड के जमशेदपुर में स्थित एक मंदिर में हनुमान जी को एक अनोखा प्रसाद चढ़ाया जाता है, जिसे 'वड़ामाला' कहा जाता है. यह माला उड़द दाल से बने वड़ों की होती है, जो दक्षिण भारतीय परंपरा का एक अनूठा रूप है. आइए जानते हैं इस मंदिर की खासियत और इस प्रसाद की परंपरा के बारे में विस्तार से.

मंदिर का इतिहास और संरचना

जमशेदपुर के बिष्टुपुर इलाके में स्थित यह मंदिर 'धर्मशास्ता अय्यप्पा मंदिर' के नाम से जाना जाता है. यह मंदिर केरल के प्रसिद्ध अय्यप्पा मंदिरों की तर्ज पर बनाया गया है. मुख्य द्वार से ही दक्षिण भारत के मंदिरों की झलक दिखाई देती है. वर्ष 1977 में स्थापित इस मंदिर से विशेष रूप से तमिल भाषी लोग जुड़े हुए हैं. मंदिर में प्रवेश करने पर सबसे पहले श्री गणेश के दर्शन होते हैं, उसके बाद अन्य देवी-देवताओं के. यहां गुरुकुल में 8 से 10 वर्ष तक वेद और अन्य ग्रंथों का अध्ययन करने वाले पंडित पूजा-अर्चना करते हैं. सुबह-शाम पूजा और आरती होती है. मंदिर परिसर में ही बजरंगबली का मंदिर है, जिसे 'आंजनेय मंदिर' कहा जाता है. यहीं पर हनुमान जी को वड़ामाला का प्रसाद चढ़ाया जाता है. सप्ताह में दो दिन, मंगलवार और शनिवार को यह माला चढ़ाई जाती है. मान्यता है कि वड़ामाला चढ़ाने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और घर में सुख-शांति बनी रहती है.

जमशेदपुर का अनोखा अय्यप्पा मंदिर (ईटीवी भारत)

वड़ामाला क्या है और इसका महत्व

वड़ामाला दक्षिण भारत में प्रचलित एक विशेष प्रसाद है. दक्षिण भारतीय व्यंजनों में उड़द दाल या चना दाल से बने वड़ों का प्रचलन है, लेकिन अय्यप्पा मंदिर में उड़द दाल से बने वड़ों की माला बनाई जाती है. इस माला को नारियल की पतली रस्सी से जोड़ा जाता है. वड़ों में हल्का नमक डाला जाता है, जो स्वाद को पूरा करता है. दक्षिण भारतीयों की मान्यता है कि बजरंगबली को उड़द दाल का वड़ा बेहद पसंद है. यह परंपरा केरल, कर्नाटक और चेन्नई जैसे क्षेत्रों में काफी लोकप्रिय है. मंदिर में इस प्रसाद को चढ़ाने से न केवल मनोकामनाएं पूरी होती हैं, बल्कि जीवन में आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं.

JAMSHEDPUR UNIQUE AYYAPPA TEMPLE
वड़माला प्रसाद की परंपरा और महत्व (ईटीवी भारत)

क्या है मान्यता

दक्षिण भारतीय मान्यताओं के अनुसार, वड़ामाला चढ़ाने की परंपरा एक पौराणिक कथा से जुड़ी है. कथा है कि जब हनुमान जी ने रावण के पुत्र अहिरावण को हराया, तब राहु देव ने हनुमान की वीरता से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि उड़द दाल से बने भोजन से पूजा करने वाले को राहु दोष से मुक्ति मिलेगी. इसके साथ ही राहु ने आशीर्वाद दिया था कि 'यह प्रसाद तुम्हारी शक्ति और मेरे आशीर्वाद का प्रतीक होगा.' राहु दोष को ज्योतिष में अशुभ माना जाता है, जो जीवन में बाधाएं, भय, और अस्थिरता ला सकता है. राहु के इस वरदान के कारण दक्षिण भारत में हनुमान जी को उड़द दाल से बनी वड़ामाला चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई. मान्यता है कि यह प्रसाद न केवल राहु दोष से मुक्ति दिलाता है, बल्कि हनुमान जी की कृपा से मनोकामनाएं पूरी करता है और जीवन में सुख-शांति लाता है. वड़ामाला की परंपरा और इसका महत्व.

