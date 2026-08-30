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जम्मू-कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती ने सरकार से हिमालयी क्षेत्र में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने की अपील की

कश्मीर में बाढ़ की फाइल फोटो ( ETV Bharat )

By Mir Farhat Maqbool 4 Min Read

श्रीनगर: नेपाल में आई भयानक बाढ़ के बाद जम्मू-कश्मीर के ग्रैंड मुफ़्ती ने भारत सरकार और जम्मू-कश्मीर सरकार से अपील की है कि वे इस आपदा को एक गंभीर चेतावनी के तौर पर लें . साथ ही हिमालय के लिए एक व्यापक इकोलॉजिकल पॉलिसी (पारिस्थितिक नीति) शुरू करें. जम्मू-कश्मीर के ग्रैंड मुफ़्ती नासिर-उल-इस्लाम फारूकी ने कहा कि यह नीति वैज्ञानिक आकलन, वहन-क्षमता (कैरीइंग-कैपेसिटी) के अध्ययन, जिम्मेदार विकास और जंगलों, नदियों व पहाड़ी आवासों के संरक्षण पर आधारित होनी चाहिए. फारूक़ी ने कहा, 'नेपाल में हो रही तबाही को सिर्फ एक अलग-थलग प्राकृतिक आपदा के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए. इसे सरकारों और समाज को हिमालयी क्षेत्र की पारिस्थितिक सीमाओं पर सोचने के लिए मजबूर करना चाहिए. हिमालय एक नाज़ुक जीवित तंत्र है. अवैज्ञानिक निर्माण, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन और क्षेत्र की क्षमता (कैरिंग कैपेसिटी) की अनदेखी पारिस्थितिक तनाव को मानवीय तबाही में बदल सकती है.' उन्होंने भारत सरकार और जम्मू-कश्मीर सरकार से आग्रह किया कि वे इसे एक गंभीर चेतावनी के तौर पर लें और हिमालय के लिए एक व्यापक इकोलॉजिकल पॉलिसी (पर्यावरण नीति) शुरू करें. उन्होंने कहा, 'हिमालय में जो कुछ भी होता है, कश्मीर उससे बेपरवाह नहीं रह सकता. हमारा पर्यावरण, जल-प्रणाली और आजीविका इन पहाड़ों की सेहत से गहराई से जुड़े हुए हैं.' उन्होंने कहा कि विकास जरूरी है, लेकिन ऐसा विकास जो पर्यावरण के आधार को ही नष्ट कर दे, वह अंततः तबाही का कारण बनता है. उन्होंने कहा, 'प्रकृति हमेशा समझौता नहीं करती. जब चेतावनियों को नजरअंदाज किया जाता है, तो प्रकृति नतीजों के जरिए जवाब देती है.' नेपाल के रसुवा में भोटे कोशी नदी में आई जानलेवा अचानक बाढ़ के कुछ दिनों बाद, रविवार को नेपाल की ओर से जारी ताज़ा जानकारी के अनुसार नेपाल और तिब्बत में मरने वालों की कुल संख्या 750 हो गई है और 3,000 से ज़्यादा लोग लापता हैं.