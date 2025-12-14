ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर: फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को लागू करने का काम ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट को सौंप गया, CM उमर अब्दुल्ला ने दी प्रतिक्रिया

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को लागू करने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जगह ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट बनाया है. इस फैसले का आदिवासी एक्टिविस्ट ने स्वागत किया है.सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने कहा कि ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अन्य ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स (रिकग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स) एक्ट, 2006 को लागू करने के लिए नोडल डिपार्टमेंट होगा.

इस संबंध में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के कमिश्नर एम राजू ने कहा कि ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से नोडल ऑफिसर होंगे. वे धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA) के तहत आने वाले शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) एक्ट, 2006 के तहत लागू करने और पहलों की प्रगति की मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग के लिए भारत सरकार के ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे.

कश्मीर में 2020 में लागू हुआ कानून

बता दें कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को 2006 में पूरे भारत में लागू किया गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर में इसे आर्टिकल 370 हटने के एक साल बाद 2020 में लागू किया गया.फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आदिवासियों और जंगल में रहने वालों को कम्युनिटी और इंडिविजुअल दो तरह की मालिकी देता है. इसे जमीनी स्तर पर लागू किया जाता है,

एक्ट के मुताबिक ग्राम सभाएं किसी जमीन को जंगल घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव पास करती हैं और फिर लिखित एप्लीकेशन देकर दावे किए जाते हैं. सभा की अध्यक्षता चेयरमैन करते हैं और इसमें कम्युनिटी के सदस्य, फॉरेस्टर, पटवारी और पंचायत सेक्रेटरी शामिल होते हैं.

ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट बनाने की मांग

गौरतलब है कि जंगल में रहने वाले लोग और उनके एक्टिविस्ट इस कानून को आसानी से लागू करने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जगह ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट बनाने की मांग कर रहे थे. यह एक्ट सबूत पेश करने और एक्ट के तहत कानूनी जरूरतों को पूरा करने के बाद आदिवासियों को जमीन के अधिकार देता है.