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देश की सीमा पर स्थित अंतिम गांव सिमरी, ऑपरेशन सिंदूर के समय गूंजी तोपों की आवाज लोगों के जहन में

अगर यहां पर नदी का तेज बहाव नहीं होता, तो एक छोर से दूसरे छोर तक के लोग आपसे में एक-दूसरे को जोर से चिल्लाकर अपनी बात बता सकते थे. गांव की नदी यह भी याद दिलाती है कि यह एक विभाजित भूमि है.

सीमा के पहाड़ी गांव में लोगों का जीवन काफी कठिन होता है. (PTI)

वहीं कई लोग तो सिर्फ यह कहकर आगे बढ़ जाते हैं कि उनको महज पहाड़ी भाषा ही समझ में आती है. भारत के अंतिम छोर के सिमरी गांव की आबादी महज 500 है और यहां पर करीब 80 घर हैं. इतना ही नहीं यहां पारंपरिक मिट्टी और लकड़ी के मकानों के अलावा करीब एक दर्जन आधुनिक कंक्रीट की इमारतें भी हैं.

गांव में रोजमर्रा की जिंदगी भले ही पटरी पर लौट आई है लेकिन यहां पर बाहर से आने वाले लोगों का स्वागत खामोशी के अलावा अविश्वास के भाव लिए होता है.

हालांकि एक साल बीत चुके हैं, बावजूद इसके श्रीनगर से करीब 180 किलोमीटर दूर तंगधार सेक्टर में शमशबरी पर्वतमाला की तलहटी में बसे इस खूबसूरत गांव में जैसे एक सन्नाटा पसरा हुआ है.

सेना की यह कार्रवाई पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में की गई थी. इस दौरान भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए अभियान का आगाज किया था, जिसे ‘ऑपरेशन सिंदूर’ नाम दिया गया था.

प्रकृति के गोद में पहाड़ों से घिरे इस गांव से भारतीय सेना ने छह-सात मई 2025 की रात को कृष्णा गंगा नदी के पार गोलों को दागा था.

खास बात यह है कि जम्मू-कश्मीर के सिमरी गांव से होकर बहने वाली नदी इसको दो हिस्सों में बांटती है, जिसके एक तरफ भारत और दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है. ग्राउंड जीरो की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर के समय सिमरी गांव ही होता.

सिमरी (कश्मीर घाटी) : भारत की सीमा के करीब स्थित जम्मू कश्मीर के सिमरी गांव के लोग एक साल बाद भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गूंजी तोप के गोलों की आवाज को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं.

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यहां के लोगों ने अपने सिर के ऊपर से गुजरने वाले आग के तूफान को महसूस किया है. इस बारे में गुलाम कादिर ने बताया कि हमने युद्ध के बारे में सिर्फ सुना ही नहीं है बल्कि गोले आसमान में बरसते देखकर हमने उसको भी महसूस किया है.

कादिर के मुताबिक गोलेबारी की पहली रात के बाद कुछ दिन तक बंकर ही हमारा आशियाना थे. उन्होंने अपने गांव पर गर्व जताया. वहीं गांव के स्थानीय माध्यमिक विद्यालय को मतदान केंद्र संख्या एक के रूप में नामित किया गया है. यहां के भवन में हाथ से लिखा एक नारा लिखा है, ‘लोकतंत्र यहीं से शुरू होता है’.

सिमरी गांव में स्थित दुकान (PTI)

कादिर ने देश के आखिरी गांव का निवासी होने पर कहा, “अब आपको समझ आ गया होगा कि हमारा गांव देश का पहला गांव है और हम देश में लोकतंत्र के मशालवाहक हैं.”

उन्होंने कहा, “यह स्कूल सिमरी के लोगों के जज्बे का प्रतीक है. यहां सुरक्षा बाड़ द्वारा देश के बाकी हिस्सों से भौगोलिक रूप से अलग होने के बाद भी यहां के लोग अपने आप को देश के लोकतंत्र के प्राथमिक संरक्षक मानते हैं. यह गांव मुख्य रूप से क्षेत्र में तैनात सेना के जवानों पर निर्भर है और कई लोग उनके लिए मजदूर के रूप में भी काम करते हैं.

सिमरी गांव में जीवन रोजमर्रा की नीरसता और इस डर के बीच संतुलन बनाता है कि उनके गांव का सुदूर होना ही उन्हें संघर्ष का केंद्र है.

वहीं गांव के ही इकबाल ने कहा कि उनके लिए सीमा पार से आने वाले ड्रोन, गोलाबारी से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण थे. इस दौरान सेना ने ड्रोन की घुसपैठ रोकने के लिए कई बार गोलीबारी की.

प्रकृति के गोद में बसे गांव में जाती बच्ची. (PTI)

इकबाल के अनुसार, “कुछ ड्रोन हमारे इलाके में गिरे लेकिन सेना ने उन्हें सफलतापूर्वक हटा दिया.” उस समय के दिनों मेंराहत प्रदान करने के लिए उन्होंने सेना की प्रशंसा की.

बता दें कि सीमा पर्यटन योजना के तहत विकसित किए गए टीटवाल क्षेत्र से आठ किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस गांव तक पहुंचना सुगम नहीं है.

यहां पर भूस्खलन का डर हमेशा बना रहता है. इसके अलावा आसपास की ढलानों से तेज गति से बहता पानी अक्सर खतरनाक होता है. साथ ही यहां पर बोली जाने वाली भाषा पहाड़ी है और यहां की संस्कृति व रीति-रिवाज के हिसाब से कश्मीर के मुख्य भूभाग या उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले से अलग है.

गौरतलब है कि भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ कार्रवाई में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नौ आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए थे, जिनमें करीब 100 आतंकवादी मारे गए थे.

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