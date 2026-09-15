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जम्मू-कश्मीरः विलेज डिफेंस गार्ड की राइफल से अचानक चली गोली, खुद हुआ जख्मी

उधमपुर (जम्मू-कश्मीर): जिले के मजालता इलाके से मंगलवार सुबह एक बड़ी खबर सामने आई है. यहां विलेज डिफेंस गार्ड (VDG) के एक सदस्य की राइफल से अचानक गोली चल गई. मिली जानकारी के अनुसार, गोली सीधे पेट में जा लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

घायल गार्ड की पहचान मजालता के चोरे पंजियां निवासी पुरुषोत्तम सिंह के रूप में हुई है. घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और प्रशासनिक अधिकारियों की मदद से घायल गार्ड को इलाज के लिए नजदीकी बिलावर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई. फिलहाल उनकी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर विस्तृत आधिकारिक जानकारी का इंतजार है.

शुरुआती तौर पर सामने आई जानकारी के मुताबिक, राइफल से मिसफायर होने (अचानक गोली चलने) की बात कही जा रही है. हालांकि, गोली किन परिस्थितियों में चली और घटना के वक्त वास्तव में क्या हुआ था, इसे लेकर स्थिति अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है.