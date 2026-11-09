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जम्मू में दिवाली की रात बड़ा हादसा: पटाखे की चिंगारी से लगी आग, 8 दुकानें जलकर खाक

दुकान में आग से मची तबाही. ( ETV Bharat )

जम्मू: दिवाली की रात जम्मू के विक्रम चौक स्थित नेहरू मार्केट के 'वेयर हाउस' (थोक बाज़ार) में पटाखा से भीषण आग लग गई. इस हादसे में आठ दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गईं. करोड़ों रुपये के नुकसान की आशंका जतायी जा रही है. वर्ष 1972 में स्थापित इस ऐतिहासिक होलसेल मार्केट के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा अग्निकांड बताया जा रहा है.

हादसे के अगले दिन सोमवार 9 नवंबर की सुबह जब बाज़ार खुला, तो वहां बेहद भावुक और हृदयविदारक दृश्य देखने को मिले. वेयर हाउस के व्यापारी सुबह से ही घटनास्थल पर जुटना शुरू हो गए थे. प्रभावित व्यापारियों का रो-रोकर बुरा हाल था. कई व्यापारी तो कल रात से ही अपनों के साथ मौके पर डटे थे, घर भी नहीं गए.