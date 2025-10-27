ETV Bharat / bharat

रेलवे का ताबड़तोड़ एक्शन! बिना टिकट ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों से 32 लाख रुपये का जुर्माना वसूला

जम्मू रेलवे डिवीजन ने ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों के खिलाफ अभियान तेज किया है.

Jammu railway
जम्मू रेलवे और टिकट चेकिंग (ANI and ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 27, 2025 at 3:41 PM IST

2 Min Read
जम्मू: उत्तर रेलवे का जम्मू मंडल बिना टिकट यात्रा करने वालों पर शिकंजा कस रहा है और ऐसे यात्रियों पर भारी जुर्माना लगा रहा है. पिछले 10 दिनों में, जम्मू रेलवे मंडल ने अपने टिकट जांच अभियान को तेज कर दिया है और 32 लाख रुपये का जुर्माना वसूला है.

24 अक्टूबर को, टिकट जांच दल ने एक दिन में 7 लाख रुपये का जुर्माना वसूला. यह नए जम्मू मंडल की स्थापना के बाद से अब तक का सबसे ज्यादा जुर्माना था. रेलवे अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि त्योहारों के मौसम में, जम्मू रेलवे मंडल ने अपनी जांच बढ़ा दी थी.

वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक (एसडीसीएम) उचित सिंघल के नेतृत्व में एक दल ने विभिन्न मार्गों पर विभिन्न ट्रेनों की जांच की. इस दौरान एक दिन में बिना टिकट यात्रा कर रहे 1200 से ज्यादा लोगों से 7 लाख रुपये का जुर्माना वसूला.

यात्रियों की सुविधा और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए, जम्मू संभाग के सभी रेलवे स्टेशनों पर समय-समय पर विशेष टिकट जांच अभियान चलाए जाते हैं, जो यात्री सुविधा में सुधार और राजस्व वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

सिंघल ने कहा कि, त्योहारी सीजन के दौरान, बेहतर यात्री सुविधा प्रदान करने और अवैध यात्रा को रोकने के लिए संभाग में प्रतिदिन टिकट जांच अभियान चलाए जाते थे. जम्मू रेलवे संभाग की स्थापना इसी साल हुई थी और अभी भी कर्मचारियों की कमी का सामना कर रहा है. हालांकि, सीमित संसाधनों के बावजूद, जम्मू संभाग के अधिकारियों ने अवैध यात्रियों के खिलाफ अभियान चलाया है.

जम्मू संभाग के अधिकारियों ने बताया कि पिछले 10 से 12 दिनों के दौरान, जब त्योहारी सीजन के कारण यात्रियों की भीड़ बढ़ी, लगभग 2500 लोग अवैध रूप से यात्रा करते पाए गए और उनसे 32 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया.

इस पर टिप्पणी करते हुए उचित सिंघल ने कहा कि, त्योहारों के दौरान टिकट जांच को मजबूत करने के रेलवे के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं. इससे राजस्व में वृद्धि हुई है और वैध यात्रियों के लिए यात्रा अनुभव में उल्लेखनीय सुधार हुआ है.

उन्होंने कहा कि, जम्मू संभाग नवगठित है, जिससे टिकट जांच कर्मचारियों की कमी हो सकती है. हालांकि, संभाग के टिकट जांच कर्मचारियों ने उल्लेखनीय रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है.

