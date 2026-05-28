श्रीनगर कोर्ट ने JKCA नोटिस पर रोक लगाई, नए चुने गए अध्यक्ष को राहत
श्रीनगर जिला अदालत ने जेकेसीए के विवादित पत्रों और बैठकों के नोटिसों पर रोक लगा दी है, जिससे निर्वाचित अध्यक्ष को बड़ी राहत मिली है.
Published : May 28, 2026 at 1:49 PM IST
श्रीनगर: श्रीनगर की एक अदालत ने जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (JKCA) के अंदर जारी विवादित पत्रों और बैठक नोटिस पर रोक लगा दी है, और बढ़ते प्रशासनिक झगड़े में नए चुने गए अध्यक्ष जाविद अहमद किताब को अंतरिम राहत दी है.
यह आदेश श्रीनगर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नामित वाणिज्यिक न्यायालय की कोर्ट ने किताब द्वारा जेकेसीए और 11 अन्य के खिलाफ दाखिल किए गए सिविल केस में पास किया. कोर्ट के रिकॉर्ड से पता चलता है कि यह केस ओरिजिनल सूट नंबर 1334/2026 के तौर पर रजिस्टर किया गया था और श्रीनगर के प्रधान जिला न्यायाधीश के समक्ष लिस्ट किया गया था.
कोर्ट के आदेश के अनुसार, 22 मई, 2026 के आंतरिक पत्र और शीर्ष परिषद की बैठक बुलाने के नोटिस पर सुनवाई की अगली तारीख तक रोक लगा दी गई है. कोर्ट ने इस मामले में उत्तरदाताओं को नोटिस भी जारी किया. अगली सुनवाई 2 जून, 2026 को तय की गई है.
यह विवाद तब हुआ जब किताब ने लंबे समय से रुके हुए चुनाव के नतीजों की घोषणा के बाद आधिकारिक तौर पर जेकेसीए अध्यक्ष का पद संभाला. सेवानिवृत्त मुख्य चुनाव आयुक्त ए.के. जोती ने 21 मई को नतीजों की आधिकारिक घोषणा की, जब सुप्रीम कोर्ट ने जेकेसीए चुनाव से जुड़े मामले में नतीजों की घोषणा पर लगी अंतरिम रोक हटा दी.
किताब ने 22 मई को श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम में कार्यभार संभाला. उनके साथ देश रतन दुबे ने उपाध्यक्ष, विवेक खजूरिया ने सचिव, वजाहत मजीद ने संयुक्त सचिव और राजन सिंह ने कोषाध्यक्ष का पद संभाला.
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ए.के. जोती की देखरेख में चुनाव हुए. मतदान प्रक्रिया पहले भी विवादों में रही था, जब कई क्लबों ने मतदाता सूची और मतदान अधिकार में गड़बड़ी का आरोप लगाया था.
सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2026 में चुनाव कराने की इजाजत दे दी थी, लेकिन नतीजों की घोषणा पर रोक लगा दी थी, लेकिन बाद में याचिकाकर्ता के अपनी अर्जी वापस लेने के बाद आदेश वापस ले लिया था.
नई चुनी गई बॉडी ने 2017 से एसोसिएशन को चलाने वाले लंबे समय से चले आ रहे प्रशासनिक व्यवस्था की जगह ली. उस साल, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने कुप्रबंध और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के बीच, उस समय की चुनी हुई बॉडी को हटा दिया और एसोसिएशन के मामलों की देखरेख के लिए कोर्ट के प्रशासक नियुक्त कर दिए.
पूर्व पुलिस अधिकारी सैयद आशिक हुसैन बुखारी ने प्रशासक के समय में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर काम किया था.
2021 में, हाई कोर्ट ने उस व्यवस्था को खत्म कर दिया और बीसीसीआई को जेकेसीए के कामकाज की देखरेख करने और चुनाव कराने का निर्देश दिया.
इसके बाद बीसीसीआई की बनाई एक सब-कमेटी ने, जिसमें मिथुन मन्हास, वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील सेठी और ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता शामिल थे, चुनाव पूरे होने तक एसोसिएशन के काम संभाले. जेकेसीए कई सालों से कानूनी और प्रशासनिक जांच के दायरे में है, जिसमें एसोसिएशन के पिछले प्रबंधन से जुड़े कथित करोड़ों रुपये के वित्तीय घोटाले की जांच भी शामिल है.
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