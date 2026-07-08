अमरनाथ तीर्थयात्रियों के लिए स्पेशल ट्रेन सेवा, श्रीनगर जाना हुआ आसान
भारतीय रेलवे ने अमरनाथ तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए नई स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू की, जो जम्मू और श्रीनगर के बीच चल रही है.
Published : July 8, 2026 at 6:36 PM IST
नई दिल्ली: श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के दौरान तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने जम्मू और श्रीनगर के बीच स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू की. इससे तीर्थयात्रियों को सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी.
रेलवे अधिकारियों ने बताया कि रेलवे ने अमरनाथ यात्रा के दौरान भारी भीड़ को मैनेज करने के लिए बहु-स्तरीय निगरानी प्रणाली बनाए हैं, और पंजीकृत तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा को आसान बनाने के लिए स्टेशन के बाहर आधार KYC वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है.
इंडियन रेलवे के चीफ एरिया मैनेजर (श्रीनगर) कपिल शर्मा ने हाल ही में न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा, "इंडियन रेलवे को गर्मियों और अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ का सामना करना पड़ रहा है. इसे संभालने के लिए, हेडक्वार्टर और रेलवे बोर्ड दोनों स्तर पर सिस्टम बनाए गए हैं. पानी और बिजली सप्लाई से लेकर साफ-सफाई और समय पर ट्रेनों के संचालन तक, हर विभाग पर नजर रखी जा रही है. अमरनाथ यात्रा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है. जो तीर्थयात्री पहले से रजिस्टर्ड हैं, वे आधार KYC का इस्तेमाल करके स्टेशन के बाहर सत्यापन पूरा कर सकते हैं और फिर अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं."
उन्होंने कहा कि जिन तीर्थयात्रियों ने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वे पंथा चौक जा सकते हैं, जहां बसें उन्हें ऑन-द-स्पॉट रजिस्ट्रेशन के लिए ले जाती हैं. उन्होंने कहा कि ट्रेनों में खाने की सुविधा उपलब्ध है. सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है. RPF, GRP और पुलिस के बीच समन्वय से खास इंतजाम किए गए हैं.
वहीं, बहुत से तीर्थयात्री वंदे भारत ट्रेन सेवा का इस्तेमाल कर श्रीनगर पहुंच रहे हैं. तीर्थयात्रियों ने कहा कि वंदे भारत से यात्रा बहुत अच्छी लगीं. पहले यात्रा मुश्किल थी, लेकिन अब वे समस्याएं नहीं हैं.
अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई. यह वार्षिक तीर्थ यात्रा 28 अगस्त को रक्षा बंधन के त्योहार के साथ खत्म होगी. तीर्थयात्रा पर जाने वाले भक्त जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहाड़ी पर स्थित अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक शिवलिंग (बाबा बर्फानी) के दर्शन करते हैं.
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