जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक 'शांति': 25 साल में पहली बार अक्टूबर में किसी नागरिक की मौत नहीं

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में अक्टूबर 25 वर्षों में सबसे शांतिपूर्ण और 2025 का अब तक का सबसे शांत महीना रहा. पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, इस महीने में केवल दो लोगों की हत्या की सूचना मिली. पुलिस ने बताया कि दोनों ही आतंकवादी थे. उनको सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पार घुसपैठ की कोशिश के दौरान मार गिराया. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर ईटीवी भारत को बताया, 13 और 14 अक्टूबर की दरम्यानी रात को घुसपैठ की कोशिश के दौरान माछिल सेक्टर में दोनों आतंकवादी मारे गए थे. उन्होंने कहा कि पूरे महीने में किसी भी नागरिक या सुरक्षा बल के हताहत होने की सूचना नहीं मिली, जिससे यह 2000 के बाद से सबसे शांतिपूर्ण अक्टूबर रहा. उस साल 315 लोग मारे गए थे, जिनमें 31 नागरिक, 37 सुरक्षाकर्मी और 246 आतंकवादी शामिल थे. अक्टूबर 2024 में, जम्मू-कश्मीर में 18 लोग मारे गए थे, जिनमें 10 नागरिक, दो सुरक्षा बल के जवान और छह आतंकवादी शामिल थे. अक्टूबर 2023 में 15 हत्याएं हुईं, जबकि 2022 में 16. 2000 से 2006 तक यह संख्या तीन अंकों को पार कर रही थी, और 2007 से पिछले वर्ष तक, हत्याएं हमेशा दो अंकों में ही रहीं. ETV GFX (ETV Bharat) उदाहरण के लिए, अक्टूबर 2021 में 41 हत्याएं दर्ज की गईं, जो इस दशक में सबसे अधिक हैं, जिसमें नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों में 12-12 और आतंकवादियों में 17 की बराबर संख्या थी. 2018 में, हिंसा फिर से चरम पर थी और 54 मौतें हुईं, जिनमें 13 नागरिक, 11 सुरक्षा बल के जवान और 30 आतंकवादी शामिल थे. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद अपेक्षाकृत शांत वर्षों के दौरान भी, अक्टूबर में कभी भी एक अंक में भी मौतें नहीं हुईं. ये आंकड़े सहस्राब्दी की शुरुआत से हिंसा में एक लंबी, असमान गिरावट की स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं. अक्टूबर 2000 में, जम्मू और कश्मीर में 315 लोग मारे गए, जिनमें 31 नागरिक, 37 सुरक्षा बल के जवान, 246 आतंकवादी और एक अज्ञात व्यक्ति शामिल थे. इससे भी अधिक घातक वर्ष 2001 था, जब 425 लोग मारे गए, जिनमें 95 नागरिक, 76 सुरक्षा बल के जवान और 254 आतंकवादी शामिल थे. 2002 में 265 मौतें हुईं, जिनमें 44 नागरिक, 54 सुरक्षा बल के जवान और 166 आतंकवादी शामिल थे, इस संख्या में कमी आई लेकिन यह उच्च बनी रही. 2003 में 231, 2004 में 145 तथा 2005 में 148 आतंकवादियों की हत्या के साथ, यह गिरावट जारी रही. इन वर्षों के दौरान 317 आतंकवादी मारे गए, तथा लगभग प्रतिदिन गोलीबारी और सीमा पार से घुसपैठ की घटनाएं होती रहीं. 2006 तक, कुल संख्या घटकर 111 रह गई, जिनमें 23 नागरिक, 27 सुरक्षाकर्मी और 61 आतंकवादी शामिल थे. 2007 में, यह संख्या और घटकर 84 रह गई. जिनमें 8 नागरिक, 20 सुरक्षाकर्मी और 56 आतंकवादी थे. 2008 में यह गिरावट और तेज़ हो गई, जब तीन सुरक्षाकर्मी, 43 आतंकवादी और चार नागरिक सहित 50 लोगों की मौत की सूचना मिली. फिर 2009 में, जब केवल एक नागरिक, एक सुरक्षाकर्मी और 33 आतंकवादियों सहित 35 लोग मारे गए.