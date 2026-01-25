ETV Bharat / bharat

जम्मू कश्मीर : ताजा बर्फबारी से सड़क और रेल यातायात बाधित, श्रीनगर एयरपोर्ट पर उड़ानों पर कोई असर नहीं

अनंतनाग जिले के काजीगुंड में भारी बर्फबारी के बाद बर्फ से ढकी पटरियों गुजरती ट्रेन ( PTI )

अधिकारियों के अनुसार, ट्रेन नंबर 74626, जो बारामूला से बनिहाल के लिए सुबह 07:00 बजे निकलने वाली थी, खराब मौसम की वजह से बडगाम में ही रोक दी गई.

तीन ट्रेनें कैंसिल नोटम पिछले पांच दिनों से चालू है और दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह पूरे होने तक लगा रहेगा. इस बीच, इंडियन रेलवे ने भारी बर्फबारी के कारण बारामूला से बनिहाल रेल लाइन सेक्शन पर तीन ट्रेनें कैंसिल कर दी हैं.

फ्लाइट ऑपरेशन सामान्य एयरपोर्ट के डायरेक्टर जावेद अंजुम ने कहा कि फ्लाइट ऑपरेशन सामान्य हैं, और ताजी बर्फबारी की वजह से कोई फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई है. हालांकि, उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह से पहले सुरक्षा के तौर पर दिल्ली में नोटिस टू एयरमेन (NOTAM) की वजह से श्रीनगर आने-जाने वाली तीन फ्लाइट कैंसिल कर दी गई हैं.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कहा कि घाटी के कई मैदानी इलाकों में बर्फबारी हुई, जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई. इस वजह से रेलवे अधिकारियों को कुछ तय ट्रेनें कैंसिल करनी पड़ीं. लेकिन श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बिना किसी रुकावट के जारी रहा.

श्रीनगर: कश्मीर में रविवार को कई जगहों पर हल्की से मध्यम बर्फबारी हुई. इससे सड़क और रेल यातायात पर असर पड़ा, जबकि फ्लाइट ऑपरेशन सामान्य रूप से जारी रहा.

इसी तरह, बारामूला से बनिहाल जाने वाली ट्रेन नंबर 74614, जो सुबह 07:10 बजे निकलने वाली थी, उसे बडगाम में शॉर्ट-टर्मिनेट कर दिया गया. बनिहाल से बारामूला जाने वाली ट्रेन नंबर 74615 को भारी बर्फबारी की वजह से उस दिन के लिए कैंसिल कर दिया गया, जिससे सेक्शन पर ट्रैक और ऑपरेशनल सेफ्टी पर असर पड़ा.

श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग तीसरे दिन भी बंद

श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग रविवार को लगातार तीसरे दिन बंद रहा. वहीं श्रीनगर-लेह हाईवे और मुगल रोड पर कश्मीर से जम्मू जाने वाला रोड ट्रैफिक, जो कश्मीर को पुंछ और राजौरी के पीर पंजाल जिलों से जोड़ता है, इन हाईवे के बंद होने की वजह से रुका हुआ है.

अधिकारियों ने बताया कि बर्फबारी के बाद फिसलन और लैंडस्लाइड के खतरे की वजह से श्रीनगर-जम्मू नेशनल हाईवे आज बंद है. अधिकारियों ने कहा, "हाईवे पर सिर्फ़ फंसे हुए वाहनों को ही काज़ीगुंड की ओर जाने दिया गया."

शुक्रवार को भारी बर्फबारी के कारण सड़क बंद होने के बाद से 270 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं. यातायात पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘बर्फ हटाने का काम जारी होने के कारण राजमार्ग अब भी बंद है. कुलगाम जिले में राजमार्ग के आसपास ताजा बर्फबारी हो रही है, इसलिए राजमार्ग को फिर से खोलने में कुछ समय लग सकता है.’’

उमर अब्दुल्ला ने स्कीइंग का लिया आनंद

वहीं गुलमर्ग में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्कीइंग का आनंद लिया. इस अवसर पर उन्होंने कहा, "मैं जम्मू और कश्मीर में अच्छी बर्फबारी के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं. मैं यहां सभी सुविधाओं और हो रहे रेस्टोरेशन के काम को देखने आया हूं. बर्फबारी की वजह से टूरिस्ट की संख्या बढ़ गई है. हमें 26-27 जनवरी को और बर्फबारी की उम्मीद है. हम इस साल खेलो इंडिया विंटर गेम्स को और बेहतर तरीके से ऑर्गनाइज़ कर पाएंगे..."

