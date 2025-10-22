क्या है जम्मू का 'दरबार मूव', जिसे फिर से शुरू करने पर लोगों में दौड़ गई खुशी की लहर
जम्मू-कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार ने 'दरबार मूव' को बहाल कर दिया है. 2021 में इसे बंद कर दिया गया था.
आमिर तांत्रे.
जम्मूः जम्मू के व्यापारिक संगठनों को बड़ी आर्थिक वृद्धि की उम्मीद है क्योंकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार ने 'दरबार मूव' को बहाल कर दिया है. 2021 में इसे बंद कर दिया गया था. आधिकारिक आदेश के अनुसार, श्रीनगर में कार्यालय अक्टूबर के अंत में बंद हो जाएंगे और जम्मू में 3 नवंबर से खुलेंगे. इस निर्णय से न केवल स्थानीय व्यापार और आतिथ्य का पुनरुद्धार होगा, बल्कि जम्मू का प्रशासनिक महत्व भी स्थापित होगा.
होटल व्यवसायियों में उत्साहः
जम्मू शहर के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों और विशेष रूप से व्यापारियों और होटल व्यवसायियों के बीच काफी उत्साह है, जो कई वर्षों के बाद शानदार सर्दियों के मौसम की उम्मीद कर रहे हैं. क्योंकि कश्मीर घाटी के लोग बड़ी संख्या में शीतकालीन राजधानी की ओर आएंगे, जब नवंबर के पहले सप्ताह में दरबार आधिकारिक रूप से यहां खुलेगा.
ईटीवी भारत से बात करते हुए कई व्यापार संगठनों और होटल व्यवसायियों ने खुशी व्यक्त की. सरकार के इस कदम का स्वागत किया. चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू (CCIJ) के अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने कहा कि इस प्रथा को बहाल करना एक स्वागत योग्य कदम है. इससे व्यापारी समुदाय को लाभ होगा.
अरुण गुप्ता ने कहा, "दरबार मूव प्रथा को बहाल करना हमारी मांग थी और हम इसका स्वागत करते हैं. जब लोगों और पर्यटकों की आवाजाही बढ़ती है, तो इससे व्यापारियों, होटल व्यवसायियों, ट्रांसपोर्टरों और अन्य सभी व्यवसायों को फायदा होता है क्योंकि सभी आपस में जुड़े हुए हैं." उन्होंने कहा कि इससे आवास के लिए कमरों की मांग भी बढ़ेगी और जो लोग अपने मकान किराए पर देकर कमाते हैं, उन्हें अपनी जरूरतें पूरी करने का मौका मिलेगा.
हेरिटेज रघुनाथ बाजार जम्मू में हाईलैंड गारमेंट्स के मालिक साहिल महाजन ने कहा- "ऐसा नहीं है कि केवल कर्मचारी ही जम्मू आते हैं, बल्कि जब उनके पास रहने की व्यवस्था होती है, तो उनके अधिकांश करीबी रिश्तेदार भी सर्दियों के दौरान यहां आते हैं. वे न केवल अपने लिए सामान खरीदते हैं, बल्कि रिश्तेदारों के लिए खरीदारी करते हैं, जिससे जम्मू में व्यापार को बढ़ावा मिलता है. यह सही दिशा में सही कदम है."
जम्मू शहर के तालाब खतिनकान इलाके में ताज होटल के मालिक आशिक हुसैन, ने ईटीवी भारत को बताया कि वह अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने दरबार मूव की बहाली के लिए आवाज उठाई थी. आशिक हुसैन ने कहा, "दरबार मूव की यह प्रथा जम्मू में सभी की मदद करती थी. एक मोची से लेकर एक होटल व्यवसायी तक, हर कोई अपने परिवार के लिए आजीविका कमा रहा था. हम उम्मीद करते हैं कि दरबार मूव की बहाली से इस उद्योग को बढ़ने में मदद मिलेगी."
क्या है दरबार मूव की प्रथाः
महाराजा रणबीर सिंह ने 1872 में इस प्रथा को शुरू की थी. आज़ादी के बाद और जम्मू-कश्मीर के भारत में विलय के बाद भी जारी रही. लेकिन 2021 में उपराज्यपाल प्रशासन ने इस प्रथा को बंद कर दिया. यह निर्णय जम्मू के लिए ठीक नहीं था क्योंकि जम्मू के लोगों का ज़्यादातर कारोबार सर्दियों के दौरान कश्मीर से आने वाले लोगों पर निर्भर करता था.
जम्मू में तैयारी शुरूः
बता दें कि जम्मू में 'दरबार' के स्वागत की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. जम्मू को नया रूप दिया जा रहा है. कर्मचारियों को सरकारी आवासों के साथ-साथ किराए के मकानों में ठहराने की तैयारी किया जा रहा है. इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
