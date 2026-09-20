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पिता की बीड़ी चुराने से लेकर शौक की लत तक... कैंसर पीड़ितों की ये आपबीती है बड़ी चेतावनी!

एक गरीब पारिवारिक पृष्ठभूमि से आने वाले हसन अपने माता-पिता के साथ खेती करते थे, लेकिन स्मोकिंग की आदत ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी. उन्होंने कहा, "मैं एक दिन में बीड़ी के दो से तीन पैकेट पी जाता था. धूम्रपान की इसी आदत के कारण आज मुझे कैंसर के इलाज के लिए एससीआई (SCI) आना पड़ा है."

उधमपुर जिले में मजालता के मानसर-बट्टाल इलाके के रहने वाले 77 वर्षीय हसन दीन भी फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित हैं और उनकी कहानी भी बेहद दर्दभरी है. अपनी आपबीती साझा करते हुए वो कहते हैं- "मैं करीब सात साल की बहुत छोटी उम्र में अपने पिता की जेब से बीड़ी चुराकर पिया करता था. धीरे-धीरे यह मेरी आदत बन गई. इसके बाद, मैं दोस्तों के साथ सिगरेट और बीड़ी पीने लगा. पिता से मार खाने के बावजूद, मैंने स्मोकिंग करना बंद नहीं किया."

कय्यूम स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट (SCI) में इलाज करा रहे कैंसर के कई मरीजों में से एक हैं. साल 2023 में इस संस्थान की स्थापना के बाद से अब तक यहां कैंसर के 8,713 मामले दर्ज किए जा चुके हैं और उनका इलाज किया गया है. साल 2023 में कैंसर के 2,079 मामले दर्ज हुए थे, जबकि इस साल अब तक 1,816 मामले सामने आ चुके हैं.

कय्यूम कहते हैं कि उनके पिता हाशिम दीन की मृत्यु 100 साल से अधिक उम्र में हुई थी. जबकि उनकी मां का निधन 119 वर्ष की आयु में हुआ था. उनके लिए, तंबाकू का सेवन उनकी सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी कीमत वह आज चुका रहे हैं. उन्होंने कहा, "मेरे दोस्त और गांव के अन्य लोग जो चैन-स्मोकर हैं, उन्होंने मेरी इस हालत से भी कोई सबक नहीं सीखा है. मैं मर रहा हूं या तकलीफ झेल रहा हूं, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वे लगातार स्मोकिंग किए जा रहे हैं."

अब्दुल कय्यूम को 50 से अधिक सालों तक 'चैन-स्मोकिंग' (लगातार बीड़ी-सिगरेट पीने) की लत थी. आज आलम यह है कि चंद कदम चलने पर भी उनकी सांस फूलने लगती है. कय्यूम कहते हैं, "मैंने शौक के लिए स्मोकिंग शुरू की थी, लेकिन बाद में यह एक ऐसी आदत बन गई जो छूटी ही नहीं. इसकी शुरुआत हुक्का पीने से हुई थी. इसके बाद मैंने सिगरेट और बीड़ी पीना शुरू कर दिया. देखते ही देखते मैं चैन-स्मोकर बन गया. आज नौबत यहां तक आ गई है कि मैं बिना किसी की मदद के कमरे से बाहर भी नहीं निकल सकता."

साम्बा जिले के डियानी गांव के रहने वाले 74 वर्षीय अब्दुल कय्यूम का पिछले आठ महीनों से जम्मू के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट (SCI) में फेफड़ों के कैंसर (लंग कैंसर) का इलाज चल रहा है. हालांकि अब उन्होंने धूम्रपान पूरी तरह छोड़ दिया है, लेकिन उन्हें मलाल है कि यह फैसला लेने में थोड़ी देर हो गई. उन्होंने बताया कि तंबाकू के सेवन ने उनकी उम्र करीब 25 साल कम कर दी है.

यह रिपोर्ट न सिर्फ उन बेबस लोगों की कहानी बयां करती है जो अस्पताल के बिस्तरों पर जिंदगी की आखिरी सांसों के लिए लड़ रहे हैं, बल्कि हर उस इंसान के लिए एक गंभीर चेतावनी भी है जो तंबाकू के धुएं में अपने और अपने परिवार का भविष्य फूंक रहा है. आइए जानते हैं आखिर क्या है इन मरीजों की ज़ुबानी उनका सबसे बड़ा पछतावा...

जम्मूः तंबाकू किस तरह इंसानी जिंदगी को तबाह करता है, इसका अंदाजा उन लोगों की आपबीती से लगाया जा सकता है जो अपनी इस लत की भारी कीमत चुका रहे हैं. शौक या दोस्तों के दबाव में शुरू हुई सिगरेट, बीड़ी या गुटके की यह लत कैसे धीरे-धीरे जिंदगी के 20 से 25 साल निगल जाती है. जम्मू के कैंसर अस्पतालों में दर्द, बेबसी और अपनों को खोने के डर की ऐसी कई कहानियां बिखरी पड़ी हैं, जिन्हें सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए.

हसन अपने घर पर गिर गए थे, जिसके कारण उनकी गर्दन टूट गई थी और वे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (GMC) जम्मू पहुंचे थे. उन्होंने बताया, "इलाज के दौरान, मैंने एक हफ्ते से ज्यादा समय तक स्मोकिंग नहीं की. जब मैं अस्पताल से बाहर आया, तो मेरे दिमाग में एक विचार आया कि अगर मैं एक हफ्ते से ज्यादा इसके बिना रह सकता हूं, तो क्यों न इसे हमेशा के लिए छोड़ दूं. मुझे धूम्रपान छोड़े तीन साल हो चुके हैं. लेकिन जो नुकसान होना था, वह पहले ही हो चुका था."

