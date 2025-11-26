जम्मू कश्मीर में जीरो से नीचे पहुंचा तापमान, शोपियां में सबसे ज्यादा ठंड
Published : November 26, 2025 at 12:00 PM IST
श्रीनगर: सर्दी के मौसम के आगमन के बीच बुधवार को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कड़ाके की ठंड पड़ी और कई इलाकों में तापमान जमाव बिंदु से काफी नीचे चला गया. इसको लेकर मौसम विभाग ने कहा कि कश्मीर घाटी में रात भर तापमान जीरो से नीचे रहा. शोपियां सबसे ठंडी जगह रही, जहां तापमान माइनस 6.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, इसके बाद बारामूला में माइनस 5.9, पुलवामा में माइनस 5.8, और पंपोर और अनंतनाग में माइनस 5.5 रहा.
श्रीनगर में न्यूनतम तापमान माइनस 3.9 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि इसके बाहरी इलाके और भी ठंडे रहे, श्रीनगर एयरपोर्ट के आस-पास तापमान माइनस 4 और अवंतीपोरा में माइनस 5 डिग्री तक गिर गया. पहलगाम, जो घाटी के मुख्य टूरिस्ट जगहों में से एक है, वहां तापमान माइनस 4.6 और काजीगुंड में माइनस 3.4 रहा. हालांकि, गुलमर्ग तुलनात्मक रूप से थोड़ा गर्म रहा.
जोजिला दर्रे सबसे ज्यादा ठंड
सबसे खराब हालात जोजिला दर्रे पर महसूस किए गए, जहां लगातार तीसरे दिन कंपा देने वाला माइनस 16 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया. उत्तरी कश्मीर में कुपवाड़ा का तापमान माइनस 4, बांदीपोरा का माइनस 4.2 और राफियाबाद का माइनस 5 डिग्री तक गिर गया.
मध्य कश्मीर के जिलों में भी ऐसे ही हालात रहे, बडगाम का माइनस 4.2, गंदेरबल का माइनस 2.8 और सोनमर्ग का माइनस 3.1 रहा. दक्षिणी कश्मीर में, कुलगाम का तापमान माइनस 2.2 रिकॉर्ड किया गया, जबकि कोकरनाग घाटी में माइनस 1.4 के साथ सबसे हल्का इलाका रहा.
जम्मू तक ठंड की लहर
ठंड की लहर जम्मू इलाके तक पहुंच गई, जहां कई इलाकों में टेम्परेचर नॉर्मल से कम रहा. बनिहाल में टेम्परेचर माइनस 0.7 डिग्री पर पहुंच गया, जबकि भद्रवाह में 0.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. बटोटे और रामबन जैसे ऊंचाई वाले शहरों में टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री के बीच रहा.
जम्मू के मैदानी इलाकों में मौसम थोड़ा हल्का रहा, लेकिन नॉर्मल से अधिक ठंडा रहा. जम्मू शहर में टेम्परेचर 8.8 डिग्री, उधमपुर में 6 डिग्री और कटरा में 8.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. राजौरी में 2.6 डिग्री और सांबा में 3.9 डिग्री रहा. लद्दाख में कड़ाके की सर्दी जारी रही. लेह में टेम्परेचर माइनस 8.2 डिग्री, कारगिल में माइनस 9 डिग्री और नुबरा में माइनस 6.8 डिग्री रहा.
मौसम विभाग ने कहा कि अगले कुछ दिनों तक मौसम सूखा रहने की संभावना है, जिससे पूरे इलाके में रात के टेम्परेचर में और गिरावट आ सकती है.
