जम्मू-कश्मीर: नवंबर में आतंकवाद से जुड़ी सिर्फ दो हत्याएं हुईं, 5 साल में सबसे कम

जम्मू-कश्मीर पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक, नवंबर में आतंकी हमलों में किसी भी आम नागरिक या सुरक्षाकर्मी की मौत की खबर नहीं है.

Jammu Kashmir recorded only two terror-related killings in November 2025, lowest in Five Years
जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में तैनात सुरक्षा बल (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 1, 2025 at 6:40 PM IST

Updated : December 1, 2025 at 7:29 PM IST

4 Min Read
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक, केंद्र शासित प्रदेश में नवंबर में आतंकवाद से जुड़ी सिर्फ दो हत्याएं हुईं, जो पिछले पांच वर्षों में सबसे कम संख्या है. हालांकि, नवंबर में श्रीनगर के नौगाम पुलिस थाने में एक्सीडेंटल ब्लास्ट में नौ लोग मारे गए थे. पुलिस के डेटा के मुताबिक, नवंबर में किसी भी आम नागरिक या सुरक्षाकर्मी की मौत की खबर नहीं है.

आंकड़ों से पता चलता है, "नवंबर 2024 में आतंकवाद से संबंधित घटनाओं में 12 लोग मारे गए थे, जिनमें तीन आम नागरिक, आठ आतंकवादी और एक सुरक्षा बल का जवान शामिल था. नवंबर 2023 में 18 लोग मारे गए थे, जबकि नवंबर 2022 में 11 और नवंबर 2021 में 21 लोग मारे गए थे. यहां तक ​​कि नवंबर 2020 में 18 लोग मारे गए थे, जो कि तुलनात्मक रूप से शांत साल था."

जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में तैनात सुरक्षा बल
जम्मू-कश्मीर में तैनात सुरक्षा बल (ANI)

पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, "नवंबर 2023 में 13 आतंकवादी और सुरक्षा बल के पांच जवान मारे गए थे. इसी प्रकार, 2022 में 11 आतंकवादी मारे गए, 2021 में चार आम नागरिक, 16 आतंकवादी और एक सुरक्षा बल का जवान मारा गया. इसी तरह, नवंबर 2020 में दो आम नागरिक, तीन सुरक्षा बल के जवान और 13 आतंकवादी मारे गए."

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि लगातार आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन और सीमा पर अधिक चौकसी की वजह से हत्याओं में कमी आई है. उन्होंने कहा, "7 नवंबर को, नियंत्रण रेखा (LoC) के पास संदिग्ध हलचल देखकर सैनिकों ने कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी. चुनौती दिए जाने पर आतंकवादियों ने गोली चला दी और बाद में जवाबी गोलीबारी में आतंकी मारे गए."

ये आंकड़े साल की शुरुआत के ट्रेंड से भी अलग हैं. पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं कि 2025 में अब तक जम्मू-कश्मीर में आतंकी घटनाओं में 116 लोग मारे गए हैं. मरने वालों में 53 आम लोग, 20 सुरक्षाकर्मी, 42 आतंकवादी और एक अज्ञात व्यक्ति शामिल है. अधिकारियों ने बताया कि इस साल ज्यादातर हिंसा दक्षिण कश्मीर के पुलवामा, शोपियां और कुलगाम जिलों और जम्मू संभाग के राजौरी और पुंछ जिलों के कुछ हिस्सों में हुई है.

सोमवार 1 दिसंबर को श्रीनगर में हाई अलर्ट के बीच सुरक्षाकर्मी चेकिंग करते हुए.
सोमवार 1 दिसंबर को श्रीनगर में हाई अलर्ट के बीच सुरक्षाकर्मी चेकिंग करते हुए. (ANI)

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, इस साल जनवरी और फरवरी में तीन-तीन हत्याएं हुईं. मार्च में सात हत्याएं हुईं. अप्रैल सबसे खतरनाक महीना रहा जिसमें 26 आम लोगों की मौत हुई. इसके बाद मई में सबसे ज्यादा 43 लोगों की मौत हुई. तब से जम्मू-कश्मीर में धीरे-धीरे हिंसा में गिरावट आई है. जून और जुलाई में चार-चार आतंकवादी हत्याएं हुईं, अगस्त में सात, सितंबर में पांच और अक्टूबर में दो.

नवंबर 2025अक्टूबर 2025नवंबर 2024नवंबर 2023नवंबर 2022नवंबर 2021नवंबर 2020
नागरिक मौतें0030042
जवानों की मौतें0015013
आतंकियों की मौतें22813111613
कुल मौतें221218112118

लेकिन, नौगाम पुलिस थाने में हुए ब्लास्ट से इस शांति को झटका लगा. 14 नवंबर को, श्रीनगर के बाहरी इलाके में नौगाम पुलिस स्टेशन में "गलती से धमाका" हुआ, जब फोरेंसिक और सिक्योरिटी टीमें हरियाणा के फरीदाबाद से जुड़े एक टेरर-मॉड्यूल की जांच के दौरान जब्त किए गए विस्फोटकों के बड़े जखीरे को प्रोसेस कर रही थीं. पुलिस और गृह मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, फोरेंसिक और पुलिस वालों, क्राइम-सीन फोटोग्राफरों, राजस्व अधिकारियों और एक आम आदमी समेत नौ लोग मारे गए और 32 अन्य घायल हो गए.

पुलिस ने इस घटना में किसी भी आतंकी पहलू से इनकार किया है, और ब्लास्ट की वजह जब्त किए गए विस्फोटक का अस्थिर और संवेदनशील होना बताया है, जिसे सख्त कार्यविधि के तहत हैंडल किया गया था, लेकिन लगता है कि फोरेंसिक सैंपलिंग के दौरान गलती से ब्लास्ट हो गया. इससे पुलिस थाने की इमारत और आस-पास की इमारतों को बहुत नुकसान हुआ. साथ ही पुलिस अधिकारियों और आम लोगों समेत कई घायलों का इलाज चल रहा है.

