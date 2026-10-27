जम्मू-कश्मीर कैबिनेट में फेरबदल: CM उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट में 4 नए मंत्रियों ने ली शपथ
नए मंत्रियों में शमीमा फिरदौस, अली सागर, मीर सैफुल्लाह और अल्ताफ कालू शामिल हैं.
Published : October 27, 2026 at 9:28 AM IST
श्रीनगर: मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अगुवाई वाली जम्मू-कश्मीर कैबिनेट में मंगलवार को चार नए मंत्रियों ने शपथ ली. नेशनल कॉन्फ्रेंस की विधायक शमीमा फिरदौस, अली सागर, मीर सैफुल्लाह और अल्ताफ कालू ने मंत्री पद की शपथ ली.
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यहां लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह में नए शामिल मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. इस दौरान आयोजित समारोह में बड़े नेता और अधिकारी शामिल हुए. यह विस्तार नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के सत्ता में दो साल पूरे होने पर हुआ. सूत्रों के हवाले से ईटीवी भारत ने पिछले हफ्ते बताया था कि फेरबदल में मंत्री जावेद राणा और सतीश शर्मा को हटाए जाने की उम्मीद है.
उन्ही सूत्रों ने मंगलवार को पुष्टि की कि सतीश शर्मा को हटा दिया गया है, जबकि यह देखना बाकी है कि नए लोगों के लिए जगह बनाने के लिए जावेद राणा या किसी अन्य मंत्री को हटाया जाएगा या नहीं. नए मंत्रियों को नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरशिप से देर रात कॉल आए. कुपवाड़ा से चार बार के विधायक सैफुल्लाह ने कैबिनेट में शामिल करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट को धन्यवाद दिया.
जम्मू-कश्मीर में 90 सदस्यों वाली विधानसभा है और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के अनुसार, विधानसभा की कुल संख्या का केवल 10 प्रतिशत ही कैबिनेट बना सकता है. मुख्यमंत्री को छोड़कर, सरकार में ज़्यादा से ज़्यादा आठ मंत्री शामिल किए जा सकते हैं. राज्य का दर्जा न होने की वजह से कांग्रेस ने सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया.
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक दिन पहले जम्मू-कश्मीर कांग्रेस प्रेसिडेंट तारिक हामिद कर्रा से संपर्क किया और उन्हें कैबिनेट में जगह देने का ऑफर दिया. पता चला कि कर्रा ने शामिल होने से इनकार कर दिया और सरकार को अपना समर्थन दोहराया.
इस विस्तार से रूलिंग पार्टी के कई विधायक नाराज हैं. नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर एमएलए मुबारिक गुल ने कहा कि वह 20 शपथ समारोह में शामिल हो चुके हैं, लेकिन चार बार के विधायक होने के बावजूद उन्हें फिर से हटा दिया गया है. शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए विधायक अब्दुल मजीद लारमी ने बाद में रिपोर्टरों से कहा कि वह 'दुखी' हैं क्योंकि वह मंत्री पद के हकदार थे, लेकिन उन्होंने पार्टी लीडरशिप के फैसले से 'संतुष्टि' जताई.
अब्दुल्ला ने पिछले हफ्ते उपराज्यपाल सिन्हा से मुलाकात के बाद फेरबदल की घोषणा की थी. उन्होंने तब कहा था कि शपथ लेने वाले मंत्रियों की लिस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला से सलाह करके पहले ही फाइनल कर ली गई थी. उन्होंने अपनी पार्टी के विधायकों को मंत्री पद के लिए लॉबिंग न करने की भी सलाह दी थी, और उनसे कहा था कि वे बढ़ी हुई कैबिनेट में जगह पाने के लिए 'दरवाजे न खटखटाएं'.
अब्दुल्ला ने 24 अक्टूबर को कहा, 'प्लीज मुझे व्हाट्सऐप मैसेज न भेजें. मुझे लंबे व्हाट्सऐप मैसेज मिल रहे हैं जिनमें बायो-डेटा और लंबी कहानियां हैं जैसा कि मैं उन्हें जानता ही नहीं हूं. शपथ ग्रहण होने तक प्लीज सब्र रखें. हर किसी को अपनी किस्मत का पता चल जाएगा.'