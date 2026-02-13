नमस्कार ये आकाशवाणी है! मिलिए झारखंड के रेडियो मैन चिन्मय से, इनका शौक ही इनकी पहचान है
जमशेदपुर के चिन्मय महतो को झारखंड का रेडियो मैन कहते हैं. डिजिटल युग में भी वे अपने घर में रेडियो का कलेक्शन रखे हुए हैं.
Published : February 13, 2026 at 5:32 AM IST
जमशेदपुर: नमस्कार ये आकाशवाणी है! यह आवाज रेडियो में ही सुनी जाती है लेकिन डिजिटल युग में नए संसाधन के आने से अब रेडियो विलुप्त सा हो गया है. हालांकि लौहनगरी जमशेदपुर के रहने वाले एक शख्स आज भी मनोरंजन के इस पुरानी तकनीक रेडियो को अपने घर में संजोकर रखे हैं. हम बात कर रहे हैं 'चिन्मय महतो' की, जिन्हें रेडियो मैन के नाम से जाना जाता है. आज ईटीवी भारत के माध्यम से हम आपको रेडियो मैन की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं.
चिन्मय महतो ने रेडियो के जरिए बनाई अलग पहचान
हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है. यूनेस्को ने 3 नवंबर 2011 को रेडियो दिवस मनाने की घोषणा की थी, जिसे बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2012 में मंजूरी मिली और तब से हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाने की शुरुआत हुई. रेडियो सिर्फ संगीत और मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि रेडियो के जरिए घर बैठे देश-विदेश की तमाम खबरें और नई जानकारियों का माध्यम भी है.
खेत-खलियान, आंगन हो या छत कहीं भी रेडियो की आवाज पहले सुनने को मिलती थी, लेकिन डिजिटल युग आने के बाद से रेडियो हमारे बीच से लगभग गायब ही हो गया है. लेकिन जमशेदपुर कदमा उलियान के रहने वाले 68 वर्षीय चिन्मय महतो आज भी रेडियो को अपने घरों के चार दिवारी में बसाए रखे हैं.
पांच साल की उम्र में चिन्मय महतो ट्रांजिस्टर से जुड़े. धीरे-धीरे चिन्मय महतो को रेडियो इतना पसंद आने लगा कि रेडियो के जरिए उनकी एक अलग पहचान बनती चली गई और वे लोगों के लिए एक आम इंसान से रेडियो मैन बन गए. पेशे से अधिवक्ता रहे चिन्मय महतो के पास आज 992 अलग-अलग मॉडल के रेडियो ट्रांजिस्टर हैं. जिसे वे अपने मकान के ऊपर एक अलग कमरे में संभाल कर रखे हुए हैं, जो रेडियो का संग्रहालय का रूप है.
रेडियो से कैसे हुआ लगाव
चिन्मय महतो बताते हैं कि उनके पिता भारतीय वायु सेना में कार्यरत थे. एक बार बर्मा से लौटने के क्रम में सोनी कंपनी का एक ट्रांजिस्टर घर लेकर आए. उस दौरान एक ही रेडियो स्टेशन हुआ करता था, जिसमें गाने-समाचार सुनने को मिलता था. एक दिन वे रेडियो सुन रहे थे, तभी मन में सवाल आया कि ये आवाज कैसे आती है और यही से रेडियो की जिज्ञासा बढ़ने लगी. चिन्मय बताते हैं कि पिता के कहने पर रेडियो की पढ़ाई शुरू की. इस दौरान रेडियो स्टेशन को पत्र लिखने लगा. कुछ दिन बाद रेडियो में उद्घोषक द्वारा अपना नाम पता बोले जाने पर मन में और उत्साह बढ़ते चला गया.
चिन्मय बताते हैं कि पिता जब पहली बार घर में रेडियो लाए, तब घर के आंगन में रखकर उसे सुनते थे. आस पास के लोग भी आते थे. उस जमाने में रेडियो रखना एक शान की बात थी. उसका लाइसेंस भी लेना पड़ता था. रेडियो शिलांग, विविध भारती में फरमाइश करने वालों का नाम आता था, जिनमें मेरा और आस पास के कुछ लोगों का भी नाम होता था.
इसी से मैं रेडियो से जुड़ता चला गया और भारत के अलग-अलग शहरों में होने वाले श्रोता सम्मेलन के लिए मुझे आमंत्रण आने लगा. धनबाद, सीतामढ़ी, दिल्ली, आगरा, पटना जैसे कई शहर में मैं गया और वहां रेडियो के उद्घोषक से प्रत्यक्ष रूप से मिलने का मौका मिला. अपने देश के अलावा विदेशों से होने वाले प्रसारण जिनमें रेडियो ताशकन्द, रेडियो रसिया, रेडियो जर्मनी, रेडियो जापान और रेडियो कैरो को भी सुना हूं.
चिन्मय महतो बताते हैं कि समय बीतता गया और मैं अपने खर्च से अलग-अलग मॉडल के रेडियो खरीदकर सजाने लगा, जो मेरे लिए किसी मिशन से कम नहीं था. रेडियो के जरिए करीब 30-35 देशों के साथ जुड़े मुझे रोजाना पार्सल आने लगा, जिसमें स्टिकर क्लब, बैच पोस्टर मेरे लिए एक बड़ा सम्मान था. अभी हाल के दिनों मे बेलारूस से उन्हें एक टी शर्ट भेजा गया है. रेडियो बुल्गारिया से एक कार्ड और मैगजीन मिला है. वहीं, वॉइस ऑफ वियतनाम से सम्मान के तौर पर उन्हें सर्टिफिकेट भेजा गया है.
वहीं, चिन्मय महतो की पत्नी रेखा महतो कहती हैं कि अपने पति के इस अनोखे शौक पर उन्हें गर्व होता है. उनका कहना है कि रेडियो से भजन, गीत-संगीत सब कुछ जानने को मिलता है, जो एक साथ लोग बैठकर सुन सकते हैं.
चिन्मय महतो के रेडियो घर में फिलिप्स, मर्फी, बुश, नेलको के अलावा HMV प्लेयर छोटा बड़ा रिकॉर्ड वॉक मैन 1957 मॉडल सबसे छोटा रेडियो के अलावा विभिन्न मॉडल के रेडियो हैं. हालांकि इसमें अधिकांश बंद पड़े हैं. जिसका कारण है कि उसे बनाने वाला मैकेनिक अब नहीं मिलता है. चिन्मय महतो गाइड इंटरनेशनल रेडियो लिस्नर्स क्लब से जुड़े हैं.
रेडियो मैन के लिए 13 फरवरी (विश्व रेडियो दिवस) एक पर्व का दिन होता है. वे कहते हैं रेडियो सुनने वाला कभी तनाव में नहीं रहता. इसे सुनने के लिए किसी इंटरनेट की जरुरत भी नहीं होती है. उनका सपना है कि झारखंड में एक रेडियो म्यूजियम बने, ताकि आज और आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा अनुभव मिल सके.
