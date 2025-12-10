ETV Bharat / bharat

Jammu Kashmir Weather: कड़ाके की ठंड ने कश्मीर को आगोश में लिया

श्रीनगर में न्यूनतम तापमान माइनस 1.9 डिग्री सेल्सियस रहा. जोजिला दर्रा माइनस 18 डिग्री के साथ सबसे ठंडा स्थान रहा. ( ANI )

कुलगाम और गंदेरबल में थोड़ी कम ठंड थी, लेकिन फिर भी तापमान शून्य से 0.6 डिग्री और शून्य से 0.9 डिग्री नीचे रहा.

काजीगुंड और सोनमर्ग दोनों माइनस 1.6 डिग्री पर रहे. यहां तक ​​कि कोकेरनाग और अवंतीपोरा जैसे सामान्य रूप से हल्के रहने वाले इलाकों में भी तापमान शून्य से 1.8 डिग्री नीचे चला गया.

मध्य और दक्षिण कश्मीर में, बडगाम माइनस 3.0 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि पंपोर, बांदीपोरा और अनंतनाग में न्यूनतम तापमान माइनस 2.5 से माइनस 2.6 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया.

बारामूला में पारा माइनस 4.5 डिग्री तक गिर गया. पहलगाम और श्रीनगर एयरपोर्ट का न्यूनतम तापमान माइनस 3.6 डिग्री रहा.

कुपवाड़ा माइनस 4.2 डिग्री के साथ उसके ठीक पीछे रहा, जबकि शोपियां माइनस 4.3 डिग्री पर आ गया.

श्रीनगर: कश्मीर घाटी में बुधवार सुबह फिर से बर्फीली ठंड रही और तापमान में लगातार गिरावट जारी रही. श्रीनगर में न्यूनतम तापमान माइनस 1.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं ऊंचाई वाला जोजिला दर्रा माइनस 18.0 डिग्री के साथ सबसे ठंडा स्थान रहा. मौसम विभाग के श्रीनगर केंद्र के अनुसार गुलमर्ग माइनस 5.5 डिग्री पर रहा.

जम्मू क्षेत्र में रात का तापमान तुलनात्मक रूप से हल्का रहा. जम्मू शहर में 8.4 डिग्री और इसके हवाईअड्डा स्टेशन में भी इसी तरह का 8.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. कटरा 9.5 डिग्री के साथ संभाग में सबसे गर्म रहा.

वहीं, सांबा जैसे ठंडे शहरों में 3.3 डिग्री और राजौरी में 2.0 डिग्री तापमान रहने से मैदानी इलाकों में भी सर्दी के स्थिर आगमन का संकेत मिलता है. जम्मू में भद्रवाह 0.8 डिग्री के साथ सबसे ठंडा रहा.

बनिहाल, रामबन, बटोटे, रियासी, डोडा और किश्तवाड़ में तापमान 5 से 6.5 डिग्री के बीच रहा. नुब्रा वैली में सबसे कम तापमान माइनस 2.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जिससे यह इलाका पूरी तरह से सबजीरो कंडीशन में है.

आज के लिए, IMD का अनुमान है कि तापमान कम से कम माइनस 2 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा 11 डिग्री तक गिर सकता है. दिन की शुरुआत में आसमान ज़्यादातर साफ रहेगा, हालांकि शाम या रात में कुछ बादल छाए रहने की उम्मीद है. मौसम की कोई खराब चेतावनी जारी नहीं की गई है.

11 दिसंबर को, कम से कम तापमान और गिरकर माइनस 3 डिग्री तक पहुंचने की उम्मीद है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा तापमान 11 डिग्री के आसपास रह सकता है.

शाम या रात तक थोड़े बादल छाए रहने से पहले दिन की शुरुआत में आसमान ज़्यादातर साफ रहेगा. इसी तरह, 12 दिसंबर को, IMD ने कम से कम माइनस 2 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा 11 डिग्री के करीब तापमान का अनुमान लगाया है.

दिन की शुरुआत में थोड़े बादल छाए रहने की संभावना है, जिसके बाद दोपहर या शाम को आमतौर पर बादल छाए रहेंगे. 13 दिसंबर को, तापमान कम से कम माइनस 2 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा 11 डिग्री के आसपास स्थिर रहने की उम्मीद है.

शुरुआत में आसमान में थोड़े बादल छाए रहेंगे और दिन चढ़ने के साथ आमतौर पर बादल छाए रह सकते हैं, कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है.