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के जिगन्या छत्रपाल सिंह गांव के रहने वाले 60 वर्षीय मोहन लाल पेशे से माली हैं. वह साल 1995 से जम्मू में काम कर रहे हैं. उन्होंने बहुत छोटी उम्र से ही गांजा, सिगरेट और शराब का सेवन शुरू कर दिया था. उन्होंने 'ईटीवी भारत' को बताया, "जब भी मैं इसे छोड़ने की सोचता, मेरे दोस्त मुझे ऐसा नहीं करने देते थे. मेरी लत इस कदर बढ़ चुकी थी कि मेरे गांव में कोई भी अपनी बेटी की शादी मुझसे करने को तैयार नहीं था."

उन्होंने आगे बताया, "इसके बाद मैं उत्तर प्रदेश से एक लड़की लेकर आया, तब जाकर यहां जम्मू में मेरी शादी हो सकी. लेकिन मेरी यह लत लगातार बढ़ती गई और आज मैं एक ऐसी जगह पर हूं जहां जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा हूं. पिछले दो सालों से एससीआई में इलाज चल रहा है. यहां के डॉक्टरों के सहयोग और इलाज की बदौलत ही मैं आज जिंदा हूं."

मोहन लाल. (ETV Bharat)

जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (GMC) में साल 2016 से अब तक कैंसर के 22,000 से अधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं. जिनमें साल 2023 से एससीआई में दर्ज मामले भी शामिल हैं. इनमें सबसे ज़्यादा संख्या फेफड़ों के कैंसर (लंग कैंसर) के मरीजों की है, जिनके 3,500 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं. इसके बाद लगभग 2,500 मामलों के साथ सिर और गर्दन का कैंसर दूसरे नंबर पर है.

विशेषज्ञों का कहना है कि इन दोनों ही तरह के कैंसरों की मुख्य वजह किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन है. वहीं, महिलाओं में सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर के मामले देखने को मिल रहे हैं. एससीआई में ऑन्कोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. राजीव गुप्ता ने बताया कि देश के बाकी हिस्सों की तरह जम्मू-कश्मीर में भी फेफड़े, सिर और गर्दन के कैंसर के मामलों की मुख्य वजह तंबाकू का सेवन ही है.

उन्होंने कहा, "14 फरवरी 2023 को विश्व कैंसर दिवस के मौके पर स्थापना के बाद से हमने अब तक कैंसर के 8,000 से अधिक मरीजों का रजिस्ट्रेशन किया है. पुरुषों में फेफड़े, सिर और गर्दन के कैंसर के मामले ज्यादा हैं और इनमें से लगभग 90% मामले किसी न किसी रूप में तंबाकू के सेवन के कारण हैं. चाहे गुटखा हो, स्मोकिंग हो या बिना धुएं वाले तंबाकू उत्पाद, ये सभी कैंसरकारी हैं. बाकी बचे 10% मामले अन्य कारणों से हैं, जिनमें पारंपरिक चूल्हे, धूल, प्रदूषण और अन्य संबंधित चीजें शामिल हैं."

विशेषज्ञ ने आगे बताया कि तंबाकू से होने वाले कैंसर की शुरुआत किशोरावस्था से ही हो जाती है, जब युवा स्मोकिंग करना या अन्य तंबाकू उत्पादों का सेवन शुरू कर देते हैं. तंबाकू छोड़ने की दर बहुत कम है, जो केवल लगभग 8% के आसपास है.

डॉ. राजीव गुप्ता. (ETV Bharat)

डॉ. गुप्ता ने आगे बताया, "आपको शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिसने 40 साल की उम्र के बाद स्मोकिंग शुरू की हो. इसके अलावा, 10% मामले पैसिव स्मोकिंग (दूसरों के धुएं के संपर्क में आने) के होते हैं. भले ही कोई व्यक्ति धूम्रपान छोड़ दे, फिर भी इसके पुराने असर के कारण कैंसर होने का खतरा हमेशा बना रहता है. लंबे समय तक स्मोकिंग करना सेहत के लिए बेहद नुकसानदेह है, क्योंकि ऐसे लोगों को फेफड़ों से जुड़ी अन्य बीमारियां, हार्ट अटैक और स्ट्रोक होने की आशंका बहुत ज्यादा होती है. उनकी हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं."

उन्होंने जानकारी दी कि औसतन स्मोकिंग के कारण कैंसर को विकसित होने में लगभग 15 से 20 साल का समय लगता है, लेकिन इसका दीर्घकालिक बुरा असर हमेशा बना रहता है.

शुरुआती चरण में पहचान की जरूरत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, "फेफड़े, ब्रेस्ट, पेनक्रियाज, पेट या सर्वाइकल- किसी भी तरह का कैंसर अगर शुरुआती स्टेज में पकड़ में आ जाए, तो वह पूरी तरह ठीक हो सकता है. स्टेज 1 और 2 का कैंसर पूरी तरह इलाज योग्य है. स्टेज 3 पर हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन स्टेज 4 में यह शरीर के अन्य हिस्सों में फैल जाता है और उस स्थिति में हमारा काम सिर्फ इसे काबू में रखना और मरीज की जिंदगी को कुछ समय के लिए बढ़ाना होता है."

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