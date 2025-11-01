ETV Bharat / bharat

जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक 'शांति': 25 साल में पहली बार अक्टूबर में किसी नागरिक की मौत नहीं

जम्मू कश्मीर में अक्टूबर 2025 सबसे शांत महीना रहा, क्योंकि इस महीने के दौरान केवल दो आतंकवादी मारे गए. नागरिक और सुरक्षा बल सुरक्षित रहे.

सांकेतिक तस्वीर. (PTI)
By Muhammad Zulqarnain Zulfi

Published : November 1, 2025 at 9:44 PM IST

7 Min Read
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में अक्टूबर 25 वर्षों में सबसे शांतिपूर्ण और 2025 का अब तक का सबसे शांत महीना रहा. पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, इस महीने में केवल दो लोगों की हत्या की सूचना मिली. पुलिस ने बताया कि दोनों ही आतंकवादी थे. उनको सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पार घुसपैठ की कोशिश के दौरान मार गिराया.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर ईटीवी भारत को बताया, 13 और 14 अक्टूबर की दरम्यानी रात को घुसपैठ की कोशिश के दौरान माछिल सेक्टर में दोनों आतंकवादी मारे गए थे. उन्होंने कहा कि पूरे महीने में किसी भी नागरिक या सुरक्षा बल के हताहत होने की सूचना नहीं मिली, जिससे यह 2000 के बाद से सबसे शांतिपूर्ण अक्टूबर रहा. उस साल 315 लोग मारे गए थे, जिनमें 31 नागरिक, 37 सुरक्षाकर्मी और 246 आतंकवादी शामिल थे.

अक्टूबर 2024 में, जम्मू-कश्मीर में 18 लोग मारे गए थे, जिनमें 10 नागरिक, दो सुरक्षा बल के जवान और छह आतंकवादी शामिल थे. अक्टूबर 2023 में 15 हत्याएं हुईं, जबकि 2022 में 16. 2000 से 2006 तक यह संख्या तीन अंकों को पार कर रही थी, और 2007 से पिछले वर्ष तक, हत्याएं हमेशा दो अंकों में ही रहीं.

उदाहरण के लिए, अक्टूबर 2021 में 41 हत्याएं दर्ज की गईं, जो इस दशक में सबसे अधिक हैं, जिसमें नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों में 12-12 और आतंकवादियों में 17 की बराबर संख्या थी. 2018 में, हिंसा फिर से चरम पर थी और 54 मौतें हुईं, जिनमें 13 नागरिक, 11 सुरक्षा बल के जवान और 30 आतंकवादी शामिल थे.

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद अपेक्षाकृत शांत वर्षों के दौरान भी, अक्टूबर में कभी भी एक अंक में भी मौतें नहीं हुईं. ये आंकड़े सहस्राब्दी की शुरुआत से हिंसा में एक लंबी, असमान गिरावट की स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं.

अक्टूबर 2000 में, जम्मू और कश्मीर में 315 लोग मारे गए, जिनमें 31 नागरिक, 37 सुरक्षा बल के जवान, 246 आतंकवादी और एक अज्ञात व्यक्ति शामिल थे. इससे भी अधिक घातक वर्ष 2001 था, जब 425 लोग मारे गए, जिनमें 95 नागरिक, 76 सुरक्षा बल के जवान और 254 आतंकवादी शामिल थे. 2002 में 265 मौतें हुईं, जिनमें 44 नागरिक, 54 सुरक्षा बल के जवान और 166 आतंकवादी शामिल थे, इस संख्या में कमी आई लेकिन यह उच्च बनी रही.

2003 में 231, 2004 में 145 तथा 2005 में 148 आतंकवादियों की हत्या के साथ, यह गिरावट जारी रही. इन वर्षों के दौरान 317 आतंकवादी मारे गए, तथा लगभग प्रतिदिन गोलीबारी और सीमा पार से घुसपैठ की घटनाएं होती रहीं. 2006 तक, कुल संख्या घटकर 111 रह गई, जिनमें 23 नागरिक, 27 सुरक्षाकर्मी और 61 आतंकवादी शामिल थे.

2007 में, यह संख्या और घटकर 84 रह गई. जिनमें 8 नागरिक, 20 सुरक्षाकर्मी और 56 आतंकवादी थे. 2008 में यह गिरावट और तेज़ हो गई, जब तीन सुरक्षाकर्मी, 43 आतंकवादी और चार नागरिक सहित 50 लोगों की मौत की सूचना मिली. फिर 2009 में, जब केवल एक नागरिक, एक सुरक्षाकर्मी और 33 आतंकवादियों सहित 35 लोग मारे गए.

