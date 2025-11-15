ETV Bharat / bharat

इस साल वैष्णो देवी मंदिर आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 25 लाख कम रहने की उम्मीद

श्राइन बोर्ड के मुताबिक इस साल तीर्थयात्रियों में गिरावट महाकुंभ मेला से ही शुरू हो गई थी. बाद में पहलगाम हमला और भारत-पाकिस्तान संघर्ष हुआ.

Jammu-Kashmir Vaishno Devi pilgrimage faces decline this year due to multiple reasons
वैष्णो देवी मंदिर (File / ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 15, 2025 at 3:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

आमिर तांत्रे

जम्मू: इस साल वैष्णो देवी तीर्थयात्रा को कई कारणों से बड़ा झटका लगा है और इसका असर त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित गुफा मंदिर में आने वाले तीर्थयात्रियों पर भी दिखाई दे रहा है. माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (SMVDSB) के अनुसार, इस साल अब तक मंदिर में आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 6.1 मिलियन से कुछ अधिक थी, जबकि पूर्व में नवंबर के अंत तक 8 से 9 मिलियन तक रहती थी.

श्राइन बोर्ड के अधिकारियों ने ईटीवी भारत को बताया कि इस साल तीर्थयात्रा में गिरावट प्रयागराज महाकुंभ मेला 2025 से ही शुरू हो गई थी, जिसके कारण लोग वहां चले गए और तीर्थयात्रियों की संख्या में कमी आई.

एक अधिकारी ने कहा, प्रयागराज महाकुंभ मेला के समाप्त होने के बाद, हमारी तीर्थयात्रा में वृद्धि हुई, लेकिन दुर्भाग्य से पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ और उसके बाद भारत-पाकिस्तान संघर्ष हुआ, जिससे तीर्थयात्रा का मुख्य सीजन प्रभावित हुआ और जून तक बहुत कम तीर्थयात्री मंदिर आ रहे थे."

उन्होंने कहा, "भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान भी लगभग 5000 तीर्थयात्री तीर्थस्थल पर आते थे और युद्ध के बाद जब हालात सामान्य हो गए तो लोग फिर से बड़ी संख्या में आने लगे. लेकिन मानसून के मौसम और अगस्त तथा सितंबर के महीने में भारी बारिश के कारण भूस्खलन में कुछ तीर्थयात्रियों की मृत्यु भी हो गई, जिससे तीर्थयात्रा को झटका लगा और इसे 25 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया, जो भी गिरावट का एक बड़ा कारण है."

भारी बारिश का तीर्थयात्रा पर असर
भारी बारिश के दौरान, रेलवे के बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा और जम्मू तथा कटरा जाने वाली ट्रेनें भी प्रभावित हुईं. अधिकारी ने बताया, "कटरा जाने वाली कई ट्रेनें रद्द कर दी गईं और चूंकि लगभग 80 प्रतिशत तीर्थयात्री यहां ट्रेनों से पहुंचते हैं, इसलिए ट्रेन की बुकिंग न होने के कारण वे यहां नहीं आ पाए."

दर्शन के लिए आते हैं रोजाना 25000 तीर्थयात्री
प्रतिदिन हजारों तीर्थयात्री दर्शन के लिए माता वैष्णो देवी मंदिर आते हैं. अधिकारी ने कहा, "आम दिनों में 25,000 से 30,000 तीर्थयात्री यहां दर्शन के लिए आते हैं और सप्ताहांत में यह संख्या 40,000 तक पहुंच जाती है. हमें उम्मीद है कि अगले साल मार्च तक तीर्थयात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी."

श्राइन बोर्ड के अनुसार, इस साल अब तक 61,34,666 तीर्थयात्री माता वैष्णो देवी मंदिर आ चुके हैं और साल के अंत तक यह संख्या 75 लाख तक पहुंच सकती है. सालाना तीर्थयात्रियों की संख्या 1 करोड़ तक पहुंच जाती है, लेकिन इस साल यह संख्या 25 लाख कम रहेगी.

यह भी पढ़ें- श्रीनगर पुलिस स्टेशन में विस्फोटः उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने घटना पर दुख व्यक्त किया

TAGGED:

VAISHNO DEVI TEMPLE
VAISHNO DEVI PILGRIMAGE DECLINE
VAISHNO DEVI PILGRIMAGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

क्‍या है एक्‍सपोर्ट प्रमोशन म‍िशन? MSME को मिलेगा बढ़ावा, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी

लाल किला विस्फोट पर यूएस बोला - भारत जांच में पूरी तरह सक्षम, हमारी मदद की जरूरत नहीं

8वां वेतन आयोग: लाखों पेंशनर्स नए वेतन पैनल के कवरेज से बाहर, AIDEF ने की ToR में संशोधन की मांग

ट्रेन के कंफर्म टिकट पर कैसे चेंज होगा नाम? किस को हो सकता है ट्रांसफर? जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.