JAMSHEDPUR UNIQUE AYYAPPA TEMPLE
अय्यप्पा मंदिर का इतिहास (ईटीवी भारत)

इस कथा के आधार पर, दक्षिण भारत, विशेष रूप से केरल, कर्नाटक, और तमिलनाडु में हनुमान मंदिरों में वड़ामाला चढ़ाने की प्रथा प्रचलित हो गई. उड़द दाल से बने वड़ों को नारियल की रस्सी में पिरोकर माला बनाई जाती है, जिसमें हल्का नमक डाला जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि हनुमान जी को यह स्वाद प्रिय है. यह माला मंगलवार और शनिवार को चढ़ाई जाती है, क्योंकि ये दिन हनुमान जी की पूजा के लिए विशेष माने जाते हैं. पूजा के बाद इस माला को श्रद्धालुओं के बीच बांटा जाता है, जिसे वे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं और घर ले जाते हैं.

JAMSHEDPUR UNIQUE AYYAPPA TEMPLE
कैसे हैं मुख्य देवता (ईटीवी भारत)

वड़ामाला कैसे बनाई और चढ़ाई जाती है

वड़ामाला चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं को मंदिर में एक रसीद कटवानी पड़ती है. इसमें चढ़ाने वाले का नाम, पता और गोत्र की जानकारी देना अनिवार्य होता है. साथ ही, कुछ न्यूनतम राशि जमा करनी पड़ती है. मंदिर परिसर में ही पंडितों की निगरानी में दक्षिण भारतीय रसोइये शुद्धता के साथ उड़द दाल को भिगोकर पीसते हैं और वड़े बनाते हैं. एक माला में 54 उड़द दाल के वड़े होते हैं. पूजा के दौरान पंडित वड़ामाला को एक थाल में सजाकर हनुमान जी के समक्ष रखते हैं और एक-एक करके माला पहनाते हैं. इस दौरान हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ होता है. पूजा-अर्चना के बाद पंडित चढ़ाने वाले के नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए आरती करते हैं. फिर, रसीद के आधार पर श्रद्धालु को वड़ामाला सौंपी जाती है. श्रद्धालु माला की रस्सी खोलकर वड़ों को वहां मौजूद लोगों में बांटते हैं और घर भी ले जाते हैं. मंगलवार और शनिवार की शाम को मंदिर में इस पूजा के लिए काफी भीड़ होती है. उड़द दाल से बनी यह माला हनुमान जी पर चढ़ने के बाद एक अद्भुत नजारा पेश करती है.

श्रद्धालुओं की आस्था और अनुभव

अय्यप्पा मंदिर कमिटी के अध्यक्ष एन. राममूर्ति बताते हैं कि बजरंगबली हमारे लिए एक विशेष भगवान हैं. मनोकामना पूरी होने पर या कोई शुभ कार्य शुरू करने से पहले यहां वड़ामाला का प्रसाद चढ़ाया जाता है. दक्षिण भारत में यह काफी प्रचलित है. श्रद्धालु इसे 'पावरफुल माला' मानते हैं और कहते हैं कि इस पर उन्हें पूरा विश्वास है. एस. रामाचंद्र ने बताया कि उनकी बेटी के नाम की मनोकामना थी, जो पूरी होने पर उन्होंने वड़ामाला चढ़ाया. उन्हें बजरंगबली पर अटूट विश्वास है. श्रद्धालु सुदीप्ता चटर्जी ने कहा कि वे काफी परेशानियों में थीं, लेकिन वड़ामाला प्रसाद चढ़ाने के बाद उन्हें राहत मिली. वर्षों से मंदिर से जुड़े नागराज ने बताया कि जमशेदपुर में यह एक प्राचीन मंदिर है, जहां वड़ामाला चढ़ाने का प्रचलन है. उन्होंने खुद अनुभव किया कि वड़ामाला चढ़ाने के बाद मन को शांति मिलती है. पूजा के बाद मिलने वाली माला की रस्सी को काटा नहीं जाता, बल्कि गांठ खोलकर वड़ों को बांटा जाता है.

