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परफेक्ट 100' के साथ शांभवी तिवारी ने रचा इतिहास, जमशेदपुर की बेटी बनी देश की सिरमौर

सरायकेला: काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) के नतीजों ने इस बार पूरे देश का ध्यान जमशेदपुर की ओर खींच लिया है. शहर के प्रतिष्ठित सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल की छात्रा शांभवी तिवारी ने ISC 12वीं (इंटरमीडिएट) की परीक्षा में 100% अंक प्राप्त कर न केवल राज्य, बल्कि पूरे भारत में प्रथम स्थान (All India Rank 1) प्राप्त किया है.

​शून्य से शिखर तक: विषय पर असाधारण पकड़

​विज्ञान जैसे जटिल विषयों में एक भी अंक न कटने देना शांभवी की 'अकादमिक उत्कृष्टता' और 'कम्पिटिटिव माइंडसेट' को दर्शाता है. गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान में उनकी इस उपलब्धि ने शिक्षकों और शिक्षाविदों को भी अचंभित कर दिया है.

शांभवी तिवारी, नेशनल टॉपर (ETV Bharat)

​कैसे बनीं नेशनल टॉपर

​सरायकेला जिला के आदित्यपुर निवासी शांभवी ने अपनी सफलता के पीछे के रहस्यों को साझा करते हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें कहीं. रुटीन का महत्व, पढ़ाई में घंटों से ज्यादा 'क्वालिटी टाइम' और नियमितता जरूरी है. ​मेंटर्स का सहयोग, स्कूल के शिक्षकों के नोट्स और शंका समाधान ने नींव मजबूत की. शांभवी नीट की परीक्षा में शामिल हो रही हैं आगे वह डॉक्टर बनकर देश और समाज की सेवा करना चाहती हैं.