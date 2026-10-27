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जम्मू-कश्मीर कैबिनेट में फेरबदल: CM उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट में 4 नए मंत्रियों ने ली शपथ

जम्मू-कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट में 4 नए मंत्रियों ने शपथ ली ( ETV Bharat )

By Moazum Mohammad 3 Min Read

श्रीनगर: मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अगुवाई वाली जम्मू-कश्मीर कैबिनेट में मंगलवार को चार नए मंत्रियों ने शपथ ली. नेशनल कॉन्फ्रेंस की विधायक शमीमा फिरदौस, अली सागर, मीर सैफुल्लाह और अल्ताफ कालू ने मंत्री पद की शपथ ली.

लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यहां लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह में नए शामिल मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. इस दौरान आयोजित समारोह में बड़े नेता और अधिकारी शामिल हुए. यह विस्तार नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के सत्ता में दो साल पूरे होने पर हुआ. सूत्रों के हवाले से ईटीवी भारत ने पिछले हफ्ते बताया था कि फेरबदल में मंत्री जावेद राणा और सतीश शर्मा को हटाए जाने की उम्मीद है.

उन्ही सूत्रों ने मंगलवार को पुष्टि की कि सतीश शर्मा को हटा दिया गया है, जबकि यह देखना बाकी है कि नए लोगों के लिए जगह बनाने के लिए जावेद राणा या किसी अन्य मंत्री को हटाया जाएगा या नहीं. नए मंत्रियों को नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरशिप से देर रात कॉल आए. कुपवाड़ा से चार बार के विधायक सैफुल्लाह ने कैबिनेट में शामिल करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट को धन्यवाद दिया. जम्मू-कश्मीर में 90 सदस्यों वाली विधानसभा है और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अनुसार, विधानसभा की कुल संख्या का केवल 10 प्रतिशत ही कैबिनेट बना सकता है. मुख्यमंत्री को छोड़कर, सरकार में ज़्यादा से ज़्यादा आठ मंत्री शामिल किए जा सकते हैं. राज्य का दर्जा न होने की वजह से कांग्रेस ने सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया.