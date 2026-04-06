जम्मू-कश्मीर के रामबन में भारी भूस्खलन, श्रीनगर-जम्मू नेशनल हाईवे बंद
करोल ब्रिज और चंदरकोट के बीच सुरंगों में भूस्खलन और पत्थर गिरने से मार्ग अवरुद्ध हो गया.
Published : April 6, 2026 at 5:41 PM IST
जम्मू: जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में बारिश के कारण भूस्खलन और चट्टानों से पत्थर गिरने के बाद जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-44) पर सोमवार तड़के यातायात रोक दिया गया. Fससे सैकड़ों गाड़ियां फंस जाने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा.
ट्रैफिक अधिकारियों के अनुसार, आज सुबह करीब 3 बजे रामबन जिले में करोल ब्रिज और चंदरकोट के बीच सुरंगों में भूस्खलन और भारी पत्थर की घटना हुई, जिसकी वजह से हाईवे के दोनों तरफ का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया.
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ट्रैफिक अधिकारियों ने बताया कि जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू आने वाली सभी गाड़ियों को रास्ते में ही रोक दिया गया है और फिलहाल किसी भी तरह की आवाजाही की अनुमति नहीं थी.
प्रशासन ने लोगों को निर्देश दिया है कि वे सोशल मीडिया पर चल रही बिना पुष्टि वाली खबरों पर विश्वास न करें और यात्रा करने से पहले संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी की गई ताजा जानकारी प्राप्त कर लें.
संबंधित विभाग की टीमें सड़क को ठीक करने के लिए मौके पर हैं, लेकिन लगातार पत्थर गिरने के कारण काम पर असर पड़ रहा है.
ट्रैफिक अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, वे गैर-जरूरी यात्रा न करें. एक्स पर सुबह एक पोस्ट में, जम्मू और कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि जम्मू-श्रीनगर एनएसडब्ल्यू (NH-44) अभी भी करोल ब्रिज और चंदर कोट के बीच ब्लॉक है, और क्लियरेंस का काम चल रहा है. "जब तक सड़क पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, जम्मू से रामबन/बनिहाल/श्रीनगर की ओर और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाइवे (NH-44) से जम्मू की ओर किसी भी गाड़ी को आने-जाने की इजाज़त नहीं होगी. लोगों को सलाह दी जाती है कि वे उसी हिसाब से प्लान बनाएं.
टीसीयू जम्मू (0191-2459048, 0191-2740550, 9419147732, 103)
श्रीनगर (0194-2450022, 2485396, 18001807091, 103)
टीसीयू रामबन (9419993745, 1800-180-7043)
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