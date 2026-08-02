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जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बहाल, सेब से लदे ट्रकों को एक दिन छोड़कर चलने की अनुमति

अमरनाथ यात्रा की वजह से कश्मीर से जम्मू की ओर आने वाले सेब से लदे ट्रकों की आवाजाही को रेगुलेट किया गया है.

Jammu Srinagar Highway Restored
प्रतीकात्मक फोटो (ANI)
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By Mir Farhat Maqbool

Published : August 2, 2026 at 12:05 PM IST

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श्रीनगर: जम्मू- कश्मीर नेशनल हाईवे शुक्रवार को उधमपुर जिले के समरोली में लैंडस्लाइड की वजह से कुछ दिनों तक रुकावट के बाद आज ट्रैफिक के लिए फिर से खोल दिया गया. हालांकि, चल रही अमरनाथ यात्रा की वजह से कश्मीर से जम्मू की ओर सेब से लदे ट्रकों की आवाजाही को रेगुलेट किया गया है और उनकी आवाजाही को अल्टरनेट डे के हिसाब से इंतजाम किया गया.

अधिकारियों ने बताया कि मलबा हटाने और सड़क को ठीक करने के दो दिन बाद काजीगुंड से जम्मू- उधमपुर से श्रीनगर की ओर ट्रैफिक शुरू कर दिया गया, लेकिन उधमपुर के देवल में नेशनल हाईवे- 44 को बहुत ज़्यादा नुकसान होने की वजह से सिंगल कैरिजवे की ऊबड़-खाबड़ सतह पर गाड़ियों की धीमी गति से आवाजाही की वजह से जाम लग रहा है.

पुलिस ने कहा कि ताजी खराब होने वाली चीजें और जानवर ले जाने वाली भारी गाड़ियां सिर्फ एक दिन छोड़कर चलने की इजाजत होगी. इसमें कहा गया, 'घाटी से जम्मू की ओर ताजी खराब होने वाले चीजें और जानवर ले जाने वाले लोड कैरियर (HMV/LMV) ऑपरेटरों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी गाड़ियों को समय पर (हर सुबह 9.00 बजे से पहले) नवयुग टनल और लेवदूरा के बीच तय जगहों पर लोड और पार्क करें, जिस दिन काफिला नीचे जाएगा, ताकि उनका आना-जाना आसानी से हो सके.'

नेताओं और फल उगाने वालों ने सरकार और ट्रैफिक पुलिस से गुजारिश की है कि कश्मीर से जम्मू तक फलों से लदे ट्रकों को रोजाना आसानी से आने-जाने दिया जाए, क्योंकि कश्मीर में सेब की कटाई का मौसम शुरू हो गया है. कश्मीर से रूलिंग पार्टी के विधायक सैयद बशीर वीरी ने सरकार से हाईवे को ठीक रखने और पिछले साल सेब ट्रक की आवाजाही में आई रुकावट को दोबारा होने से रोकने की अपील की है.

पिछले साल सेब की कटाई के मौसम के दौरान उधमपुर में लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे का एक हिस्सा बह जाने के बाद हाईवे 20 दिनों तक बंद रहा था. एप्पल ट्रेडर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट जहूर अहमद राथर ने कहा कि सरकार को फलों से लदे ट्रकों को आने-जाने में रुकावट से बचाने के लिए हाईवे पर कमजोर जगहों पर आदमी और मशीनरी तैनात करनी चाहिए.

इस बीच ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी बल्क गैस के सभी खाली टैंकर, खाली एलपीजी सिलेंडर ले जाने वाले सभी ट्रक, एफसीआई की सभी खाली गाड़ियां जम्मू लौटते समय सिर्फ मुगल रोड का इस्तेमाल करेगी. इसके अलावा, खराब होने वाली चीजें ले जाने वाले 10 टायर तक के किसी भी दूसरे वाहन को भी उन दिनों मुगल रोड का इस्तेमाल करना होगा, जब एनएच-44 पर भारी मोटर वाहन के लिए अप कॉन्वॉय तय हो.

इसमें कहा गया है कि सेना और दूसरे सुरक्षा बलों को सलाह दी जाती है कि वे अमरनाथ यात्रा के कॉन्वॉय के मूवमेंट के बाद अपने मूवमेंट की योजना बनाएं. एक ट्रैफिक पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि मौसम ठीक रहने और सड़क की अच्छी हालत और रोड मेंटेनेंस एजेंसियों (NHIDCL) से हरी झंडी मिलने के बाद, पैसेंजर, प्राइवेट कारों को किश्तवाड़-सिंथन-अनंतनाग हाईवे पर दोनों तरफ से चलने की इजाजत होगी, यानी किश्तवाड़ से श्रीनगर की ओर और किश्तवाड़-सिंथन-अनंतनाग रोड से श्रीनगर की ओर.

प्रवक्ता ने कही यह बात

अच्छे मौसम और अच्छी सड़क स्थितियों के हिसाब से हल्के मोटर वाहनों को श्रीनगर-सोनमर्ग-गुमारी रोड पर दोनों तरफ से चलने की अनुमति दी जाएगी, यानी श्रीनगर से कारगिल की ओर और इसके विपरीत सोनमर्ग से कारगिल की ओर और मीनामार्ग से श्रीनगर की ओर जाने की अनुमति दी जाएगी (केवल, सड़क रखरखाव एजेंसियों से हरी झंडी मिलने के बाद).

हालाँकि, भारी मोटर वाहनों को सुबह 12 बजे से शाम 5 बजे के बीच मीनामार्ग से श्रीनगर की ओर जाने की अनुमति दी जाएगी और कट ऑफ टाइम के बाद किसी भी वाहन को अनुमति नहीं दी जाएगी. प्रवक्ता ने कहा कि मुगल रोड पर दोनों तरफ से गाड़ियों (LMV और उसके बाद सिर्फ दस टायर तक के HMV) को चलने की इजाजत होगी, यानी पुंछ से शोपियां की तरफ और इसके उलट, मौसम ठीक रहने और सड़क की हालत अच्छी होने पर, रोड मेंटेनेंस एजेंसी (GREF) से मंजूरी मिलने के बाद.

उन्होंने कहा, 'इन गाड़ियों को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच चांदीमढ़ (बफ़्लियाज़) से शोपियां की तरफ और हरपोरा (शोपियां) से पुंछ की तरफ जाने की इजाजत होगी. तय कट-ऑफ टाइमिंग के बाद किसी भी गाड़ी को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं होगी.'

ट्रैफिक पुलिस ने चल रही अमरनाथ यात्रा की वजह से कट ऑफ टाइमिंग पर ट्रैफिक को रेगुलेट किया है और नाशिर टनल पर उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है. लोकल, एक जिले से दूसरे जिले में जाने वाले यात्रियों और डोडा और किश्तवाड़ जाने वालों को पुरानी पटनीटॉप रोड इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है. नगरोटा (जम्मू) से उनकी कट-ऑफ टाइमिंग दोपहर 1 बजे है. इसी तरह श्रीनगर की ओर प्राइवेट गाड़ियों से जाने वाले लोकल यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे लांबर (बनिहाल) में स्क्रीनिंग से बचने के लिए जवाहर टनल के रास्ते पुरानी सड़क का इस्तेमाल करें.

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