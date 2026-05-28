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श्रीनगर कोर्ट ने JKCA नोटिस पर रोक लगाई, नए चुने गए अध्यक्ष को राहत

श्रीनगर: श्रीनगर की एक अदालत ने जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (JKCA) के अंदर जारी विवादित पत्रों और बैठक नोटिस पर रोक लगा दी है, और बढ़ते प्रशासनिक झगड़े में नए चुने गए अध्यक्ष जाविद अहमद किताब को अंतरिम राहत दी है.

यह आदेश श्रीनगर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नामित वाणिज्यिक न्यायालय की कोर्ट ने किताब द्वारा जेकेसीए और 11 अन्य के खिलाफ दाखिल किए गए सिविल केस में पास किया. कोर्ट के रिकॉर्ड से पता चलता है कि यह केस ओरिजिनल सूट नंबर 1334/2026 के तौर पर रजिस्टर किया गया था और श्रीनगर के प्रधान जिला न्यायाधीश के समक्ष लिस्ट किया गया था.

कोर्ट के आदेश के अनुसार, 22 मई, 2026 के आंतरिक पत्र और शीर्ष परिषद की बैठक बुलाने के नोटिस पर सुनवाई की अगली तारीख तक रोक लगा दी गई है. कोर्ट ने इस मामले में उत्तरदाताओं को नोटिस भी जारी किया. अगली सुनवाई 2 जून, 2026 को तय की गई है.

यह विवाद तब हुआ जब किताब ने लंबे समय से रुके हुए चुनाव के नतीजों की घोषणा के बाद आधिकारिक तौर पर जेकेसीए अध्यक्ष का पद संभाला. सेवानिवृत्त मुख्य चुनाव आयुक्त ए.के. जोती ने 21 मई को नतीजों की आधिकारिक घोषणा की, जब सुप्रीम कोर्ट ने जेकेसीए चुनाव से जुड़े मामले में नतीजों की घोषणा पर लगी अंतरिम रोक हटा दी.

किताब ने 22 मई को श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम में कार्यभार संभाला. उनके साथ देश रतन दुबे ने उपाध्यक्ष, विवेक खजूरिया ने सचिव, वजाहत मजीद ने संयुक्त सचिव और राजन सिंह ने कोषाध्यक्ष का पद संभाला.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ए.के. जोती की देखरेख में चुनाव हुए. मतदान प्रक्रिया पहले भी विवादों में रही था, जब कई क्लबों ने मतदाता सूची और मतदान अधिकार में गड़बड़ी का आरोप लगाया था.