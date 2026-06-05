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जम्मू कश्मीर को अलग राज्य बनाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का ‘दिल्ली चलो’ का आह्वान

श्रीनगर: मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की नेतृत्व में हुई विधायक दल की बैठक में संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन राज्य के दर्जे और संवैधानिक गारंटी की मांग को लेकर दिल्ली में विरोध करने का फैसला होने के एक दिन बाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ‘दिल्ली चलो’ (मार्च) का आह्वान करके विरोध-प्रदर्शन के लिए माहौल बनाना शुरू कर दिया है.

नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जारी एक पोस्टर में जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाने के लिए ‘दिल्ली चलो’ का ऐलान किया गया, जो केंद्र का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा वादा था.

केंद्र सरकार ने चुनाव के बाद राज्य का दर्जा देने का वादा किया था, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में पहली चुनी हुई सरकार के अब तक 19 महीने पूरे होने के बावजूद इसे बहाल करने में देरी की है.

दाचीगाम में विधायक और सांसद की ग्रुप फोटो के साथ लिखा था, “जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दो. हमारा राज्य. हमारे अधिकार. हमारी पहचान.”

पोस्टर में आगे कहा गया, "हम पूर्ण राज्य की मांग करते हैं, यह हमारा अधिकार है. हम लोकतंत्र के लिए खड़े हैं. यह हमारा वादा है और हम सम्मान के लिए लड़ते हैं. यह हमारी पहचान है."

बुधवार को मुख्यमंत्री अपने 42 विधायकों, निर्दलीय और सांसदों के कारवां को अपने गुपकार घर से राजधानी श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर दाचीगाम नेशनल पार्क ले गए, जो हंगुल (हिरण) के रहने की जगह के तौर पर मशहूर है.