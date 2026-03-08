ETV Bharat / bharat

कश्मीर के नेत्रहीन इरफान लोन ने पास की सिविल सेवा परीक्षा, संघर्षों से भरा रहा सफर

बांदीपोरा निवासी नेत्रहीन इरफान लोन जम्मू-कश्मीर के उन 16 उम्मीदवारों में से हैं जिन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 पास की है.

Jammu Kashmir Visually impaired candidate clears UPSC civil services exam
इरफान अहमद लोन (ETV Bharat)
मुअज्जम मोहम्मद

नायदखाई (बांदीपोरा): जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा जिले के नायदखाई के मंजपोरा गांव में, जो कभी कुशल कालीन बुनकरों के लिए जाना जाता था, एक नई पटकथा लिखी जा रही है. नेत्रहीन इरफान अहमद लोन प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं.

उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, "मैं नौकरी कर रहा था और मैं पैसे के मामले में मजबूत हूं. लेकिन मैं यह संदेश देना चाहता था कि एक अंधा व्यक्ति भी UPSC परीक्षा पास कर सकता है."

30 वर्षीय इरफान ने बताया कि उन्होंने सबसे पहले अपने पिता को नई दिल्ली से फोन किया, जहां वे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (LIC) में असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के तौर पर काम करते हैं. जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स करने के बाद उन्होंने यह नौकरी जॉइन की थी.

इरफान अहमद लोन का परिवार
इरफान अहमद लोन का परिवार (ETV Bharat)

लोन जम्मू और कश्मीर के उन 16 उम्मीदवारों में से हैं जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा 2025 पास की है. 2011 में शाह फैसल के सिविल सेवा परीक्षा में पहला स्थान हासिल करने के बाद से, इस इलाके के कई लोगों को सिविल सेवा में करियर बनाने की प्रेरणा मिली है.

लेकिन लोन का कारनामा असाधारण है क्योंकि उनकी यात्रा शारीरिक और व्यक्तिगत संघर्षों से भरी थी. उन्होंने कहा, "यह एक अहम सफर था और मैंने इस बार परीक्षा पास करने के लिए यह सफर तय किया था. मेरे परिवार, टीचर और दोस्तों की हिम्मत और तारीफ ने मुझे इसे पास करने में मदद की."

लोन परिवार को बधाई देने पहुंचे लोग
लोन परिवार को बधाई देने पहुंचे लोग (ETV Bharat)

इरफान लोन के पिता मजदूर हैं और खेती-किसानी करते हैं और मां गृहिणी थीं. उन पर मुसीबत तब आई जब साथ में पढ़ने वाले लड़के ने उनकी आंख में नुकीली पेंसिल चुभो दी, जिससे उनकी एक आंख की रोशनी चली गई. सात साल की उम्र में एक स्थानीय स्कूल में दाखिला लेने के एक महीने के अंदर ही यह घटना हुई थी.

उनके पिता बशीर अहमद लोन उन्हें इलाज के लिए नई दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) ले गए. 55 साल के बशीर ने कहा, “हमने दिल्ली में दो साल बिताए, क्योंकि उसकी आंखों की 25 सर्जरी हुईं, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आ सकी. वह मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था."

बशीर अहमद लोन शनिवार सुबह अपने घर पर आने वाले मेहमानों के लिए लगाए गए एक बड़े टेंट में बैठे थे.

लोन परिवार को बधाई देने वालों का लगा तांता
नायदखाई (Naidkhai) में, जो हाथ से कालीन बुनने के काम में गिरावट के बाद उससे दूर जा रहा है, इरफान लोन रातों-रात बदलाव का प्रतीक बन गए हैं. ईरान के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शनों की वजह से लगी पाबंदियों के बाद शुक्रवार शाम को घाटी में हाई-स्पीड मोबाइल इंटरनेट फिर से शुरू हो गया, फिर भी उनकी सफलता की चर्चा आस-पास और दूर के गांवों तक पहुंच गई, जिससे लोन परिवार से मिलने वालों का तांता लग गया.

बशीर अहमद लोन ने कहा, "इमोशनल और पैसे की तंगी के वर्षों बाद मिली खुशी को बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं उन वर्षों में मैंने अपनी पत्नी को भी खो दिया. लेकिन मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और अपने बेटे को सबसे अच्छी पढ़ाई-लिखाई देना चाहता था."

बशीर खुद 8वीं क्लास पास हैं, और कश्मीर में स्पेशल बच्चों के लिए बने स्कूलों को ढूंढते थे, लेकिन वहां की कम सुविधाओं से वे निराश हो गए थे. फिर उन्हें एक पड़ोसी मिला जिसका बच्चा भी देखने में कमजोर था और उन्होंने उसे घर से दूर देहरादून में मॉडल स्कूल फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड में एडमिशन दिलाने का सुझाव दिया.

लेकिन, पहले साल पोस्ट से भेजा गया हाथ से लिखा हुआ पत्र और मोबाइल टेलीफोनी की कमी के कारण स्कूल तक नहीं पहुंच सका.

उन्होंने कहा, "मैंने अगले साल भी यही प्रक्रिया अपनाई और हाथ से फॉर्म जमा किया. इसका बहुत नुकसान हुआ. मैंने अपने बेटे की पढ़ाई और इलाज के लिए अपनी 12 कनाल पुश्तैनी जमीन बेच दी. लेकिन मैं यह दिन देखकर खुश हूं जब उसने न सिर्फ मुझे गर्व महसूस कराया है बल्कि सभी के लिए प्रेरणा भी बन गया है."

बशीर अहमद की बेटी शाबिया बशीर क्लास 11 में पढ़ती हैं. शाबिया अपने भाई की सफलता से प्रेरित है क्योंकि वह भविष्य में अपने भाई की नकल करना चाहती है.

