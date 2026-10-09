दिल्ली में भारी जाम की आशंका! J&K से चलने वाली 4 प्रमुख ट्रेनें रेलवे ने की रद्द
10 अक्टूबर को नई दिल्ली- हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों को कुछ घंटों के लिए बंद किए जाने के कारण, उत्तर रेलवे ने यह निर्णय लिया.
Published : October 9, 2026 at 4:00 PM IST
जम्मू: भारत सरकार द्वारा 10 अक्टूबर को नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों को कुछ घंटों के लिए बंद किए जाने के कारण, उत्तर रेलवे ने आज जम्मू-कश्मीर से चलने वाली चार ट्रेनों को रद्द कर दिया है. इसमें जम्मू-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस भी शामिल है. मिली जानकारी के अनुसार 10 अक्टूबर को दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के होने वाले प्रदर्शन के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है.
उत्तर रेलवे के जम्मू डिवीजन द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि 10 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों के आसपास भारी ट्रैफिक जाम होने की संभावना है. इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने कुछ ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है.
बयान में कहा गया है कि इस फैसले के तहत, जम्मू डिवीजन से चलने वाली चार ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है. इनमें श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा और नई दिल्ली के बीच चलने वाली ट्रेन संख्या 12446 (प्रस्थान समय 19:50 बजे), ट्रेन संख्या 04082 (प्रस्थान समय 21:00 बजे) और ट्रेन संख्या 22462 (प्रस्थान समय 23:25 बजे) शामिल हैं. साथ ही जम्मू तवी और नई दिल्ली के बीच चलने वाली ट्रेन संख्या 12426 राजधानी एक्सप्रेस को भी रद्द कर दिया गया है.
जम्मू रेलवे डिवीजन के प्रवक्ता ने कहा कि यात्रियों से अनुरोध है कि वे इसी के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं. उन्होंने कहा, "इस संबंध में, सभी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं और पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के माध्यम से भी यात्रियों को लगातार जानकारी दी जा रही है. यात्री रेलवे हेल्पलाइन 139 या NTES ऐप पर भी ट्रेन की स्थिति की जांच कर सकते हैं."
इस बीच, ट्रेनों के रद्द होने के कारण यात्रियों की परेशानी बढ़ गई हैं. वे दूसरे विकल्पों की तलाश करने को मजबूर हैं. जेएंडके स्ट्रैटेजिक स्विमिंग एसोसिएशन (J&KSSA) के अध्यक्ष डेविड संधू ने ईटीवी भारत को बताया कि उन्हें 10-11 अक्टूबर को नई दिल्ली में होने वाली नेशनल चैंपियनशिप के लिए 13 सदस्यीय टीम को लेकर जाना है.
संधू ने कहा, "हमने सभी टिकट बुक कर लिए थे, लेकिन आज दोपहर मुझे एक मैसेज मिला कि ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं. हमें हर हाल में सुबह नई दिल्ली पहुंचना है और आज ही जम्मू से निकलना होगा. दिल्ली पहुंचने के लिए अब हमें किसी भी कीमत पर बस बुक करनी पड़ेगी."
11 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू होने वाला है. इस अवधि के दौरान, कटड़ा स्थित श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में देश भर से हजारों तीर्थयात्री आते हैं. ऐसे समय में ट्रेनों के रद्द होने से तीर्थयात्रियों के आने-जाने पर बहुत बुरा असर पड़ेगा.
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