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34 साल से एक्टिव है हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी जहांगीर सरुरी, जम्मू क्षेत्र में अभी भी तीन स्थानीय आतंकवादी सक्रिय

आतंकवादी मुहम्मद अमीन भट उर्फ ​​जहांगीर सरूरी, रियाज अहमद और मुदस्सिर हुसैन ( ETV Bharat )

जम्मू: कश्मीर घाटी का आखिरी स्थानीय आतंकवादी लतीफ भट बुधवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया. वहीं जम्मू की बात करें तो अभी भी इलाके में तीन स्थानीय आतंकवादी सक्रिय हैं. बताया जा रहा है कि ये सभी किश्तवाड़ जिले के हैं.

इन तीन आतंकवादियों में सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला आतंकवादी मुहम्मद अमीन भट उर्फ ​​जहांगीर सरूरी, रियाज अहमद और मुदस्सिर हुसैन शामिल हैं. जम्मू-कश्मीर पुलिस के अधिकारियों ने ईटीवी भारत को बताया कि किश्तवाड़ जिले की द्रबशाला तहसील के सरूर के बढ़ात गांव का रहने वाला जहांगीर सरूरी साल 1992 में हिजबुल मुजाहिद्दीन (HM) में शामिल हुआ था. 34 साल बाद भी वह जिले में सक्रिय है.