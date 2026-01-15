ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर की दो बड़ी जेलों में कुल 1564 कैदी, ज्यादातर विचाराधीन बंदी स्थानीय

दूसरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, बिहार के चार, उत्तराखंड और झारखंड के एक-एक, पंजाब और उत्तर प्रदेश के आठ-आठ और दिल्ली के सात लोग हैं. इनके अलावा, पांच विदेशी नागरिक भी विचाराधीन हैं, जिनमें नेपाल, म्यांमार, हॉलैंड के एक-एक और बांग्लादेश के दो लोग शामिल हैं.

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के जिलों से केंद्रीय जेल में बंद विचाराधीन कैदियों की जानकारी साझा करते हुए, जेल अधिकारियों ने कहा है कि अनंतनाग से 42 विचाराधीन कैदी, बडगाम से 134, बांदीपोरा से 24, बारामूला से 47, डोडा, जम्मू, कठुआ, पुंछ और रियासी से एक-एक कैदी हैं. इसी तरह, गांदरबल से 43, कुलगाम से 18, कुपवाड़ा से 22, पुलवामा से 77, राजौरी से पांच, रामबन से दो, शोपियां से 23 और श्रीनगर से 297 विचाराधीन कैदी शामिल हैं.

वकील शीराज अहमद (Sheeraz Ahmad) द्वारा दायर RTI में केंद्रीय जेल अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, 30 नवंबर, 2025 तक श्रीनगर सेंट्रल जेल में 835 कैदी बंद हैं. इनमें से 783 विचाराधीन कैदी हैं और 52 दोषी हैं. विचाराधीन कैदियों में से 750 पुरुष हैं, जबकि 33 महिलाएं हैं. 2023 और 2024 में सेंट्रल जेल के अंदर दो महिला कैदियों ने दो बच्चों को भी जन्म दिया है.

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर की दो प्रमुख जेलों- श्रीनगर में केंद्रीय जेल और जम्मू में कोट भलवाल जेल में कुल 1564 विचाराधीन और दोषी कैदी हैं, जिनमें पांच विदेशी और अन्य राज्यों के 150 कैदी शामिल हैं. 30 सितंबर 2025 तक तिहाड़ जेल में बंद जम्मू-कश्मीर के कैदियों की संख्या 79 है, जिनमें 67 विचाराधीन और 12 दोषी हैं.

इन कैदियों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में पूछे जाने पर अधिकारियों ने कहा, "सभी कैदियों को जेल मैनुअल 2022 के अनुसार ताप व्यवस्था, बिस्तर, कंबल, कपड़े जैसी सुविधाएं दी जाती हैं और कानूनी सहायता क्लिनिक के तहत उन कैदियों को वकील मुहैया कराए जाते हैं जो वकील का खर्च नहीं उठा सकते हैं." अधिकारियों ने कहा कि 2025 या 2026 में किसी भी कैदी के लिए मौत की सजा की कोई योजना नहीं है.

जम्मू के कोट बलवाल में सेंट्रल जेल में, जो केंद्र शासित प्रदेश की सबसे बड़ी जेल है और जिसमें 902 कैदियों को रखने की क्षमता है, 729 विचाराधीन कैदी हैं. इनमें से 150 जम्मू-कश्मीर के बाहर के हैं. इन विचाराधीन कैदियों में से 139 जम्मू से, सांबा से 45, राजौरी से 18, रियासी से 15, कुपवाड़ा से 18, अनंतनाग से 53, पुंछ से 27, श्रीनगर से 39, गांदरबल से 6, कुलगाम से 46, कठुआ से 11, शोपियां से 19, उधमपुर से चार, पुलवामा से 40, सोपोर और हंदवाड़ा से एक-एक, बारामूला से 48, बडगाम और रामबन से 13-13, किश्तवाड़ से 21 और 1 4 डोडा से हैं.

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले एक वरिष्ठ वकील ने कहा कि इन जेलों में विचाराधीन कैदियों की बड़ी संख्या का कारण लंबे ट्रायल हैं. उन्होंने नाम न जाहिर करने की शर्त पर कहा, "सरकारी वकील कोर्ट के सामने गवाह पेश करने के लिए बार-बार समय लेते हैं. सुप्रीम कोर्ट के इस बात पर जोर देने के बावजूद कि अनुच्छेद 21 के तहत तेजी से ट्रायल होना चाहिए, ट्रायल में समय लगता है."

पिछले महीने, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की एक जनहित याचिका (PIL) खारिज कर दी थी. इस याचिका में जम्मू-कश्मीर के बाहर की जेलों से विचाराधीन कैदियों को केंद्र शासित प्रदेश की जेलों में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी. चीफ जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस राजेश ओसवाल की एक खंडपीठ ने कड़े शब्दों में फैसला सुनाते हुए कहा कि पीआईएल को पार्टी या राजनीतिक एजेंडा को आगे बढ़ाने या कोर्ट को राजनीतिक मंच में बदलने के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती.

