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दिल्ली में भारी जाम की आशंका! J&K से चलने वाली 4 प्रमुख ट्रेनें रेलवे ने की रद्द

जम्मू-कश्मीर से खुलनेवाली चार ट्रेनें रद्द. (सांकेतिक तस्वीर) ( IANS )

जम्मू: भारत सरकार द्वारा 10 अक्टूबर को नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों को कुछ घंटों के लिए बंद किए जाने के कारण, उत्तर रेलवे ने आज जम्मू-कश्मीर से चलने वाली चार ट्रेनों को रद्द कर दिया है. इसमें जम्मू-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस भी शामिल है. मिली जानकारी के अनुसार 10 अक्टूबर को दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के होने वाले प्रदर्शन के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है.

उत्तर रेलवे के जम्मू डिवीजन द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि 10 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों के आसपास भारी ट्रैफिक जाम होने की संभावना है. इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने कुछ ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है.