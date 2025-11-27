ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर में ठंड का प्रकोप: श्रीनगर, शोपियां, जोजिला में मौसम बेहद खराब, पारा -16 डिग्री तक गिरा

श्रीनगर शहर में तापमान माइनस 4.4 डिग्री तक गिर गया, जो कुपवाड़ा के बराबर है. काजीगुंड और अवंतीपोरा में तापमान माइनस 4 डिग्री रहा, जबकि गंदेरबल में माइनस 3.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. स्की डेस्टिनेशन गुलमर्ग में माइनस 1 डिग्री और कोकेरनाग में माइनस 1.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. सोनमर्ग एक और पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट तापमान माइनस 4 डिग्री पर ठंडा रहा.

मौसम विभाग के अधिकारियों के डेटा के मुताबिक कश्मीर घाटी में रात में न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट देखी गई. शोपियां घाटी का सबसे ठंडा इलाका रहा, जहां तापमान माइनस 6.5 डिग्री सेल्सियस रहा, इसके बाद पुलवामा और बारामूला का नंबर आता है, जहां तापमान माइनस 5.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. अनंतनाग में तापमान माइनस 5.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया जबकि पंपोर और श्रीनगर एयरपोर्ट एरिया में भी तापमान क्रम से माइनस 5.5 डिग्री और माइनस 5.2 डिग्री रहा.

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर का बड़ा हिस्सा बृहस्पतिवार को ठंड से कांप उठा. रात के समय तापमान में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई. कई जगहों पर तापमान जवाव बिंदु से काफी नीचे चला गया और श्रीनगर में तापमान माइनस 4.4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया.

हालांकि, घाटी में सबसे ज्यादा तापमान स्ट्रेटेजिक जोजिला दर्रे पर रहा, जहाँ पारा माइनस 16 डिग्री सेल्सियस पर अटका हुआ है, जिससे यह पूरे इलाके में सबसे ठंडी जगह बन गई है. जम्मू के मैदानी इलाकों में हल्की लेकिन काफी ठंड रही. जम्मू शहर में कम से कम 8.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, जबकि जम्मू एयरपोर्ट पर 10.1 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया. कटरा, कठुआ, सांबा और रियासी में तापमान 6.9 और 8.5 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया.

पहाड़ी इलाकों में ज्यादा गिरावट देखी गई. बनिहाल में तापमान माइनस 1.5 डिग्री और भद्रवाह में 0.4 डिग्री दर्ज किया गया. राजौरी में 2 डिग्री और रामबन में 4.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. लद्दाख में ठंड ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है, कारगिल में तापमान माइनस 9.5 डिग्री सेल्सियस, लेह में माइनस 8.6 डिग्री और नुबरा में माइनस 7.7 डिग्री दर्ज किया गया.

मौसम विभाग के डायरेक्टर डॉ. मुख्तार अहमद ने कहा कि अगले सात दिनों में जम्मू और कश्मीर में तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस और गिरने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि कश्मीर डिवीजन में कई जगहों पर और जम्मू डिवीजन में कुछ जगहों पर हल्का से मध्यम कोहरा रहने की संभावना है.

उनके अनुसार 1 दिसंबर तक मौसम आमतौर पर सूखा रहेगा. 2 दिसंबर को दोपहर तक बादल छाने की उम्मीद है. उस दिन ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में बहुत हल्की बर्फबारी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. 3 और 4 दिसंबर को मौसम सूखा रहने की संभावना है. 5 दिसंबर को फिर से बादल छा सकते हैं. इसके बाद 6 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मौसम सूखा रहेगा.

डॉ. अहमद ने यह भी कन्फर्म किया कि घाटी के अलग-अलग हिस्सों से आ रही धूल लंबी दूरी की वायुमंडलीय घटना है. उन्होंने कहा, 'उपग्रह से प्राप्त तस्वीरों से पता चलता है इथियोपिया के कुछ हिस्सों से धूल भारत की ओर बह रही है. इसका असर हवा की दिशा पर निर्भर करता है.