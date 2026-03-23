ETV Bharat / bharat

जम्मू विश्वविद्यालय के सिलेबस से हटेंगे जिन्ना और इकबाल, ABVP के विरोध के बाद पाठ्यक्रम बदलने की तैयारी

यूनिवर्सिटी ने पहले सिलेबस का बचाव करते हुए कहा था कि जिन्ना और दूसरे विचारकों को शामिल करना UGC की गाइडलाइंस के मुताबिक था.

Jammu University ABVP Protest
जम्मू यूनिवर्सिटी में शुक्रवार, 20 मार्च को PG पॉलिटिकल साइंस कोर्स में मोहम्मद अली जिन्ना पर एक चैप्टर शामिल करने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य. (PTI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 23, 2026 at 1:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जम्मू: जम्मू विश्वविद्यालय के एमए पॉलिटिकल साइंस के पाठ्यक्रम से पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान और मोहम्मद इकबाल से संबंधित विषयों को हटाने की सिफारिश की गई है. यह फैसला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के कड़े विरोध और प्रदर्शनों के बाद विश्वविद्यालय द्वारा गठित एक समीक्षा समिति ने लिया है. शुक्रवार को ABVP के सदस्यों ने जिन्ना पर आधारित चैप्टर को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था.

यह चैप्टर नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत संशोधित पोस्टग्रेजुएट सिलेबस में शामिल किया गया था. विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर बलजीत सिंह मान ने बताया कि 22 मार्च को फैकल्टी और विभागीय मामलों की समिति की बैठक हुई. इसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि एक-वर्षीय और दो-वर्षीय पोस्टग्रेजुएट प्रोग्राम से जिन्ना, सर सैयद अहमद खान और मोहम्मद इकबाल से जुड़े टॉपिक हटा दिए जाएं.

प्रोफेसर मान ने पीटीआई को बताया कि इस सिफारिश को अब विचार के लिए बोर्ड ऑफ स्टडीज (BoS) को भेज दिया गया है. इस मामले पर आगे की चर्चा के लिए BoS की ऑनलाइन बैठक 24 मार्च को होनी तय है. इससे पहले, विश्वविद्यालय ने अपने पाठ्यक्रम का बचाव करते हुए कहा था कि जिन्ना और अन्य विचारकों को शामिल करना पूरी तरह से शैक्षणिक उद्देश्य के लिए था और यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के दिशानिर्देशों के अनुरूप था.

प्रोफेसर मान ने पहले कहा था कि "आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचार" के मॉड्यूल में अलग-अलग विचारधाराओं वाले कई विचारकों को शामिल किया गया है, जिनमें सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद इकबाल, विनायक दामोदर सावरकर, एम. एस. गोलवलकर, महात्मा गांधी, बी. आर. अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभभाई पटेल जैसे नाम शामिल हैं.

प्रोफेसर मान ने स्पष्ट किया कि पाठ्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न दृष्टिकोणों को सामने रखना था. उन्होंने यह भी जोड़ा कि इनमें से कई हस्तियों ने अपने जीवन के अलग-अलग चरणों में राष्ट्रवादी विचार रखे थे, इसलिए ऐतिहासिक समझ के लिए उनका अध्ययन करना महत्वपूर्ण है.

दूसरी ओर, एबीवीपी जम्मू-कश्मीर के सचिव सनक श्रीवास्तव ने पहले ही इस चैप्टर को तुरंत हटाने की मांग की थी. उन्होंने कहा कि विभाजन और द्वि-राष्ट्र सिद्धांत से जुड़े चेहरों के बारे में पढ़ाना छात्रों को स्वीकार्य नहीं है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि पाठ्यक्रम में संशोधन नहीं किया गया तो विरोध प्रदर्शन और तेज किया जाएगा. साथ ही, उन्होंने आग्रह किया कि इसके बजाय उन शख्सियतों को शामिल किया जाए जिन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए सकारात्मक कार्य किए हैं.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

जम्मू यूनिवर्सिटी सिलेबस विवाद
JAMMU UNIVERSITY ABVP PROTEST
JAMMU SYLLABUS CONTROVERSY
जिन्ना जम्मू यूनिवर्सिटी
JAMMU UNIVERSITY JINNAH CONTROVERSY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.