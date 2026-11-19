34 साल से एक्टिव है हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी जहांगीर सरुरी, जम्मू क्षेत्र में अभी भी तीन स्थानीय आतंकवादी सक्रिय
कश्मीर घाटी में कोई भी लोकल आतंकवादी जिंदा नहीं है. वहीं जम्मू इलाके में तीन आतंकी एक्टिव हैं. अमीर तांत्रे की रिपोर्ट.
Published : November 19, 2026 at 5:42 PM IST
जम्मू: कश्मीर घाटी का आखिरी स्थानीय आतंकवादी लतीफ भट बुधवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया. वहीं जम्मू की बात करें तो अभी भी इलाके में तीन स्थानीय आतंकवादी सक्रिय हैं. बताया जा रहा है कि ये सभी किश्तवाड़ जिले के हैं.
इन तीन आतंकवादियों में सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला आतंकवादी मुहम्मद अमीन भट उर्फ जहांगीर सरूरी, रियाज अहमद और मुदस्सिर हुसैन शामिल हैं. जम्मू-कश्मीर पुलिस के अधिकारियों ने ईटीवी भारत को बताया कि किश्तवाड़ जिले की द्रबशाला तहसील के सरूर के बढ़ात गांव का रहने वाला जहांगीर सरूरी साल 1992 में हिजबुल मुजाहिद्दीन (HM) में शामिल हुआ था. 34 साल बाद भी वह जिले में सक्रिय है.
बुढ़ा हो चुका है आतंकी जहांगीर
किश्तवाड़ जिले में कार्यरत एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "जहांगीर सरूरी की उम्र अभी लगभग 60 साल हो सकती है. उसके जीवित रहने का कारण यह है कि एजेंसियों के पास आतंकवादी की कोई हालिया तस्वीर नहीं है. पुलिस और एजेंसियों के पास उसके बचपन की सिर्फ एक तस्वीर है, जो सर्कुलेट भी हुई थी. लेकिन उसकी बढ़ती उम्र के साथ उसका रंग बदल गया है. इसलिए सुरक्षा बलों के लिए उसकी पहचान एक बड़ा सवाल बना हुआ है."
आतंकियों से भरा हुआ था क्षेत्र
जब जहांगीर सरूरी आतंकवादियों के साथ जुड़ा था, तब किश्तवाड़ जिला चिनाब वैली में पहले के डोडा जिले का हिस्सा था. यहां ज्यादातर इलाके आतंकवादी भरे हुए थे. उस समय आतंकियों ने ओवर ग्राउंड वर्कर्स (OGWs) का एक बड़ा नेटवर्क बना लिया था. उन्हें स्थानीय समर्थन भी प्राप्त था.
युवाओं को आतंक की राह पर ले जाने वाला जहांगीर
उन्होंने बताया कि जब आतंकवाद की कमर टूटने लगी तो जहांगीर सरूरी एक तरह से शांत हो गया. हालांकि उसने युवाओं को आतंकवादी बनने और गन कल्चर की ओर लुभाने की भूमिका अदा की. उसे युवाओं को आतंकवादी के तौर पर भर्ती करने के लिए एक मास्टर प्लानर के तौर पर देखा गया. हालांकि वह खुद पर्दे के पीछे रहा. वह किश्तवाड़ ज़िले में कई आतंकी हमले और टारगेट किलिंग का मास्टर प्लानर भी है.
मोस्ट वांटेड आतंकी जहांगीर
अधिकारी ने आगे बताया कि इस इलाके में सुरक्षा बलों के लिए वह मोस्ट वांटेड आतंकी बना हुआ है. सरूरी के अलावा, इस इलाके में दो और स्थानीय आतंकवादी सक्रिय हैं, जिनमें रियाज अहमद और मुदस्सिर हुसैन शामिल हैं. अधिकारी ने बताया कि रियाज अहमद की उम्र करीब 36 से 37 साल के बीच है. वह किश्तवाड़ जिले के मारवाह सब-डिवीजन के अचर गांव का रहने वाला है. वह साल 2010 में आतंकवादी के तौर पर जिले के मारवाह, वारवान और दचन इलाके में सक्रिय रहा है. वह कई आतंकी घटनाओं में शामिल रहा है, जिसमें पनाह देना, लोकल गाइड के तौर पर काम करना और इलाके में कुछ हत्याएं शामिल हैं.
आतंकवादी मुदस्सिर हुसैन और रियाज अहमद
अधिकारी ने बताया कि इस इलाके में एक्टिव एक और आतंकवादी मुदस्सिर हुसैन है, जो किश्तवाड़ जिले के दचन इलाके के तंदर गांव का रहने वाला है. अधिकारी ने आगे कहा, “वह साल 2018 में हिजबुल मुजाहिदीन के साथ जुड़ गया था. उसका ऑपरेशन एरिया भी दचन और मारवाह के ऊपरी इलाके हैं. वह रियाज अहमद के साथ मिलकर काम करता है और मिलकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है. अधिकारी ने बताया मुदस्सिर हुसैन के बंदूक का रास्ता चुने हुए आठ साल से ज्यादा हो गए हैं. वह इलाके में कई आतंकी घटनाओं में शामिल रहा है.
कई पाकिस्तानी आतंकी ढेर
हाल के सालों में इन तीन स्थानीय आतंकियों के अलावा, बैन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के कई पाकिस्तानी आतंकवादी किश्तवाड़ जिले में सक्रिय थे. हालांकि सुरक्षा बलों की कोशिशों से उन सभी को खत्म कर दिया गया. ये विदेशी आतंकवादी जंगल वाले इलाकों में एक्टिव थे और लोकल लोगों से ज़्यादा मिलते-जुलते नहीं थे, लेकिन स्थानीय आतंकवादी इस इलाके को जानते हैं और उन्हें स्थानीय लोगों से भी समर्थन मिलता है.
कुछ साल पहले किश्तवाड़ पुलिस ने इन तीन स्थानीय आतंकियों के बारे में जानकारी देने पर 30 लाख रुपये (हर व्यक्ति के लिए 10 लाख रुपये) के इनाम की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक उन्हें ट्रैक करने में कोई कामयाबी नहीं मिली है.
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