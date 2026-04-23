महिला क्रिकेटर की मुंबई के बिजनेसमैन से हुई दोस्ती, फोन चैट वायरल करने की धमकी देकर वसूले 63 लाख रुपये...गिरफ्तार
पैसे ऐंठने के आरोप में मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक महिला क्रिकेटर को उसके भाई के साथ गिरफ्तार किया.
Published : April 23, 2026 at 10:13 PM IST
मुंबई: जम्मू कश्मीर टी-20 लीग से जुड़ी एक महिला क्रिकेटर को वित्तीय ठगी और ब्लैकमेल के जरिए पैसे ऐंठने के आरोप में मुंबई क्राइम ब्रांच ने दिल्ली के एक होटल से गिरफ्तार किया गया है.
जम्मू कश्मीर की रहने वाली 30 साल की फरखंदा खान और उसके दो साथियों के साथ दक्षिण मुंबई के एक व्यापारी को कथित तौर पर धमकाने और उससे कुल 63 लाख रुपये की जबरन वसूली करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. फरखंदा खान ने हाल ही में भारत में हुई एक टी-20 लीग में भी हिस्सा लिया था.
दो साल से चल रही थी ब्लैकमेलिंग
ब्लैकमेलिंग का यह मामला अप्रैल 2024 में शुरू हुआ. 2024 में, साउथ मुंबई के कोलाबा इलाके में रहने वाले एक 28 साल के युवा बिजनेसमैन की जान-पहचान फरखंदा खान से हुई. धीरे-धीरे यह जान-पहचान गहरी दोस्ती में बदल गई. इसके बाद, उनकी फोन चैट दोस्ती से आगे बढ़कर करीबी बन गई.
एक दिन, पैसे की दिक्कतों का हवाला देते हुए, उसने बिजनेसमैन से 20,000 रुपये मांगे. एक बार पैसे देने के बाद, वह बार-बार उससे पैसे मांगने लगी. जब उसकी मांगें बढ़ती गईं, तो बिजनेसमैन ने उसे और पैसे देने से मना कर दिया. इस इनकार से नाराज फरखंदा खान ने व्यापारी को धमकाना शुरू कर दिया. उसने पैसे न देने पर उनकी प्राइवेट चैट और तस्वीरें पब्लिक करने की धमकी दी. बदनामी से डरकर, उस युवक ने शुरू में उसे 23 लाख रुपये दिए, उसके बाद और 40 लाख रुपये दिए. कुल मिलाकर शख्स ने फरखंदा खान को 63 लाख रुपये दिए.
आखिरकार, मुंबई पुलिस में सेक्सटॉर्शन की शिकायत दर्ज
यह महसूस करते हुए कि यह गैर-कानूनी काम बढ़ रहा है, उस व्यापारी ने आखिरकार जनवरी 2026 में फरखंदा के खिलाफ मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज करने की हिम्मत जुटाई. इसके बाद, मामला मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया.
मामले की जांच के बाद, मुंबई पुलिस ने फरखंदा खान समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया. ब्लैकमेल से वसूले गए पैसे को सिर्फ अपने पास रखने के बजाय, फरखंदा ने उसे अपने पिता, भाई और एक साथी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था. उसका भाई, बाजिल अजीज खान भी इसमें शामिल था, जो बिजनेसमैन को फोन पर यह कहकर धमका रहा था कि, वह उसको जेल भेज देगा.
मुंबई क्राइम ब्रांच ने आरोपी को पकड़ा
मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने जाल बिछाकर फरखंदा और उसके भाई, बाजिल अजीज खान (27) को दिल्ली के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया. इस बीच, एक और साथी, उद्दीन इम्तियाज वानी (22) को जम्मू और कश्मीर में हिरासत में ले लिया गया है. इन तीनों लोगों के खिलाफ साइबर पुलिस स्टेशन (वेस्ट जोन) में भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 308(2), 308(6), 351(2), और 351(3) के साथ-साथ IT एक्ट के सेक्शन 61(2) और 3(5) के तहत केस दर्ज किया गया है.
शुरुआती हिरासत में पूछताछ के बाद, मुंबई में चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बुधवार को सभी आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. क्राइम ब्रांच अभी आगे की जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इस गैंग ने इसी तरह किसी और व्यक्ति के साथ भी धोखाधड़ी की है.
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