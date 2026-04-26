गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव के बीच जामनगर से आप उम्मीदवार की मौत
स्थानीय निकाय चुनाव में जामनगर से आप उम्मीदवार की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई.
Published : April 26, 2026 at 8:32 PM IST
जामनगर (गुजरात) : गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव के मतदान के बीच, जामनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन के लिए आम आदमी पार्टी (AAP) के एक उम्मीदवार की रविवार को दिल का दौरान पड़ने से मौत हो गई,
बताया जाता है कि नरेंद्रसिंह जडेजा (38) पिछले कुछ दिनों से लगातार चुनाव प्रचार में व्यस्त थे. शनिवार को उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया. शुरुआती मेडिकल इलाज के बाद, उनकी हालत में सुधार होता दिखा. लेकिन, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था क्योंकि रविवार सुबह उन्हें सीने में तेज़ दर्द हुआ और वे गिर पड़े. जब परिवार वाले उन्हें वापस हॉस्पिटल ले गए, तो डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की. लेकिन इलाज के दौरान दोपहर करीब 3 बजे उनकी मौत हो गई. डॉक्टरों ने उनकी मौत का कारण "मैसिव कार्डियक अरेस्ट" बताया है.
આમ આદમી પાર્ટીમાંથી જામનગર મહાનગરપાલિકાના ઉમેદવાર શ્રી નરેન્દ્રસિંહ જાડેજાનું અકાળે દુઃખદ અવસાન થતા હું શોકની લાગણી અનુભવું છું અને સ્વર્ગસ્થ શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરું છું.— Isudan Gadhvi (@isudan_gadhvi) April 26, 2026
સદ્ગતના પરિવારજનોને આ દુઃખદાયી પરિસ્થિતિને સહન કરવાની ઈશ્વર શક્તિ આપે એવી પ્રાર્થનાઓ. pic.twitter.com/D2BceRx5rW
आप गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी ने अपनी पार्टी के साथी की मौत पर दुख जताया. गढ़वी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "मैं जामनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार नरेंद्रसिंह जडेजा की असामयिक और दुखद मौत पर दुख जताता हूं और दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देता हूं."
उन्होंने कहा कि भगवान से प्रार्थना है कि दुखी परिवार के सदस्यों को इस दुख की स्थिति को सहने की शक्ति दे. गौरतलब है कि अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट समेत 15 नगर निगमों के साथ-साथ 84 नगर पालिकाओं, 34 जिला पंचायतों और 260 तालुका पंचायतों में वोटिंग रविवार शाम 6 बजे खत्म हो गई. मतगणना 28 अप्रैल को होनी है.
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