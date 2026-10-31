"'बिना दांत के शेर' बनीं CBI और ACB, बड़े 'मगरमच्छों' पर हाथ डालने से बच रहीं": RTI कार्यकर्ता के सनसनीखेज आरोप
जम्मू कश्मीर के आरटीआई कार्यकर्ता बलविंदर सिंह ने सीबीआई और एसीबी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं.
Published : October 31, 2026 at 3:06 PM IST
जम्मू: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और जम्मू-कश्मीर का भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) सरकार के प्रभावशाली लोग जो कथित रूप से भ्रष्टाचार में शामिल हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं. यह बात जम्मू के सूचना का अधिकार (RTI) कार्यकर्ता बलविंदर सिंह ने 'ईटीवी भारत' से बातचीत के दौरान कहीं.
बलविंदर सिंह ने कहा- "बिना दांत के शेर (दंतविहीन बाघ) बन चुके हैं, और इसीलिए वे सरकार के उन बड़े मगरमच्छों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं जो भ्रष्टाचार के बड़े मामलों में शामिल हैं." उन्होंने साफ किया कि सीबीआई और एसीबी के अधिकारी कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए हैं.
सिंह ने कहा, "साल 2022 में, मैंने गवर्नमेंट ई-मार्केटिंग खरीद में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. मैंने बाजार की मौजूदा कीमतों से अधिक दाम पर की गई खरीदारियों में अनियमितताओं के दस्तावेजी सबूत भी सौंपे थे, लेकिन एसीबी ने 19 सितंबर 2022 को केवल एक अलर्ट नोट जारी करके छोड़ दिया."
RTI कार्यकर्ता ने आगे कहा, "इसके अलावा, मैंने जुलाई महीने में जम्मू नगर निगम द्वारा पेविंग ब्लॉक (फर्श की टाइलें) लगाने में घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी. मैंने इस सामग्री की औचक जांच और प्रयोगशाला टेस्टिंग कराने की मांग की थी, लेकिन किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई."
उन्होंने सीबीआई और एसीबी के काम करने के तरीके की कड़ी आलोचना की. उन्होंने कहा कि पुख्ता दस्तावेजी सबूत दिए जाने के बावजूद सीबीआई के लोग भी किसी बड़े अधिकारी या प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार नहीं हैं.
सिंह ने कहा, "मैं जब भी एसीबी या सीबीआई के पास गया, तो अधिकारियों ने मुझसे किसी अधिकारी को रंगे हाथों पकड़वाने के लिए कहा. इसका मतलब यह है कि वे पटवारी, शिक्षक या छोटे पदों पर बैठे लोगों को तो जाल में फंसाना चाहते हैं, लेकिन बड़े मगरमच्छों पर हाथ नहीं डालना चाहते."
उन्होंने आगे कहा, "मैं उन युवाओं से, जो सामाजिक कार्यकर्ता बनने में रुचि रखते हैं, अनुरोध करूंगा कि वे अपने लिए कुछ और काम ढूंढ लें, क्योंकि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए वे कुछ भी बदल नहीं पाएंगे. मैं पिछले 20 सालों से एक्टिविज्म कर रहा हूं और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एक-एक विवरण इकट्ठा कर रहा हूं, लेकिन उन्हें सिर्फ एक अलर्ट नोट देकर छोड़ दिया जाता है."
आरटीआई कार्यकर्ता ने इसके लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (Prevention of Corruption Act 1988) की धारा 17ए (Section 17A) को जिम्मेदार ठहराया. इस धारा को 2018 में संशोधन के बाद कानून में जोड़ा गया था.
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