2010 के दशक की शुरुआत में पिछले दशक की तुलना में अपेक्षाकृत शांति रही. अक्टूबर 2010 में 28 मौतें हुईं, जिनमें 24 आतंकवादी शामिल थे, जबकि 2011 में 14 आतंकवादी मारे गए. 2012, 2013 और 2014 में ये संख्याएं लगभग 11-11 के आसपास रहीं. इन वर्षों में, नागरिकों (2) की मौतें न्यूनतम रहीं, और छोटे पैमाने की मुठभेड़ों में सबसे ज़्यादा हताहत आतंकवादी (26) हुए. इन वर्षों में अक्टूबर के दौरान पांच सुरक्षाकर्मियों की भी जान गई.

ETV Bharat

हालांकि, अक्टूबर 2015 में 20 हत्याएं हुईं, जिनमें सात सुरक्षाकर्मी और 13 आतंकवादी मारे गए. अक्टूबर 2016 में भी 20 मौतें दर्ज की गईं, जिनमें पांच सुरक्षाकर्मी और 13 आतंकवादी शामिल थे, जो उसी गर्मियों में आतंकवादी कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने के बाद व्यापक अशांति के साथ हुआ था. 2017 में, यह संख्या बढ़कर 31 हो गई, जिसमें पांच नागरिक, 8 सुरक्षाकर्मी और 18 आतंकवादी मारे गए.

2018 में हिंसा और बढ़ गई, जिसमें 54 मौतें दर्ज की गईं - 13 नागरिक, 11 सुरक्षा बल के जवान और 30 आतंकवादी थे. अक्टूबर 2019 में, जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद के महीनों में, 24 मौतें हुईं, जिनमें 12 नागरिक, एक सुरक्षा बल का जवान और 11 आतंकवादी शामिल थे. अगले वर्षों में हिंसा मध्यम से लेकर उच्च स्तर तक उतार-चढ़ाव भरी रही.

अक्टूबर 2020 में 28 मौतें दर्ज की गईं, जिनमें तीन नागरिक, चार सुरक्षा बल के जवान और 21 आतंकवादी शामिल थे. इसी तरह, 2021 में 41 मौतें हुईं, जिनमें 12 नागरिक, 12 सुरक्षा बल के जवान और 17 आतंकवादी शामिल थे, जबकि 2022 और 2023 में थोड़ी कम संख्या में क्रमशः 16 मौतें हुईं, जिनमें तीन नागरिक, दो सुरक्षा बल के जवान और 11 आतंकवादी शामिल थे, और 15 मौतें हुईं, जिनमें क्रमशः दो नागरिक, एक सुरक्षा बल का जवान और 12 आतंकवादी शामिल थे.

अक्टूबर 2024 में 18 मौतें हुईं, जिनमें सबसे ज़्यादा 10 नागरिक मारे गए, जबकि पिछले साल अक्टूबर में दो सुरक्षा बल के जवान और छह आतंकवादी भी मारे गए थे. यह वर्ष, अक्टूबर 2025, सर्वोत्तम संभव अर्थों में एक विसंगति के रूप में सामने आता है। केवल दो आतंकवादी मारे गए, और एक भी नागरिक या सुरक्षा बल के सदस्य की जान नहीं गई, जिससे यह न केवल 25 वर्षों में सबसे शांतिपूर्ण अक्टूबर रहा, बल्कि 2025 का अब तक का सबसे कम हिंसक महीना भी रहा.

इस बीच, पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं कि इस वर्ष अब तक जम्मू-कश्मीर में 114 लोग मारे गए हैं, जिनमें 53 नागरिक, 20 सुरक्षाकर्मी, 40 आतंकवादी और एक अज्ञात व्यक्ति शामिल हैं.

अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष अधिकांश हिंसा दक्षिण कश्मीर के पुलवामा, शोपियां और कुलगाम जिलों और जम्मू संभाग के राजौरी और पुंछ के कुछ हिस्सों में केंद्रित रही है. पुलिस अधिकारी ने कहा, "घुसपैठ के रास्तों को खत्म करने और बचे हुए नेटवर्क को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है."

जनवरी और फरवरी में तीन-तीन हत्याएं दर्ज की गईं, मार्च में सात और अप्रैल 26 नागरिकों की मौत के साथ सबसे घातक महीना रहा. मई में सर्वाधिक 43 आतंकवादी मारे गए. तब से हिंसा में लगातार कमी आई है. जून और जुलाई में चार-चार आतंकवादी मारे गए, अगस्त में सात हत्याएं और सितम्बर में पांच आतंकवादी मारे गए.

