जम्मू कश्मीर में जीरो से नीचे पहुंचा तापमान, शोपियां में सबसे ज्यादा ठंड

श्रीनगर: सर्दी के मौसम के आगमन के बीच बुधवार को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कड़ाके की ठंड पड़ी और कई इलाकों में तापमान जमाव बिंदु से काफी नीचे चला गया. इसको लेकर मौसम विभाग ने कहा कि कश्मीर घाटी में रात भर तापमान जीरो से नीचे रहा. शोपियां सबसे ठंडी जगह रही, जहां तापमान माइनस 6.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, इसके बाद बारामूला में माइनस 5.9, पुलवामा में माइनस 5.8, और पंपोर और अनंतनाग में माइनस 5.5 रहा.

श्रीनगर में न्यूनतम तापमान माइनस 3.9 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि इसके बाहरी इलाके और भी ठंडे रहे, श्रीनगर एयरपोर्ट के आस-पास तापमान माइनस 4 और अवंतीपोरा में माइनस 5 डिग्री तक गिर गया. पहलगाम, जो घाटी के मुख्य टूरिस्ट जगहों में से एक है, वहां तापमान माइनस 4.6 और काजीगुंड में माइनस 3.4 रहा. हालांकि, गुलमर्ग तुलनात्मक रूप से थोड़ा गर्म रहा.

जोजिला दर्रे सबसे ज्यादा ठंड

सबसे खराब हालात जोजिला दर्रे पर महसूस किए गए, जहां लगातार तीसरे दिन कंपा देने वाला माइनस 16 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया. उत्तरी कश्मीर में कुपवाड़ा का तापमान माइनस 4, बांदीपोरा का माइनस 4.2 और राफियाबाद का माइनस 5 डिग्री तक गिर गया.

मध्य कश्मीर के जिलों में भी ऐसे ही हालात रहे, बडगाम का माइनस 4.2, गंदेरबल का माइनस 2.8 और सोनमर्ग का माइनस 3.1 रहा. दक्षिणी कश्मीर में, कुलगाम का तापमान माइनस 2.2 रिकॉर्ड किया गया, जबकि कोकरनाग घाटी में माइनस 1.4 के साथ सबसे हल्का इलाका रहा.