जम्मू कश्मीर में राहत, रात के टेम्परेचर में सुधार, MeT का अनुमान 10 दिसंबर तक कोई बड़ी तब्दीली नहीं

वहीं, पंपोर घाटी के सबसे ठंडे इलाकों में से एक रहा, जहां टेम्परेचर माइनस 3.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. पुलवामा और शोपियां में टेम्परेचर क्रमशः माइनस 2.6 डिग्री और माइनस 2.5 डिग्री रहा. ऊंचाई वाले इलाकों में, सोनमर्ग में टेम्परेचर माइनस 1.2 डिग्री रहा, जबकि पहलगाम में माइनस 1.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया.

मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार, घाटी के ज़्यादातर स्टेशनों पर इस हफ़्ते की शुरुआत की तुलना में मिनिमम टेम्परेचर में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई. हालांकि, कश्मीर के कई इलाकों में सबजीरो कंडीशन बनी रही. सबजीरो कंडीशन का मतलब होता शून्य डिग्री सेल्सियस (0°C) या उससे नीचे का तापमान है.

वहीं MeT सेंटर के मुताबिक 5 दिसंबर को, आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे. साथ ही बारिश, आंधी या धूल भरी आंधी की संभावना है. 6 और 7 दिसंबर को आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहने की उम्मीद है. 8 दिसंबर को दोपहर या शाम तक मौसम हल्के बादल से बदलकर आमतौर पर बादल छाए रह सकते हैं. 9 दिसंबर को हल्के बादल छाए रहेंगे और 10 दिसंबर को बादल छाए रहने की उम्मीद है.

श्रीनगर: जम्मू और कश्मीर में बीती रात के टेम्परेचर में काफी सुधार हुआ. हालांकि घाटी के कई इलाकों और ऊंचाई वाले इलाकों में अब भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है.

बाहरी इलाकों में भी कड़ाके की ठंड रही. श्रीनगर एयरपोर्ट पर टेम्परेचर माइनस 1.0 डिग्री और अवंतीपोरा में माइनस 1.2 डिग्री रहा. बडगाम और बांदीपोरा दोनों में माइनस 0.6 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया. गुलमर्ग में न्यूनतम 0.0 डिग्री तापमान दर्ज किया गया.

उत्तरी कश्मीर में, राफियाबाद में माइनस 1.4 डिग्री और कुपवाड़ा में अपेक्षाकृत हल्का 0.2 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया. बारामूला 1.8 डिग्री के साथ घाटी में सबसे गर्म रहा. कुलगाम और कोकरनाग में क्रमशः 1.1 डिग्री और 0.8 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया.

जम्मू क्षेत्र काफी गर्म रहा, जम्मू शहर में 8.8 डिग्री और कटरा में 8.5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया. उधमपुर और राजौरी में क्रमशः 3.6 डिग्री और 2.6 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया. भद्रवाह और बनिहाल 1.9 डिग्री और 1.2 डिग्री तापमान के साथ क्षेत्र की सबसे ठंडी जगहों में से रहे.

लद्दाख में पारा जमने वाले तापमान से काफी नीचे रहा. न्योमा में बेहद ठंडा माइनस 15.2 डिग्री और तांगस्टे में माइनस 10.3 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया. पदुम में माइनस 9.1 डिग्री और लेह में माइनस 7.2 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया. द्रास, जो अक्सर इस इलाके की सबसे ठंडी जगहों में से एक है, वहां का टेम्परेचर माइनस 5.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया.