Jamshedpur unique Ayyappa temple
भक्ति में लीन लोग (ईटीवी भारत)

मंदिर की अन्य विशेषताएं और दैनिक क्रियाएं

यह मंदिर न केवल लड़ामाला प्रसाद के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अपनी दक्षिण भारतीय शैली की वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है. मुख्य देवता अय्यप्पा हैं, जिनकी पूजा केरल की परंपरा के अनुसार की जाती है. मंदिर में साल भर विभिन्न त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे मकर संक्रांति पर विशेष पूजा. यहां आने वाले श्रद्धालु न केवल हनुमान जी के दर्शन करते हैं, बल्कि पूरे परिसर में अन्य देवताओं की आराधना भी करते हैं. पंडितों द्वारा वेद मंत्रों का जाप और आरती का दृश्य श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है. मंदिर प्रबंधन श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं करता है, जैसे पूजा सामग्री की उपलब्धता और पार्किंग.

Jamshedpur unique Ayyappa temple
जमशेदपुर का अय्यप्पा मंदिर (ईटीवी भारत)

वड़ामाला की परंपरा का विस्तार और प्रभाव

यह परंपरा दक्षिण भारत से आई है और अब झारखंड जैसे क्षेत्रों में भी लोकप्रिय हो रही है. वड़ामाला चढ़ाने से न केवल व्यक्तिगत मनोकामनाएं पूरी होती हैं, बल्कि पारिवारिक सुख-समृद्धि भी बढ़ती है. मंदिर में आने वाले श्रद्धालु बताते हैं कि यह प्रसाद चढ़ाने से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है. उदाहरण के लिए, कई लोग नौकरी, स्वास्थ्य या विवाह संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए यहां आते हैं. मंदिर की कमिटी समय-समय पर जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करती है, ताकि अधिक से अधिक लोग इस परंपरा से जुड़ सकें. शाम की पूजा के दौरान मंदिर का वातावरण भक्ति से सराबोर हो जाता है, जहां हनुमान चालीसा की धुनें गूंजती हैं.

Jamshedpur unique Ayyappa temple
वड़े की माला पहने हनुमान जी (ईटीवी भारत)

आस्था की शक्ति और भविष्य

बहरहाल, अय्यप्पा मंदिर में बजरंगबली को चढ़ाए जाने वाले वड़ामाला से लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उनकी आस्था मजबूत होती है. यह मंदिर जमशेदपुर की सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है, जहां दक्षिण भारतीय परंपराएं स्थानीय संस्कृति से जुड़ रही हैं. आने वाले समय में इस मंदिर की लोकप्रियता और बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि अधिक लोग इस अनोखे प्रसाद की शक्ति को पहचान रहे हैं. यदि आप जमशेदपुर में हैं, तो इस मंदिर के दर्शन अवश्य करें और वड़ामाला की परंपरा का हिस्सा बनें.

ये भी पढ़ें:

देवघर में कैसे स्थापित हुआ ज्योतिर्लिंग, शिव को क्यों प्रिय है जलार्पण, जनिए वह सब कुछ जो जानना है जरूरी

देवघर के किसानों ने फूलों से सजाया आर्थिक समृद्धि का रास्ता, सरकारी सहायता की कर रहे मांग

TAGGED:

जमशेदपुर में अनोखा अय्यप्पा मंदिर
जमशेदपुर में हनुमान मंदिर
जमशेदपुर में दक्षिण भारत के लोग
अय्यप्पा मंदिर में वड़े की माला
JAMSHEDPUR UNIQUE AYYAPPA TEMPLE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.