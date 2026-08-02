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जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बहाल, सेब से लदे ट्रकों को एक दिन छोड़कर चलने की अनुमति

श्रीनगर: जम्मू- कश्मीर नेशनल हाईवे शुक्रवार को उधमपुर जिले के समरोली में लैंडस्लाइड की वजह से कुछ दिनों तक रुकावट के बाद आज ट्रैफिक के लिए फिर से खोल दिया गया. हालांकि, चल रही अमरनाथ यात्रा की वजह से कश्मीर से जम्मू की ओर सेब से लदे ट्रकों की आवाजाही को रेगुलेट किया गया है और उनकी आवाजाही को अल्टरनेट डे के हिसाब से इंतजाम किया गया.

अधिकारियों ने बताया कि मलबा हटाने और सड़क को ठीक करने के दो दिन बाद काजीगुंड से जम्मू- उधमपुर से श्रीनगर की ओर ट्रैफिक शुरू कर दिया गया, लेकिन उधमपुर के देवल में नेशनल हाईवे- 44 को बहुत ज़्यादा नुकसान होने की वजह से सिंगल कैरिजवे की ऊबड़-खाबड़ सतह पर गाड़ियों की धीमी गति से आवाजाही की वजह से जाम लग रहा है.

पुलिस ने कहा कि ताजी खराब होने वाली चीजें और जानवर ले जाने वाली भारी गाड़ियां सिर्फ एक दिन छोड़कर चलने की इजाजत होगी. इसमें कहा गया, 'घाटी से जम्मू की ओर ताजी खराब होने वाले चीजें और जानवर ले जाने वाले लोड कैरियर (HMV/LMV) ऑपरेटरों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी गाड़ियों को समय पर (हर सुबह 9.00 बजे से पहले) नवयुग टनल और लेवदूरा के बीच तय जगहों पर लोड और पार्क करें, जिस दिन काफिला नीचे जाएगा, ताकि उनका आना-जाना आसानी से हो सके.'

नेताओं और फल उगाने वालों ने सरकार और ट्रैफिक पुलिस से गुजारिश की है कि कश्मीर से जम्मू तक फलों से लदे ट्रकों को रोजाना आसानी से आने-जाने दिया जाए, क्योंकि कश्मीर में सेब की कटाई का मौसम शुरू हो गया है. कश्मीर से रूलिंग पार्टी के विधायक सैयद बशीर वीरी ने सरकार से हाईवे को ठीक रखने और पिछले साल सेब ट्रक की आवाजाही में आई रुकावट को दोबारा होने से रोकने की अपील की है.

पिछले साल सेब की कटाई के मौसम के दौरान उधमपुर में लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे का एक हिस्सा बह जाने के बाद हाईवे 20 दिनों तक बंद रहा था. एप्पल ट्रेडर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट जहूर अहमद राथर ने कहा कि सरकार को फलों से लदे ट्रकों को आने-जाने में रुकावट से बचाने के लिए हाईवे पर कमजोर जगहों पर आदमी और मशीनरी तैनात करनी चाहिए.

इस बीच ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी बल्क गैस के सभी खाली टैंकर, खाली एलपीजी सिलेंडर ले जाने वाले सभी ट्रक, एफसीआई की सभी खाली गाड़ियां जम्मू लौटते समय सिर्फ मुगल रोड का इस्तेमाल करेगी. इसके अलावा, खराब होने वाली चीजें ले जाने वाले 10 टायर तक के किसी भी दूसरे वाहन को भी उन दिनों मुगल रोड का इस्तेमाल करना होगा, जब एनएच-44 पर भारी मोटर वाहन के लिए अप कॉन्वॉय तय हो.