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जम्मू एयरपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की तैयारी तेज, मार्च 2027 तक नया टर्मिनल तैयार होने की उम्मीद

जम्मू एयरपोर्ट के निदेशक देवेंद्र यादव से ईटीवी भारत रिपोर्टर अमीर तांत्रे ने की बातचीत ( ETV Bharat )

जम्मू: जम्मू एयरपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की तैयारियां तेज हो गई हैं. एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण कार्य 80 फीसदी तक पूरा हो चुका है. इसे मार्च 2027 तक निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा. इससे एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अपग्रेड करने का रास्ता साफ हो जाएगा.

एयरपोर्ट के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अपग्रेड होने के बाद लोगों को सीधे अंतरराष्ट्रीय उड़ानें यहीं से मिल जाएंगी. इससे न सिर्फ यहां आने वाले पर्यटकों को फायदा होगा बल्कि त्रिकुटा पहाड़ी पर माता वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले अंतरराष्ट्रीय तीर्थयात्रियों को भी फायदा होगा.

जम्मू एयरपोर्ट के निदेशक देवेंद्र यादव ने बताया कब जम्मू एयरपोर्ट का नया टर्मिनल होगा तैयार (ETV Bharat) उन्हें नई दिल्ली या आस-पास के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने और फिर जम्मू के लिए घरेलू उड़ानें (डोमेस्टिक फ्लाइट) लेने की जरूरत नहीं होगी. क्योंकि जम्मू के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स मिल जाएंगी. इससे जम्मू से सीधे हज फ्लाइट का रास्ता भी साफ हो जाएगा और जम्मू इलाके के हज यात्रियों को फ्लाइट्स पकड़ने के लिए श्रीनगर जाने की जरूरत नहीं होगी. ईटीवी भारत के साथ एक इंटरव्यू में जम्मू एयरपोर्ट के निदेशक देवेंद्र यादव ने विस्तार में बताया कि एयरपोर्ट को डोमेस्टिक से इंटरनेशनल कैसे बनाया जाएगा. डायरेक्टर ने कहा, "जब भी हमें किसी डोमेस्टिक एयरपोर्ट को अपग्रेड करना होता है तो अलग बिल्डिंग की जरूरत होती है, जिसमें अलग एंट्री और एग्जिट पॉइंट हों और इंटरनेशनल पैसेंजर डोमेस्टिक पैसेंजर के साथ मिल-जुल न सकें. उन्होंने कहा कि इसमें इमिग्रेशन यूनिट और कस्टम भी होंगे. देवेंद्र यादव ने कहा कि यह उनके लिए कोई बड़ा काम नहीं है. एक बार जब नई टर्मिनल बिल्डिंग चालू हो जाएगी तो वह डोमेस्टिक टर्मिनल के तौर पर काम कर सकती है, जबकि पुरानी टर्मिनल बिल्डिंग का इस्तेमाल सिर्फ इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन के लिए किया जाएगा. मौजूदा टर्मिनल में हर साल लगभग 25 लाख पैसेंजर को संभालने की क्षमता है और इसमें बहुत बड़ा आधारभूत संरचना है.