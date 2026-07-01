ETV Bharat / bharat

सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा एक्शन - जमशेदपुर एसएसपी और सरायकेला एसपी को हटाया गया. जानिए क्या है वजह ?

ETV Bharat ( ETV Bharat )

रांची: जमशेदपुर बार में हुए हत्याकांड को लेकर अब राज्य सरकार एक्शन में दिख रही है. तत्काल प्रभाव से जमशेदपुर एसएसपी और सरायकेला एसपी को उनके पदों से हटाकर पुलिस मुख्यालय भेजने का आदेश जारी कर दिया गया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस आदेश की जानकारी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा की है. गौरतलब है कि जमशेदपुर एसएसपी पीयूष पांडे और सरायकेला एसपी निधि द्विवेदी पति-पत्नी हैं. मुख्यमंत्री ने लिखा है कि पूर्वी सिंहभूम के वरीय पुलिस अधीक्षक एवं सरायकेला-खरसावां के पुलिस अधीक्षक को विधि-व्यवस्था बनाए रखने में विफलता तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में लापरवाही के कारण तत्काल प्रभाव से उनके पदों से हटाकर पुलिस मुख्यालय से संबद्ध करने का निर्णय मैंने लिया है. चाईबासा के आयुक्त एवं रांची के एडीजी को क्षेत्र में लगातार कैंप कर स्थिति की प्रतिदिन समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही डीआईजी कोल्हान जमशेदपुर में रहकर कानून-व्यवस्था की निगरानी करेंगे. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नही जाएगा . उन्होने ये भी साफ कर दिया की किसी भी स्तर पर लापरवाही या जवाबदेही से बचने की अनुमति नहीं दी जाएगी.