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जम्मू-कश्मीर के रामबन में भारी भूस्खलन, श्रीनगर-जम्मू नेशनल हाईवे बंद

जम्मू-कश्मीर के रामबन में भारी भूस्खलन के बाद श्रीनगर-जम्मू नेशनल हाईवे बंद ( Screengrab )

जम्मू: जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में बारिश के कारण भूस्खलन और चट्टानों से पत्थर गिरने के बाद जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-44) पर सोमवार तड़के यातायात रोक दिया गया. Fससे सैकड़ों गाड़ियां फंस जाने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा. ट्रैफिक अधिकारियों के अनुसार, आज सुबह करीब 3 बजे रामबन जिले में करोल ब्रिज और चंदरकोट के बीच सुरंगों में भूस्खलन और भारी पत्थर की घटना हुई, जिसकी वजह से हाईवे के दोनों तरफ का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया. ट्रैफिक अधिकारियों ने बताया कि जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू आने वाली सभी गाड़ियों को रास्ते में ही रोक दिया गया है और फिलहाल किसी भी तरह की आवाजाही की अनुमति नहीं थी. प्रशासन ने लोगों को निर्देश दिया है कि वे सोशल मीडिया पर चल रही बिना पुष्टि वाली खबरों पर विश्वास न करें और यात्रा करने से पहले संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी की गई ताजा जानकारी प्राप्त कर लें.