जम्मू में दिवाली की रात बड़ा हादसा: पटाखे की चिंगारी से लगी आग, 8 दुकानें जलकर खाक
दमकल गाड़ियों की देरी पर भड़के व्यापारियों ने घटनास्थल पर आये नेताओं को आड़े हाथों लिया. आमिर तांत्रे की रिपोर्ट.
Published : November 9, 2026 at 5:46 PM IST
जम्मू: दिवाली की रात जम्मू के विक्रम चौक स्थित नेहरू मार्केट के 'वेयर हाउस' (थोक बाज़ार) में पटाखा से भीषण आग लग गई. इस हादसे में आठ दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गईं. करोड़ों रुपये के नुकसान की आशंका जतायी जा रही है. वर्ष 1972 में स्थापित इस ऐतिहासिक होलसेल मार्केट के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा अग्निकांड बताया जा रहा है.
हादसे के अगले दिन सोमवार 9 नवंबर की सुबह जब बाज़ार खुला, तो वहां बेहद भावुक और हृदयविदारक दृश्य देखने को मिले. वेयर हाउस के व्यापारी सुबह से ही घटनास्थल पर जुटना शुरू हो गए थे. प्रभावित व्यापारियों का रो-रोकर बुरा हाल था. कई व्यापारी तो कल रात से ही अपनों के साथ मौके पर डटे थे, घर भी नहीं गए.
बताया जाता है कि रविवार शाम करीब 8:30 बजे वेयर हाउस के व्यापारी पूजा-अर्चना करने के बाद अपनी दुकानें बंद कर चुके थे, तभी कथित तौर पर पटाखों की वजह से रूई के एक गोदाम में आग लग गई. देखते ही देखते आग ने आस-पास की अन्य दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिनमें तेल, दालें, झाड़ू और अन्य सामान रखा हुआ था. व्यापारियों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी. उनका आरोप है कि दमकल की गाड़ियों को मौके पर पहुंचने में काफी समय लग गया.
'वेयर हाउस ट्रेडर्स एसोसिएशन' के अध्यक्ष दीपक गुप्ता ने मीडियाकर्मियों को बताया, "मैं करीब 8:45 बजे वेयर हाउस पहुंच गया था. बाज़ार आते समय मैंने दमकल गाड़ियों को भेजने के लिए फायर एंड इमरजेंसी सर्विस को फोन किया था, लेकिन उन्होंने गाड़ियों को भेजने में एक घंटे से ज़्यादा का समय लगा दिया.पहले एक छोटी दमकल गाड़ी भेजी गई थी, लेकिन वह आग पर काबू पाने में सक्षम नहीं थी. जब तक दूसरी दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बेकाबू हो चुकी थी."
WHTA ने आरोप लगाया कि सरकार का झुकाव कश्मीर घाटी की तरफ है और उसे जम्मू के लोगों की कोई परवाह नहीं है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, "अगर कश्मीर घाटी में ऐसा कुछ हुआ होता, तो मुख्यमंत्री तब तक वहीं बैठे रहते जब तक कि दुकानें अपने पुराने रूप में वापस नहीं आ जातीं."
राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह, उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री जावेद राणा, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, विपक्ष के नेता (LoP) सुनील शर्मा और अन्य भाजपा विधायकों व नेताओं सहित कई राजनेताओं ने सोमवार सुबह वेयर हाउस का दौरा किया. इस नुकसान पर अपना दुख जताया.
लेकिन व्यापारियों ने सभी नेताओं के सामने अपना आक्रोश जताया. उनसे पूछा कि जम्मू शहर के सबसे बड़े थोक बाज़ार वेयर हाउस में एक भी दमकल गाड़ी हमेशा तैनात क्यों नहीं रहती है.
पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सरकार से व्यापारियों को उनके नुकसान का मुआवजा देने की मांग की और मौके पर दमकल गाड़ियों के देरी से पहुंचने पर भी सवाल उठाए. विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने भी वेयर हाउस में हुई इस घटना और व्यवस्था की कड़ी आलोचना की. शर्मा ने कहा, "दमकल और आपातकालीन सेवा विभाग ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया और इस लापरवाही की जांच के आदेश दिए जाने चाहिए."
जम्मू शहर में 15 दिनों के भीतर यह दूसरी बड़ी आगजनी की घटना है। इससे पहले 25 अक्टूबर की शाम को जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के पास शिव मार्केट इलाके में भीषण आग लगने से करीब 25 दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गई थीं, जिसमें व्यापारियों को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ था.
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