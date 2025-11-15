ETV Bharat / bharat

इस साल वैष्णो देवी मंदिर आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 25 लाख कम रहने की उम्मीद

एक अधिकारी ने कहा, प्रयागराज महाकुंभ मेला के समाप्त होने के बाद, हमारी तीर्थयात्रा में वृद्धि हुई, लेकिन दुर्भाग्य से पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ और उसके बाद भारत-पाकिस्तान संघर्ष हुआ, जिससे तीर्थयात्रा का मुख्य सीजन प्रभावित हुआ और जून तक बहुत कम तीर्थयात्री मंदिर आ रहे थे."

श्राइन बोर्ड के अधिकारियों ने ईटीवी भारत को बताया कि इस साल तीर्थयात्रा में गिरावट प्रयागराज महाकुंभ मेला 2025 से ही शुरू हो गई थी, जिसके कारण लोग वहां चले गए और तीर्थयात्रियों की संख्या में कमी आई.

जम्मू: इस साल वैष्णो देवी तीर्थयात्रा को कई कारणों से बड़ा झटका लगा है और इसका असर त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित गुफा मंदिर में आने वाले तीर्थयात्रियों पर भी दिखाई दे रहा है. माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (SMVDSB) के अनुसार, इस साल अब तक मंदिर में आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 6.1 मिलियन से कुछ अधिक थी, जबकि पूर्व में नवंबर के अंत तक 8 से 9 मिलियन तक रहती थी.

उन्होंने कहा, "भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान भी लगभग 5000 तीर्थयात्री तीर्थस्थल पर आते थे और युद्ध के बाद जब हालात सामान्य हो गए तो लोग फिर से बड़ी संख्या में आने लगे. लेकिन मानसून के मौसम और अगस्त तथा सितंबर के महीने में भारी बारिश के कारण भूस्खलन में कुछ तीर्थयात्रियों की मृत्यु भी हो गई, जिससे तीर्थयात्रा को झटका लगा और इसे 25 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया, जो भी गिरावट का एक बड़ा कारण है."

भारी बारिश का तीर्थयात्रा पर असर

भारी बारिश के दौरान, रेलवे के बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा और जम्मू तथा कटरा जाने वाली ट्रेनें भी प्रभावित हुईं. अधिकारी ने बताया, "कटरा जाने वाली कई ट्रेनें रद्द कर दी गईं और चूंकि लगभग 80 प्रतिशत तीर्थयात्री यहां ट्रेनों से पहुंचते हैं, इसलिए ट्रेन की बुकिंग न होने के कारण वे यहां नहीं आ पाए."

दर्शन के लिए आते हैं रोजाना 25000 तीर्थयात्री

प्रतिदिन हजारों तीर्थयात्री दर्शन के लिए माता वैष्णो देवी मंदिर आते हैं. अधिकारी ने कहा, "आम दिनों में 25,000 से 30,000 तीर्थयात्री यहां दर्शन के लिए आते हैं और सप्ताहांत में यह संख्या 40,000 तक पहुंच जाती है. हमें उम्मीद है कि अगले साल मार्च तक तीर्थयात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी."

श्राइन बोर्ड के अनुसार, इस साल अब तक 61,34,666 तीर्थयात्री माता वैष्णो देवी मंदिर आ चुके हैं और साल के अंत तक यह संख्या 75 लाख तक पहुंच सकती है. सालाना तीर्थयात्रियों की संख्या 1 करोड़ तक पहुंच जाती है, लेकिन इस साल यह संख्या 25 लाख कम रहेगी.

