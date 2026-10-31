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"'बिना दांत के शेर' बनीं CBI और ACB, बड़े 'मगरमच्छों' पर हाथ डालने से बच रहीं": RTI कार्यकर्ता के सनसनीखेज आरोप

RTI कार्यकर्ता बलविंदर सिंह. ( ETV Bharat )

जम्मू: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और जम्मू-कश्मीर का भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) सरकार के प्रभावशाली लोग जो कथित रूप से भ्रष्टाचार में शामिल हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं. यह बात जम्मू के सूचना का अधिकार (RTI) कार्यकर्ता बलविंदर सिंह ने 'ईटीवी भारत' से बातचीत के दौरान कहीं.

बलविंदर सिंह ने कहा- "बिना दांत के शेर (दंतविहीन बाघ) बन चुके हैं, और इसीलिए वे सरकार के उन बड़े मगरमच्छों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं जो भ्रष्टाचार के बड़े मामलों में शामिल हैं." उन्होंने साफ किया कि सीबीआई और एसीबी के अधिकारी कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए हैं.