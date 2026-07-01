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सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा एक्शन - जमशेदपुर एसएसपी और सरायकेला एसपी को हटाया गया. जानिए क्या है वजह ?

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जमशेदपुर के सीनियर एसपी और सरायकेला एसपी को उनके पद से हटा दिया है.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 1, 2026 at 1:10 AM IST

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Updated : July 1, 2026 at 1:20 AM IST

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रांची: जमशेदपुर बार में हुए हत्याकांड को लेकर अब राज्य सरकार एक्शन में दिख रही है. तत्काल प्रभाव से जमशेदपुर एसएसपी और सरायकेला एसपी को उनके पदों से हटाकर पुलिस मुख्यालय भेजने का आदेश जारी कर दिया गया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस आदेश की जानकारी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा की है. गौरतलब है कि जमशेदपुर एसएसपी पीयूष पांडे और सरायकेला एसपी निधि द्विवेदी पति-पत्नी हैं.

मुख्यमंत्री ने लिखा है कि पूर्वी सिंहभूम के वरीय पुलिस अधीक्षक एवं सरायकेला-खरसावां के पुलिस अधीक्षक को विधि-व्यवस्था बनाए रखने में विफलता तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में लापरवाही के कारण तत्काल प्रभाव से उनके पदों से हटाकर पुलिस मुख्यालय से संबद्ध करने का निर्णय मैंने लिया है.

चाईबासा के आयुक्त एवं रांची के एडीजी को क्षेत्र में लगातार कैंप कर स्थिति की प्रतिदिन समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही डीआईजी कोल्हान जमशेदपुर में रहकर कानून-व्यवस्था की निगरानी करेंगे. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नही जाएगा . उन्होने ये भी साफ कर दिया की किसी भी स्तर पर लापरवाही या जवाबदेही से बचने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

गौरतलब है कि जमशेदपुर में पुलिस की मौजूदगी में करणी सेना के नेता हिमांशु सिंह की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी. घटना के बाद जमशेदपुर में भारी बवाल हुआ और पुलिस पर पथराव भी किया गया.

इस घटना ने कानून-व्यवस्था और पुलिस की तत्परता पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए थे. पिछले वर्ष करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. लगातार ऐसी घटनाओं से प्रदेश की विधि-व्यवस्था पर सवाल उठ रहे थे. जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र स्थित बार के बाहर हुए हिमांशु सिंह हत्याकांड को लेकर सियासत भी शुरू हो गई थी. पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के साथ-साथ पूरा विपक्ष कानून-व्यवस्था की लचर स्थिति पर सवाल उठा रहा था और राज्य सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था.

यह घटनाएँ संकेत दे रही थीं कि जमशेदपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और आम नागरिक स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. इस मामले को लेकर जमशेदपुर पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगे थे. इससे पहले बिष्टुपुर थाना प्रभारी सहित चार पुलिसकर्मियों को भी निलंबित किया गया था.

Last Updated : July 1, 2026 at 1:20 AM IST

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